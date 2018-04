Napi horoszkóp - 2018. április 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Könnyen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért érdemes olyan feladatokkal foglalkozni, melyekkel egyedül nehezen birkózna meg. Remek irányító, úgy tud kérni, hogy arra nem lehet nemet mondani. Nem terheli túl azokat, akik felsorakoznak Ön mellett, de kamatoztathatják a tudásukat, ezzel is erősítve az önbizalmukat. Összeáll egy remek csapat, akikre hosszabb távon is építhet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kirakatba kerül a tevékenysége, ezért igyekezzen elkerülni a hibákat. Ha most bebizonyítja, hogy képes az Ön elé kitűzött célokat elérni akár egyedül is, jelentős előrelépés lehet ez olyan személyek szemében, akik befolyással vannak a jövőjére. Komolyabb megbízásokra számíthat, ami olyan más előnyökkel is járhat, melyeket eddig csak elképzelni tudott. Legyen nyugodt és összeszedett, bízzon a képességeiben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy önti szavakba a véleményét, hogy az szinte azonnal elfogadható az érintettek számára, nem kell hosszasan vitáznia. Ne éljen azonban ezzel vissza, csak olyan esetekben vállalja a döntőbíró szerepét, amikor erre felkérik. Elsősorban a saját feladataival foglalkozzon, hiszen vannak elmaradásai, a határidők pedig közelednek. Járja az eltervezett útját, és ha közben segít a környezetében élőknek, növelheti a népszerűségét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az Ön körül uralkodó feszültség elsősorban annak köszönhető, hogy bizonytalan és így hajlamos félreérteni a hallottakat, az érkező jeleket. Első lépésként önmagában kell megteremteni a rendet, utána menjen emberek közé. Keressen olyan feladatokat, amelyeknél nem kell meglepetésre számítania, így az eredmény sem marad el. Amint rendezi a sorokat, már képes lesz komolyabb kihívásokkal is megbirkózni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ki kell zárnia az érzelmeit a döntések során. Ezekben a kérésekben ugyanis a tényekre kell alapoznia, ha utána be is kívánja járni a kijelölt utat. Ne gyorsan akarjon elindulni, hanem akkor, amikor már látja a célokat is maga előtt és felmérte az Önre váró akadályokat. Ehhez pedig időre és alapos megfontoltságra lesz szüksége. A megérzései könnyen elcsábíthatnák, de utána hamar meg is bánná, hogy hallgatott rájuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne döntsön hirtelen, kérjen gondolkodási időt. Az ajánlat valóban csábító, éppen ezért érdemes lenne alaposabban körbejárni a témát. A túl egyszerűnek ígérkező utak során szokott aztán olyan akadályokba ütközni, amelyek feladásra késztetik. Alapos előkésület után ez azonban elkerülhető, ezért legyen türelmes és higgadt, még ha a sikeréhsége arra is sarkallná, ne habozzon, hiszen ilyen lehetőség nem adódik minden nap.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Csak sodródjon az árral, ne akarja mindenáron magához ragadni az irányítást. Szellemileg kimerült, így nehezen lenne képes kézben tartani a folyamatokat úgy, hogy másokért is felelősséget kell vállalnia. Az Önre bízott ügyekkel ugyanis megbirkózik, ha közben nem terelik el a figyelmét, így összpontosíthat arra, amivel foglalkozik. Ezt az átmeneti időszakot átvészelve járhatja majd a saját útját, legyen türelmes.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Tervei szerint alakul a napja, bár érik kisebb meglepetések. Mégis elégedetten halad előre, hiszen a sikereket semmi nem veszélyezteti. Érdemes beiktatni rövidebb szüneteket, így lendülete kitart végig, nem kell segítséget kérnie. Ez az önállóság pedig csak még több erőt ad Önnek, hogy merjen előállni azokkal az elképzeléseivel is, amelyeket még nem dolgozott ugyan ki, de még így is megvalósíthatóak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Sikerül úrrá lenni az Önt körülvevő feszültségen és megőriznie a nyugalmát. Ennek köszönheti a népszerűségét is, a környezetében élők is szeretnék elérni, hogy a saját útjukat járhassák, ne a körülmények befolyásolják a tetteiket. Ön pedig szívesen osztja meg velük a tapasztalatait, hogyan lehet úgy elmerülni a gondolatokba, hogy ezzel kizárja a külső tényezőket, amelyek csak hátráltatnák.

BAK: (december 22 - január 20.)



Fontos kérdésekkel foglalkozik, ezért ki kell zárnia a zavaró tényezőket, hogy összpontosíthasson. Nem kerülheti el ugyanis a figyelmét egyetlen apró kérdés sem, mert az arra adott válasza is nagyban befolyásolja a végkifejletet. Tudja, milyen eredményt szeretne elérni, de az odáig vezető út számos buktatót rejt magában. Készen áll azonban arra, hogy ezeket elkerülje és így elérje a maga elé kitűzött céljait.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egyedül érzi magát biztonságban, ha másokhoz kell alkalmazkodnia, elbizonytalanodik. Nem tudja felméri, kiben bízhat meg, ezért inkább nem is beszél a terveiről. Így viszont lassabban halad és emiatt átmenetileg fel is adja az elképzeléseit. Végül azonban győz az elszántsága és a sikeréhsége, ezért folytatja, amit megkezdett. Ügyelje arra, ne gázoljon át azokon, akiket most ellenségnek vél, mert az Önben élő kép csalóka.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne kapkodjon, egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon. Bár valóban számos ügy van folyamatban, melyeket minél gyorsabban le kellene zárnia, de képtelen lenne a figyelmét megosztani a kérdések között. Túl fáradt ugyanis ahhoz, hogy a folyamatokat úgy tartsa az irányítása alatt, hogy közben elkalandozik gondolatban. A kevesebb most több lehet, ha nem is éri el minden célját, legyen elégedett a megvalósítottakkal.

