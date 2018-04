Napi horoszkóp - 2018. április 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kívánsága szerint alakul a napja, így végre egy kicsit lazíthat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lennének elvégzendő feladatok, de azokkal is könnyedén megbirkózik, nem merülnek fel leküzdhetetlen akadályok. Így marad energiája arra is, hogy a szeretteivel közös programot csináljon. Szükség is van erre, hiszen a nagy rohanásban eltávolodtak egymástól. Most azonban őszintén beszélgethetnek, nem kell a szőnyeg alá seperni a problémát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, de ez nem mondható el a környezetében élőkről. El kell fogadnia, hogy vagy alább ad az elképzeléseiből és közösen végzik el a feladatokat, vagy egyedül járja végig az útját. Bárhogyan is dönt, ne másokat hibáztasson. Önnek is vannak olyan napjai, amikor nehezen tudj mozgósítani az erejét és ilyenkor bizony hiába is kérik a segítségét, nemet mond. Ez nem a személyének szóló támadás, csak hétvégi hangulat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tegye félre a problémákat és a szerettei felé fordítsa a figyelmét. Legyen ez egy olyan nap, amikor kikapcsolódnak és közös programokat szerveznek. A velük töltött idő a legtöbb, amit adhat nekik és ők értékelik is ezt. Észrevétlenül kerülnek egyre közelebb egymáshoz, omlanak le azok a falak, amelyeket a nagy rohanásban építettek maguk köré, így védve magukat a feszült légkörtől, az állandó veszekedésektől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Önön múlik, hogyan értékeli ezt a napot. Bár a betervezett feladataival nem végez, így is szép eredményeket ér el. Ezekre méltán lehetne büszke, elégedett a teljesítményére. Ha azonban továbbra is csak az elmaradt ügyek járnak a fejében és azon bosszankodik, azokra miért nem jutott ideje, energiája, akkor valóban elkeseredhet. Tudja értékelni mindazt, amit elért, hiszen ez befolyásolja a hangulatát is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nem a legrövidebb úton, de végül célba ér. Ne bosszankodjon emiatt, inkább gondolja át, vajon miért kényszerült arra, hogy kitérőt tegyen. Egy régi tévedésről kiderül, hogy ez volt az egyetlen helyes döntés. Akkor és ott ugyan nem látta a jeleket és hatalmas csalódás lett úrrá Önön, de most, az idő megmutatta, hogy a tapasztalatszerzés, a tanulságok levonása mellett még maga a döntés következményei is Önt igazolják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyre nyugodtabb, lassan végérvényesen maga mögött hagyhatja az elmúlt időszak keserű tapasztalatait. Olyan emberekben csalódott, akiket közel érzett magához és nehezen dolgozta fel ezt a veszteséget. Mára megértette, hogy ennek meg kellett történnie ahhoz, hogy tanulhasson a hibáiból. Most már azt is tudja, hiába húz falat maga köré, ez még nem védi meg azoktól, akik hátsó szándékkal közelednek Önhöz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Egyedül maradt a véleményével, de még mindig nem érzi úgy, hogy ne lenne igaza. Ha továbbra is kitart a véleménye mellett, akkor most már ne szavakkal, hanem tettekkel bizonyítsa elképzelése helyességét. Mivel hisz magában, így határozottan hala azon az úton, amelyet kijelölt magának és nem hagy kétséget afelől, hogy célba is fog érni. Minden oka megvan arra, hogy ünnepeljen, de ez ne mások rovására történjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bár próbálja figyelmeztetni az egyik családtagját, hogy tévúton jár, süket fülekre talál. Ne hagyja őt ezért magára, éreztesse vele, számíthat Önre, ha végül belátja, Önnek volt igaza. Addig is figyeljen, hiszen sokat tanulhat abból a harcból, amit meg kell vívnia mind a körülményekkel, mind saját magával, hogy beismerje, hallgatnia kellett volna Önre. Legyen ez egy lecke Önnek, hiszen gyakran Ön is hasonlóan önfejű.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne engedje felszínre törni az indulatait, azzal ugyanis nem oldja meg a problémát, még ha a belső feszültsége átmenetileg csökken is. Ezt a kérdést csak úgy tisztázhatják, ha képesek higgadtan, hideg fejjel megbeszélni és közben egymás véleményét is befogadni. Minden elhangzó érvelésnek van alapja és megfontolandó mondatok is elhangzanak, de ezeket végül össze kell fésülni ahhoz, hogy újra béke legyen az otthonában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Szívesen mozog emberek között, élvezi, ha egy társaság középpontjába kerül. Ezt azonban ne akarja kierőszakolni, csak önmagát adja, ne színészkedjen. Így is közkedvelté válik, hiszen remek humorával képes oldani a feszültséget és megoldást találni a problémákra. Nem engedi, hogy a remek hangulatot elrontsák azzal, hogy felnagyítanak olyan gondokat, amelyek egyszerűen megoldhatóak, ha megtalálják a közös hangot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Lassítson és vegye észre az Önt körülvevő szépségeket. Ez lehet a természet maga, de ugyanilyen boldogságot jelenthet, ha a szeretteivel tölti az idejét. A közös programok közelebb hozzák Önöket, ami olyan táplálék a lelkének, mely a rohanó hétköznapok energiáját adja. Mozduljanak ki a négy fal közül, számtalan csoda várja Önöket, hogy együtt felfedezhessék. A pihenés pedig már ráfért Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Észre sem veszi, hogy milyen komoly problémákat képes megoldani. Mindez annak köszönhető, hogy szellemileg friss és arra összpontosít, amivel foglalkozik. Nem engedi, hogy a zavaró tényezők letérítsék az útjáról, csak a célokat tartja szem előtt. A remek hangulatát ossza meg a szeretteivel is, akik végig támogatták a háttérben állva. A hétvége hátralévő részére már ne tervezzen feladatokat, élvezze a pihenést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc