Napi horoszkóp - 2018. április 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bátran tervezzen erre a napra összetettebb feladatokkal, szellemileg friss és fizikailag is bírja a megterhelést. Ha az első lépéseknél nem is kap segítséget, ez ne tartsa vissza attól, hogy elinduljon. Az elért eredményei végül Ön mellé állítják a kétkedőket, az elszántsága és a kitartása vonzó lesz azok számára, akik keresik a sikert. Ön mellett ezt elérhetik, ezért szívesen csatlakoznak be menet közben is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen barátságosabb, bizonyos helyzetekben ezzel hamarabb érhet el eredményt, mint a diplomatikus stílussal. Bár az adott kérdés valóban elsősorban szakmai, mégis érdemes kötetlenül megtárgyalniuk, hogy gyorsabban megtalálják azokat a közös pontokat, melyek mentén elindulhatnak. Bár nem kísérik végig az ügyet mindketten, de az első lépéseket még egymást támogatva teszik meg. Így világossá válik majd, melyiküknek érdemes tovább vinni és ki keressen új célokat inkább.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A tervei szerint alakul a nap, mégsem szűnik a belső feszültség. Bízott abban, ha jönnek az eredmények, elkerüli a komolyabb akadályokat, sikerülhet önmagára találnia, visszanyerni az önbizalmát. Az esti órákra azonban világossá válik, hogy az elégedetlenségét nem a kudarcok okozzák, máshol kell kutatnia, ha szeretne rátalálni a valódi okokra. Számos kapcsolata romlott meg, olyan emberektől távolodott el, akik sokat jelentettek Önnek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz lesz megőriznie a pártatlanságát, de nem dönthet érzelmi alapon. A tényeket kell számba vennie és ezek mentén elindulni. Így megbánthat ugyan Önhöz közel álló személyeket, de hosszabb távon csak így lesz képes felvállalni a választását. Ha lezárul a helyzet, mindenképpen rendeznie kell a sorait és törekedni arra, hogy a sértett feleket kiengesztelje. Addigra talán már ők is megértik, miért cselekedett így.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kellemes hangulatot képes maga körül teremteni, ennek köszönheti a népszerűségét. Szívesen tartózkodnak a közelében, így könnyedén kap segítséget is, ha elakadna. Nem hiányzik azonban Önből az elszántság és a határozottság, így olyan akadályokat is képes egyedül leküzdeni, amelyeket napok óta kerülgetett. Őrizze meg azonban a szerénységét még a sikerek láttán is, hiszen azirigyei is figyelik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez a nap is csak 24 órából áll, ennek megfelelően tervezze a teendőit. Valóban sok feladat vár Önre, de mérlegeljen és fontosságisorrendben haladjon. Ne amiatt bosszankodjon, amit nem tud elvégezni, összpontosítson a halaszthatatlan kötelezettségeire. Ha nem okoz másoknak késedelmet, tartani tudja a határidőket, már elégedett lehet a teljesítményével. A későbbiekben pedig pótolhatja az elmaradásait, immáron sokkal nyugodtabban.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már érzi a változás szelét, de még Ön sem tudja, honnan számítson rá. Így viszont nehezebben összpontosít a feladataira, hiszen folyamatosan a környezetében élőket figyeli. Tegye félre a megérzéseit és törekedjen arra, hogy elkerülje a hibázást. A sorsát úgysem kerülheti el, aminek jönnie kell, érkezni fog. Addig is próbáljon meg kikapcsolódni, ha végzett a teendőivel, ne sürgesse a folyamatokat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Iktasson be pár perces szüneteket, hogy bírja a nap végéig. Ez nem időveszteség, hiszen ilyenkor kiszellőzteti a fejét és az új feladatokkal már sokkal frissebben foglalkozhat. Szüksége is lesz arra, hogy hideg fejjel gondolkodjon, mert egy komoly döntést is meg kell hoznia. Bár nem így tervezte a napját, de kénytelen lesz foglalkozni egy kényes kérdéssel, amely ráadásul a kapcsolatait is érinti.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár nem a tervei szerint alakul a napja, ne bosszankodjon. Így is szép eredményeket érhet el, csak észre kell vennie a lehetőségeit. Használja ki, hogy nem egyedül járja az útját, így számíthat a környezetében élők segítségére. Legyenek olyan céljai, amelyet csak így érhet el és vonja be a megvalósításba a közelében lévőket. A közös munkálkodás egyúttal a kapcsolatuknak is új színt adhat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Elégedetlen a helyzetével, de nem tudja, min is kellene ahhoz változtatni, hogy megnyugodhasson. Közben hajlamos lehet megfeledkezni a kötelezettségeiről is, így viszont már valóban úgy alakulnak a folyamatok, hogy oka lesz a feszültségének. Próbáljon összpontosítani a teendőire, hogy ne kövessen el nagyobb hibát és ne okozzon magának további problémákat. Magára fog találni, amint az első lépéseket megteszi.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



A megérzéseire hallgasson, ha azokat követi, nem hibázhat. Bár bizonyos döntéseknél kételyei támadnak, de sikerül úgy választania, hogy ki is tartson mellette. Legyenek céljai, amelyek utat mutatnak és erőt adnak akkor is, amikor elbizonytalanodna. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akikre hallgat, bizonyították már, hogy képesek az Ön érdekeit szem előtt tartani. Így elkerülheti az akadályokat is.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szívesen hallgatja meg a környezetében élők problémáit, úgy érzi, sokat tanulhat azokból. Kívülállóként még tanáccsal is szolgál, észreveszi azokat a lehetőségeket, amelyek felett érintettként talán elsiklana. Éppen ezért gondolja át, milyen közös pontok lehetnek a felmerült kérdések és az Ön élete között, így a válaszokat is saját helyzetére alkalmazhatja. Ha nem is alakul minden az elképzelései szerint, nagy lépésekkel haladt előre.

