Napi horoszkóp - 2018. április 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Remek ötletei támadnak, de nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy azokat ki is dolgozza. Keressen maga mellé olyan társakat, akiknek átengedheti az irányítást, mert pontosan megértik, mit is szeretne. Így nem mennek veszendőbe az elképzelései és olyan célokat valósíthatnak meg együtt, amelyek mindannyiuk érdekeit szolgálja. Sikerül felülemelkednie a babonán és így végül eredményes napot zárhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincsenek határidős feladatai, nem nyomasztják komolyabb kötelezettségek. Így elmerülhet olyan ügyekbe, melyekkel szívesen foglalkozik és azt is tudja, ezek időigényesek. Ügyelnie kell ugyanis a részletekre ahhoz, hogy az eredeti célkitűzéseket valósíthassa meg. Bár nincsenek látványos eredmények, mégis érzi, hogy sikeresen halad előre, hiszen minden egyes lépést alapos tervezés előz meg.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, így nem csak új problémák keletkeznek, de ismét felszínre kerülnek olyanok, amelyeket egykoron csak besepertek a szőnyeg alá. Ne engedje, hogy az indulatok vezéreljék, mert azzal csak tovább ront a helyzetén. Igyekezzen inkább félrevonulni, hogy elkerülhesse az olyan helyzeteket, amelyek miatt lassabban haladhat a feladataival.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nyugodt nap vár Önre, nem kell számítania meglepetésekre. Ha nem is mindig a tervei szerint halad, gyorsan felismeri, hogyan hozhatja ki a kívánt eredményt a kialakult helyzetből. Talán nem is annyira váratlan, hogy az eredeti elképzelésein módosítania kellett, hiszen nem dolgozta ki alaposan a lépéseit. Mivel azonban nem veszítette el a fejét, megőrizte a nyugalmát, végül elégedett lehet a teljesítményével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdekes találkozások várnak Önre, melyek során olyan emberekkel ismerkedik meg, akiktől sokat tanulhat. Nem szakmai téren gyarapodik elsősorban, hanem módszereket láthat, hogyan kezeljen bizonyos helyzeteket. Új szemléletet sajátít el, melynek során a problémáit sokkal gyorsabban és kisebb veszteséggel oldhatja majd meg. Az élet számos területén ezentúl magabiztosabban közlekedhet, levetkőzheti gátlásait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár az Ön kezében van az irányítás, ez nem jelenti azt, hogy mindenkit az uralma alatt tarthat. Egy kisebb csoport követi, de lesznek, akik továbbra is a saját útjukat kívánják járni. Ne arra fordítsa az energiáit, hogy őket is besorolja maga mellé, összpontosítson azokra, akik a keze alá dolgoznak. Elsősorban számukra kell irányt mutatnia annak érdekében, hogy megvalósíthassák az elképzeléseit és elérhessék közösen a kitűzött célokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Lassítson, és inkább rendezze először a gondolatait, csak utána álljon elő új tervekkel. Ha erre nem kerül sor ezen a napon, azt se könyvelje el veszteségként, hiszen képtelen lett volna a kivitelezésre. Az elmúlt napok viharai ugyanis mély nyomokat hagytak Önben, így fáradt és szétszórt. Hiába indulna el egy úton, amíg ennyire zavarodott, sokat hibázna, ami csak ártana az ügynek, amelyet most ennyire fontosnak érez.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kapkod és rohan, igyekszik a kötelezettségeit mihamarabb maga mögött tudni. Így azonban sokat hibázik és sokkal lassabban halad. Érdemes lenne átgondolni, mely feladatait halaszthatja el, ha már eldöntötte, szeretné mihamarabb megkezdeni a hétvégét. Amibe belekezd, azt vigye végig, de higgadtan, összeszedetten. Hiszen csak így érheti el a kitűzött eredményeket, amelyekkel elégedett lehet.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne engedjen a csábításnak, mert könnyen csapdába csalhatják. Bizonytalan, ilyenkor nem ismeri fel azokat a buktatókat, amelyekkel képtelen lenne megbirkózni. Márpedig most elsősorban sikerekre, megvalósított célokra van szüksége, nem további csalódásokra. Önmagára figyeljen, zárja ki a külvilágot még a gondolataiból is, így képes lesz megmaradni a kijelölt útján, amelyet megtervezett, így nem is érhetik meglepetések.

BAK: (december 22 - január 20.)



Igyekezzen minél több feladatot elvégezni, hogy a hétvégén ne a kötelezettségei járjanak a fejében. Ha nem is sikerül valamennyi ügy végére pontot tenni, azt mindenképpen elérheti, hogy a határidősöket maga mögött tudhatja. Már ez nagy könnyebbség és egyúttal az Ön számára bizonyíték, ha valamit eltervez, azt képes is lesz megvalósítani. Megerősödött önbizalommal a folytatás sikere sem lehet kérdéses.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egy korábban megromlott kapcsolatát állíthatja helyre, ha továbbra is nyitott arra, hogy megoldják a problémát. Ez egyúttal ugyan azt is jelenti, hogy egy kényelmetlen beszélgetésben lesz része, de végül úgy állnak fel az asztaltól, hogy maguk mögött tudhatják a múltat. Új célokat találnak, amelyek még inkább megerősíti Önt abban, érdemes volt felvállalni a kellemetlen perceket, hiszen egymás támaszai lehetnek.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kezdje apró lépésenként és a sikerek bátorítsák fel arra, hogy nagyobb ugrásokkal haladjon előre. Ne akarja azonnal megoldani a problémát, először mérje fel a lehetőségeit. Most még úgy gondolja, nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokat, de menet közben rá kell, hogy ébredjen arra, csak saját magára számíthat. Mivel azonban már lendületbe került, már ezt is könnyebben elfogadja, és egyre magabiztosabban haladhat előre.

