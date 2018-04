Napi horoszkóp - 2018. április 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.06

KOS: (március 21 - április 20.)



Az ötleteit képes úgy szavakba önteni, hogy a környezetében élők is azonosulni tudjanak a céljaival. Ennek köszönheti, hogy a megfelelő pillanatban támogatókra talál. AZ út jelentős részét azonban egyedül teszi meg, hiszen lelkesedése számos akadályon átsegíti és Önnek is egyszerűbb, ha nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Az eredményeket azonban ne tekintse sajátjának, hiszen azokat nem érhette volna el magányosan.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az a feszültség, ami a környezetében élőkből árad, elsősorban a saját elégedetlenségének tükörképe. Amíg Ön türelmetlenül reagálja le a jeleket, addig hiába is számít megértésre és elfogadásra. Meg kell nyugodnia ahhoz, hogy végül rendeződjön a hangulat. Éppen ezért vonuljon félre, amíg a gondolataiban is helyére kerülnek a dolgok, hogy utána már átvehesse az irányítást és maga körül is rendet teremtsen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár többször is próbált már ezekkel az akadályokkal megbirkózni, eddig sikertelen volt. Most azonban elérkezettnek látja az időt, hogy valóban az adott kérdésre összpontosítson, és addig kísérletezzen, míg végül sikeres lesz. A körülmények adottak, hiszen nincsenek olyan teendői, amelyekkel azonnal foglalkoznia kellene, így minden erejét ide csoportosíthatja. Végül sokkal egyszerűbb lesz a megoldás, mint gondolta volna.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan információk kerülnek a birtokába, amelyek a későbbiekben még hasznosak lesznek. Azonban ne azonnal akarjon ezek tudatában a tettek mezejére lépni, adjon magának egy kis gondolkodási időt, hogy kielemezhesse a következményeket, hogy a lehető legjobb megoldást választhassa. Tevékenysége ugyanis nem csak az Ön jövőjét befolyásolja, de bizonyos személyeket hátrányosan érinthet az Ön előrelépése.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ideje ismét kézbe venni a fiók mélyére süllyesztett terveket, hiszen végre van egy kis idő arra, hogy önmagával is foglalkozzon. Bár azelőnyök nem csak Önt érintik és az élet számos területén hasznosnak bizonyulnak majd, de mégis úgy érezte, csak akkor van értelme ezekkel foglalkozni, amikor minden energiáját erre fordíthatja, és nem szorul a környezetében élők segítségére. Bár végül nem egyedül megy végig az úton, hiszen a céljaival mások is azonosulnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Keresi a kihívásokat, így mozgalmas napra számíthat. Nem csak azokkal a feladatokkal foglalkozik, amelyek szükségesek, de szívesen vesz kézbe olyan kérdéseket is, amelyeket izgalmasnak talál. Nem meglepő, ha a környezetében élők keresik a társaságát és igyekeznek megnyerni Önt a saját ügyüknek. Ügyeljen azonban arra, hogy ne aprózza el a lendületét, csak annyit vállaljon el, amennyit nyomon is tud követni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Keresik a társaságát, mert remek beszélgetőpartnernek bizonyul. Tud hallgatni és csendben maradni, ha a másik félnek nincs szüksége tanácsra, de remek ötletei vannak, ha úgy gondolja, ez lendítheti át a szemben ülő felet a holtponton. Nem tolakszik, nem szeretné mindenáron megoldani a felmerülő problémát, hiszen Ön is érzi, hogy néha az érintettnek kell rátalálnia a saját útjára és ezt meg is hagyja neki.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Amíg ilyen feszült, kerülje inkább az embereket. Elég ugyanis egy mondat, amit félreértelmez, és személyes támadásnak tekinti. Holott a másik fél csak segíteni szeretné Önt, hogy minél gyorsabban lábra állhasson. Keressen olyan feladatokat, amelyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, az elért eredmények visszaadják az önbizalmát és lassan sikerül megnyugodni is. Így a nap végére már szerettei körében is kellemesebb a hangulat.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Használja ki a lehetőséget, hogy olyan emberek között mozoghat, akiktől sokat tanulhat. Figyeljen és igyekezzen minél több tapasztalatot begyűjteni az út során, ami Önre vár. Ez egy olyan lehetőség, amely ritkán nyílik meg Ön előtt, hiszen félreteheti a kötelezettségeit és minden figyelmét az új dolgokra fordíthatja. Még napokig elemzi majd a tapasztaltakat, hiszen számos érdekes információval gazdagodik.





BAK: (december 22 - január 20.)

BAK: (december 22 - január 20.)

Ne csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzon, amelyekkel megkeresik, bátran vegye elő a fiók mélyéről az Önt érdeklő ügyeket is. Tele van ugyanis lendülettel és remek szervezőképességének köszönhetően képes lesz a folyamatokat is úgy összehangolni, hogy az mindenki számára előnyös lehet. Így nem csak a saját céljait valósíthatja meg, de része lehet olyan sikerekben, melyek elsősorban a környezetében élők érdekeit szolgálja.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, igyekezzen olyan utat keresni, amely egyúttal a környezetében élőket is közelebb viheti a céljaihoz. Ha ugyanis sikerül összehangolnia a folyamatokat, nem egyedül kell megbirkóznia azokkal az akadályokkal, amelyek várnak Önre. Nem lesz ugyanis olyan egyszerű a tervek kivitelezése, ahogyan azt Ön gondolta, így érdemes lenne maga köré egy csapatot építeni.





HALAK: (február 19 - március 20.)

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne rohanjon, legyen ideje megcsodálni az Önt körülvevő szépségeket. Most azonban kevesebb a teendő, így lehetősége Az egész napos kapkodásban oly gyakran maradnak észrevétlenek az illatok, amelyek a boldogság érzését adják. van megállni és elgondolkodni egy-egy siker után. Azoknak ráadásul nem csak az adott percben van pozitív hatása, de ilyenkor ébred rá, hogy egy lezárt folyamat egyúttal megnyit egy ajtót is Ön előtt.





