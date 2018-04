Napi horoszkóp - 2018. április 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Remek hangulatban ébred és arra törekszik, hogy ez megmaradjon egész napra. Könnyedén találja meg a közös hangot szeretteivel, ez pedig csak tovább javít a közérzetén. De ne kezdjen bele feladatokba, inkább keressen olyan programokat, amelyek mindannyiuk számára kikapcsolódást jelenthet, élményeket gyűjthetnek. Ezekben az órákban még közelebb kerülhetnek egymáshoz, a rohanó hétköznapokat ellentételezhetik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Falakba ütközik és ezt személyes sértésnek veszi, Pedig csak annyi történik, hogy őszinte kritikákat kap és bár valóban némely szemrehányás nem teljesen jogos, ez még nem ok arra, hogy megsértődjön. Ha úgy véli, igaza van, álljon ki saját magáért, érvekkel, tényekkel alátámasztva a véleményét. Ne veszekedjen, osszák meg egymással a gondolatokat, így mindannyian tanulhatnak, fejlődhetnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne keressen kihívásokat, oldja meg az Önre váró feladatokat, de utána pihenjen meg. Szeretteinek is szüksége lenne Önre, így ha mindenképpen tevékenykedni szeretne, akkor elsősorban körülöttük tüsténkedjen. Egy kellemes beszélgetés pedig mindenki számára hasznos is lehet, új szintre emelhetik a kapcsolatukat. Az elmúlt hetek rohanásaiban számos kérdést csak besepertek a szőnyeg alá és bár ez nem rontotta látványosan a hangulatot, mégis eltávolodtak egymástól emiatt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne kötelezze el magát hosszú távon ezen a napon. Hajlamos lehet hirtelen felindulásból vagy az érzelmei hatására dönteni, nem mérlegelve a következményeket. Így könnyen lehet, hogy egy olyan utat választ, ami a buktatók mellett akár bánatot is okozhat a későbbiekben. Ha megnyílik Ön előtt egy ajtó, igyekezzen azt nyitva tartani addig, amíg lenyugszik és átgondolhatja, vajon valóban érdemes lesz élni a lehetőséggel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt döntene, alaposan gondolja át választásának következményeit. Szerencsére szellemileg friss, így gyorsan képes felmérni a várható kimenetelét a folyamatoknak. Ha csak egy kis kétely is támad Önben, mondjon nemet, ne ragaszkodjon ahhoz, hogy elinduljon az úton, megküzdve az akadályokkal. Bár most még vonzónak tűnhet az elérhető cél, a nehézségek láttán már nem lesz olyan csábító a lehetőség.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Izgalmas élményekben lehet része, ha hajlandó félretenni a feladatokat és ezt a napot a szeretteivel tölteni. Olyan programokat javasolnak, amelyek ugyan első hallásra az Ön számára érdektelennek tűnhetnek, mégse mondjon nemet azokra. Ha másért nem is, a társaság kedvéért kapcsolódjon ki és végül remekül érezhetik magukat. Jó lesz visszaemlékezni erre, amikor a nagy rohanásban szinte csak egymás mellett élnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Fáradtan ébred, nem érez magában túl sok erőt ahhoz, hogy megbirkózzon az Önre váró feladatokkal. Érdemes lenne átgondolni, valóban foglalkozni kell-e azokkal vagy félreteheti későbbre. A legszükségesebbeket természetesen ne halogassa, de utána bátran engedélyezzen magának egy könnyed délutánt. Éljen a hobbijának vagy egyszerűen csak pihenjen, feltöltve az energia raktárait a jövő hétre, ami nem lesz egyszerű.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Szívesen mozog emberek között, mégse új kapcsolatokat keressen, ápolja a meglévőket. Régen látott barátok vagy elhanyagolt rokonok körében is izgalmas élmények várnak. Új színt hozhat az életébe, ha nyitottan fordul feléjük és figyelmesen végig hallgatja, mit éltek át az elmúlt időszakban. Emberi sorsok, amelyek mélyen megérintik és mivel nem idegeneké, még inkább elgondolkodtatja az élet nehézségeiről.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ott motoszkál Önben valami megfoghatatlan rossz érzés, emiatt képtelen dönteni. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol ezt elvárhatják Öntől. Vonuljon inkább félre és kövesse a saját útját. Ez nem csak feladatokat jelent, hiszen egyedül is találhat olyan programokat, amelyek segítik Önt a kikapcsolódásban, lazításban. Márpedig erre van most a legnagyobb szüksége, hogy ismét önmaga lehessen, megerősödjön az önbizalma.





BAK: (december 22 - január 20.)

Ne ragaszkodjon a saját elképzeléseihez, legyen nyitott a szerettei terveire is. Ez nem jelenti azt, hogy céljait elhanyagolja, hiszen észrevétlenül megvalósulnak azok is, miközben másoknak segít. Adni jó, de nem is hitte volna, hogy közben kapni is fog. Ez a jutalma önzetlenségéért, és ha ezt felismeri, remek lecke az életre. Megtanul úgy egyensúlyozni, hogy ne csak a saját útját járja, legyen nyitott a környezetében élőékére is.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne akarjon mindenáron a társaság középpontjába kerülni. Ha nem kap kellő figyelmet, fogadja ezt el, élvezze így az együtt töltött időt. Attól még, hogy nem az Ön kezében van az irányítás, nem jelenti azt, hogy ne vennék észre. De most nem az Ön útját fogják bejárni, de így is kalandos, izgalmas és legfőképpen tanulságos nap vár Önre. Egyszerűen csak élveznie kell, amit a sor kínál és kikapcsolódni, lazítani.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha már nem hajlandó félretenni a feladatokat, legalább iktasson közbe szüneteket. Ne hajszolja túl magát, hiszen a szervezete már jelezte, a nagy rohanásnak, az állandó feszültségnek következményei lehetnek. Ha már képtelen lazítani, legalább a gondolatait próbálja meg átállítani. Ne csak a hangos sikerek jelentsék az elégedettséget, már a részeredményeknek is tudjon örülni, hiszen ezeket is komoly munka árán éri el.





