Napi horoszkóp - 2018. április 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje felszínre törni az indulatait, az nem fogja végérvényesen oldani a feszültségét. Átmenetileg ugyan megnyugodhat, de nem kap válaszokat az Önt foglalkoztató kérdésekre. Márpedig ez okozza a legnagyobb gondot, hogy keresi az útját. Erre kell rálelnie. Vonuljon félre és mélyedjen el a gondolataiban, hiszen ott már megfogalmazódtak a mondatok, csak még nem mondta ki önmagának sem.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem várnak Önre komolyabb kihívások, Ön se keressen. Legyen ez egy lazább nap, amikor kicsit több időt fordít magára és igyekszik megnyugodni. AZ elmúlt napok viharai felkorbácsolták az érzelmi életét és még nem volt módja kielemezni az átélteket. Márpedig szüksége lesz arra, hogy ezeket az emlékeket felidézze, még ha így sebeket is kell feltépnie. Akkor lesz újra önmaga, ha megnyugszik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mivel ezen a napon nem kell komolyabb kihívásokra számítania, így helyezze a hangsúlyt a kapcsolatok ápolására. Az utóbbi időben számos programot mondott vissza, amelyekre barátai invitálták. Bár Ön nem szolgál ilyen meghívással, de egy kellemes hangulatú beszélgetés körülményeit meg tudja teremteni. Szüksége is van már arra, hogy kötetlenül kiönthesse a lelkét, így ne habozzon, keresse fel őket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz lesz a betervezett feladatait elvégezni, mivel a körülmények nem tökéletesek. Ráadásul olyan emberekkel is meg kell vívnia a csatáit, akik ellenzik a döntését. Ne veszítse el a türelmét, ne engedje, hogy az indulatai magukkal ragadják. Ha képes nyugodt maradni, azzal meggyőzheti őket, hogy az elhatározását valóban alapos megfontolás előzte meg. Ha nem is tudja őket maga mellé állítani, de legalább már nem akadályozzák.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár összecsapnak a feje felett a hullámok, ha megőrzi a nyugalmát, képes lehet a felszínen maradni. Bár így a napja nem a tervei szerint alakul, de az adott körülmények között is szép eredményeket érhet el. Egy olyan területen kell helytállnia, amely ismeretlen ugyan Ön előtt, de felhasználva a korábban szerzett tapasztalatait, végül sikeresen leküzdheti az akadályokat. Bízzon a tudásában és ne adja fel a nehézségek láttán.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár számos feladatot is betervezett erre a napra, ügyel arra, hogy a szeretteire maradjon ideje. Igyekszik otthonában békés légkört teremteni, hogy egy kellemes beszélgetés keretében végre tisztázhassák a nézeteltéréseket is. Amit eddig a szőnyeg alá sepertek, ugyan átmenetileg megoldódni látszottak, de azt is tudták, hogy sort kell keríteniük még arra, hogy kialakíthassanak egy közös nevezőt. Most itt az alkalom, nyugodtak és megfontoltak, képesek egymás véleményét befogadni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ha valóban hajlandó a céljaiért harcolni, képes lesz leküzdeni az akadályokat. Tekintse ezt a szakaszt próbatételnek, vajon tényleg olyan fontos Önnek az ügy, amennyire ezt kifelé mutatja. Ez a nap az elmélyülésé, hiszen saját maga előtt is elrejtett érzések törnek felszínre. Éljen a lehetőséggel és valóban igyekezzen megkeresni azokra a kérésekre a válaszokat, amelyek sokat foglalkoztatják, de a nagy rohanásban lesöpörte az asztalról.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szokásos nap vár Önre, nem kell számítania komolyabb kihívásokra, de természetesen bizonyos akadályok most is felmerülnek. Ha azonban megőrzi a nyugalmát, szinte észrevétlenül jönnek a megoldások is és csak visszatekintve veszi észre, milyen küzdelmeket vívott meg a siker érdekében. Bár segítséget nem kapott, mégsem bosszankodott, így maradt energiája és kitartása, hogy elérje a céljait.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nehezen képes elérni, hogy a feszültség ne törjön felszínre, rejtve maradjon a környezetében élők előtt. Nem szeretné azonban terhelni őket azokkal a fájdalmas gondolatokkal, amelyek megfogalmazódtak Önben. Úgy érzi, először Önnek kell a válaszokat megkeresni és feldolgozni az eseményeket, hogy utána már higgadtan és józanul tudjon beszélni azokról. Elvonulását félreérthetik, de ne kezdjen magyarázkodásokba.

BAK: (december 22 - január 20.)



Merész ötletei támadnak, de ezek mégsem rugaszkodnak el a valóságtól. Lépjen a tettek mezejére akkor is, ha az induláskor nem kap segítséget. Az első eredmények láttán végül a szeretteit is hatalmába keríti a kíváncsiság, vajon hova vezet az az út, amelyet kijelölt magának. Bár merőben új álláspontot kíván a köztudatba behozni, de az előnyöket látva, a kétkedőket is meggyőzi, hogy ez a jövő.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Szerencsés nap vár Önre, minden úgy alakul, ahogy eltervezte. De talán ez nem is a véletlenek műve, hanem a gondos előkészítésnek és megfontoltságának köszönheti, hogy nem jönnek közbe váratlan akadályok, olyan kihívások, amelyek miatt megfogalmazódna Önben a meghátrálás. A célba érkezés után érdemes lenne kielemezni a sikereket, hiszen ez egy olyan tanulság lehet, amelyre alapozhatja a későbbi elképzeléseit is.

HALAK: (február 19 - március 20.)



A sikerek felett érzett öröm miatt észre sem vette, mennyire túlterhelte magát. Ne hagyja azonban figyelmen kívül szervezete jelzéseit és most lassítson egy kicsit. Elkerülheti a komolyabb megbetegedést, ha képes lazítani. Adjon időt magának, hogy újra erőre kapjon, ne keresgéljen új utakat. A pihenésre szüksége lesz, de ez jelentse egyúttal azt is, hogy a sötét gondolatait is kikapcsolja.

