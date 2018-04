Napi horoszkóp - 2018. április 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Új emberek lépnek az életébe, akik komoly befolyással is rendelkeznek a jövőjére nézve. Éppen ezért ügyelnie kell arra, hogy ne hibázzon. Legyen türelmes és kitartó, ha egy problémával találkozik, így bebizonyíthatja nekik, hogy érdemes bízni Önben. Ha egy út túl egyszerűek és ígéretesnek látszik, jusson eszébe, csapdát is állíthatnak Önnek az irigyei. Higgyen saját magában és hallgasson a megérzéseire.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha valakit képtelen száműzni a gondolataiból, keresse meg. Okkal jár a fejében, bár a kapcsolatuk átmenetileg szünetelt, de most ismét együtt fognak haladni. Egy olyan időszak veszi lassan kezdetét, ami számos újdonságot és izgalma kihívásokat tartogat. Szüksége lesz valakire, aki elkísérheti és támogatni tudja tapasztalataival, tanácsaival. Ne féljen ettől a kalandtól, Ön is gazdagodik általa.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen fogadja a változást, nem szívesen térne le az ismert útról. Azonban az is világossá vált, hogy azon haladva nem jönnek a betervezett eredmények. Forduljon tanácsért azokhoz, akik Ön előtt már mertek újítani, így rendelkeznek tapasztalattal arról, mire is lesz szüksége. Nem is tűnik majd olyan félelmetesnek, ami vár Önre, hiszen megvan Önben az a tudás és kitartás, amely az esetleges holtpontokon átlendítheti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne meneküljön a változások elől. Bár úgy érzi, minden rendben van Ön körül és ezért erre nincs is szüksége, azért járjon nyitott szemmel. Megnyílik ugyanis egy ajtó Ön előtt, ami mögött ígéretes lehetőségek várják. Ha most nem él velük, jó időre megtorpan a fejlődése, akkor sem fog tudni továbblépni, amikor már Ön keresné az utat. Ne elhamarkodottan döntsön, vegyen számításba minden következményt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne egyedül akarja leküzdeni az Önre váró akadályokat. Bár képes lenne rá, ha minden erejét felhasználja, de éljen a lehetőséggel, hogy segítséget kaphat. Így a nap végén nem lesz még fáradt, szerettei is számíthatnak Önre. Szükség is lesz arra, hogy beszélgessen velük, mert otthonában kézzel tapintható a feszültség. Számos problémát sepertek a szőnyeg alá, ami folyamatosan mérgezi így a légkört.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne terhelje túl magát, éljen a felkínált segítséggel. A környezetében élők felismerték, hogy az utóbbi napok alaposan kimerítették az energiaraktárait, ezért igyekeznek támogatni Önt. Tegye félre azokat a feladatokat, amelyeknél még nem szorongatják a határidők, most csak a legfontosabbakkal foglalkozzanak. Így sem fog unatkozni és számos kérdésre továbbra is Önnek kell megkeresni a választ, hiába veszik körbe.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Mielőtt új úton indulna el, egyeztessen azokkal, akiket a következmények érinthetik. Olyan változások jönnek ugyanis, amelyek bár számos előnnyel járnak, átmenetileg okozhatnak álmatlan éjszakát. Erre fel kell készülniük, hiszen csak így lesznek képesek összetartani és megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek elkerülhetetlenek a nagyobb siker reményében. A közös munka végül közel hozza Önöket egymáshoz.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Tovább kell lépnie, még ha nehéz is szakítania a múltjával. Ö is tudja, hogy egy korszak lezárult és már nincs lehetősége azon változtatni. Már ne gondolkodjon azon, mit kellett volna másképp csinálni, előre kell tekintenie. Új célokra van szüksége, amelyek elindítják egy úton. Bár lehet, most még elmaradnak az eredmények, de már legalább elmozdul a holtpontról és megérti, vár Önre még számos kaland és izgalom.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kockázat nélkül nincs eredmény. Természetesen mérlegelnie kell és a lehető legkisebbre csökkenteni azt, de vállalnia kell bizonyos mértékben. Az ismeretlen nem egyenlő a leküzdhetetlen akadállyal, sokkal inkább egy lehetőség, hogy tanulhasson, fejlődhessen. Ha így indul el az úton, valóban nem lesznek akadályok, amelyek meghátrálásra késztetnék. Legyen elszánt és türelmes, megkapja ezért a jutalmát.

BAK: (december 22 - január 20.)



Elsősorban szellemi kihívásokat keressen, ezen a téren várhat magától kiemelkedő teljesítményt. Toborozzon maga köré egy olyan csapatot, akik az Ön irányítása mellett megvalósítják az elképzeléseit. Akár rögtönözni is képes, így ne aggódjon, ha bizonyos tervei még nem alaposan kidolgozottak, az adott helyzetben elő fog állni a megfelelő megoldással. Bízzon magában és segítőiben, az eredmény nem marad el.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Könnyen teremt kapcsolatot a környezetében élőkkel, így érdemes olyan feladatokat betervezni, melyeket egyedül esetleg nem vagy csak komolyabb energiabefektetés árán tudna végrehajtani. Elég csak felvázolnia a problémát, kérnie sem kell és megkapja azt a választ vagy segítséget, amelyet keres. Így gyorsan halad előre, de ez ne sarkallja újabb kihívások keresésére. Szánjon időt magára, vonuljon félre a gondolataival.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Megnyílik Ön előtt egy lehetőség, amelyre ugyan már várt, most mégis felkészületlenül éri. Ne bizonytalanodjon el, forduljon segítéségért azokhoz, akikben megbízik. Így nem kell eltitkolnia azt sem, hogy most gyengének érzi magát ahhoz, hogy egy ilyen komoly kihívással megbirkózzon. Ők megmutatják Önnek azt az utat, amelyen a komolyabb akadályokat elkerülheti, a kisebbek már nem jelenthetnek nehézséget.

