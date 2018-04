Napi horoszkóp - 2018. április 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár tudja a válaszokat, mégis felteszi a kérdéseit. Elsősorban azért, mert így szeretne meggyőződni arról, valóban bízhat-e a kiválasztottakban. Egy olyan csapatot készül ugyanis maga köré építeni, akik között végre megnyílhat őszintén és nem kell többet elrejtenie az érzéseit. Bár fel volt arra készülve, nem mindenki érdemli ki a bizalmát, mégis meglepődik, hogy ilyen sokan voltak eddig a közelében bizonyos érdekektől vezérelve.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Öntsön tiszta vizet a pohárba, ne eméssze tovább magát. Olyan problémák fészkelték be magukat a gondolataiba, amelyeket egy őszinte beszélgetés tisztázhatna. Bár a kérdés kényes, ezért nem szívesen hozza szóba, de Ön is tudja, hogy a végtelenségig nem hallgathat. Teremtsen nyugodt légkört, zárják ki a zavaró tényezőket, hogy megnyílhassanak egymás előtt és valóban pontot tehessenek az ügy végére.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy jó ötletet meghallva Ön máris tovább gondolkodik. Ne sajátítsa ki azonban az ügyet, vonja be azt a személyt, aki elindította az úton. Bár tanácsokkal nem szolgálhat, mégis érezheti folyamatosan a támogatását. Együtt sétáljanak be a célba, ezzel is megalapozva egy hosszú távú, gyümölcsöző kapcsolatot. Most ugyan az Ön kezében volt az irányítás, de a későbbeikben érdemes lesz azt is átadni neki.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem lesz egyszerű napja, de képes lesz megbirkózni az akadályokkal, ha megőrzi a türelmét és az önfegyelmét. Összpontosítania kell ahhoz, hogy a tapasztalataiból életre hívja azokat, melyek most a segítségére lehetnek. Bár bizonyos lépéseken módosítania kell, de a tudásának köszönhetően ennek is gyorsan felméri a következményeit és így nem okoz különösebb nehézséget, hogy határozottan haladhasson előre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nem a tervei szerint alakulnak a folyamatok, ez még nem jelenti azt, hogy eredménytelenül telne. Használja ki a lehetőségeket, amelyek váratlanul kínálkoznak, hiszen ezek által közelebb kerülhet bizonyos céljaihoz. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről sem, legalább azokkal foglalkoznia kell, ahol a határidő közeledik vagy a környezetében élők számítanak az eredményekre. Fáradtan, de boldogan zárja végül a napot.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, amikor összeállítja a napirendjét. Mivel azt már látja előre, hogy a feladataihoz segítségre lesz szüksége, ezért számolnia kell azzal, hogy a környezetében élőknek is vannak elképzeléseik. Ezeket kell úgy összeegyeztetni, hogy az minden fél számára előnyös legyen. Így tudnak ugyanis csak egymás keze alá dolgozni és elfogadni az Önökre váró kihívásokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Először magában és csak utána a keresse a környezetében élőkben a hibát. Akkor tudja ugyanis helyesen megítélni a helyzetet, ha tisztában van azzal, Ön mivel járult hozzá. Ha felismeri a hibáit, akkor azokat már képes lesz orvosolni is. Így pedig már szinte nem is lesz szüksége arra, hogy tovább üldözzön bűnbakokat, ezzel is elpazarolva az energiáit olyan folyamatokra, amelyek nem hoznak valódi eredményt.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Tele van energiával, így nehéz lenne Önt megállítani. Arra azonban ügyeljen, hogy a nagy lendületével ne sodorja el azokat, akik esetleg képtelenek tartani Önnel a lépést. Olyan tervekkel áll elő, amelyek nem csak meglepetést okoznak, de sokakban ellenállást ébreszt. Nem csoda, hiszen komoly változásokat szeretne bevezetni, amelyhez több időre lenne szükség, mint amennyit Ön ad arra, hogy átgondolják az érintettek.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Vannak olyan kérdések, amelyekre nincs mindenki számára elfogadható válasz. Csak az Ön belátásán múlik, hogy ezt felismeri-e és így hajlandó engedni a béke érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy megfutamodna, pusztán szeretne mihamarabb ismét békés hangulatban tevékenykedni. Éppen ezért ne is állítsa be magát áldozatnak, emelt fővel folytassa az útját még akkor is, ha átmenetileg magára maradt.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem fog unatkozni ezen a napon, számos nem várt fordulat következik be egy folyamatban lévő ügy során. Bár már a befejezésre készült, most mégis újabb akadályok merülnek fel, amelyeket mindenképpen szeretne megoldani. Ne veszítse el emiatt a türelmét, inkább tartson egy rövid szünetet, hogy átgondolhassa a folytatást. Amint megszületik a döntés, már ismét lendületesen haladhat előre a kijelölt útján.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Sikerül átlendülnie a holtponton és utána máris új célokat fogalmaz meg. Lassítson, mert nem véletlen kellett megállnia és átértékelnie a folyamatokat. Túl hajszolta magát és a szervezete próbálta figyelmeztetni, hogy ennek komolyabb következményei is lehetnek. Bár most sikeresen vette ezt az akadályt, de mindenképpen át kell gondolnia, miként is tudná megoldani, hogy kevesebb teher nehezedjen a vállára.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne feledkezzen meg az adott szaváról, mert hiába a szép eredmények, ha közben megbízhatatlanná válik. Ön is érzi, hogy valahol számítanak a jelenlétére, de hiába is keresi a választ, nem találja. Tudja le a kötelezettségeit minél gyorsabban, hogy utána lazíthasson. Megszabadulva ugyanis a kötöttségeitől végül mégis helyt fog állni minden olyan helyen, ahova elígérkezett és várják Önt.

