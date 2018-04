Napi horoszkóp - 2018. április 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha arra vágyik, hogy változzon valami, tegyen is annak érdekében. Nem mások fogják ugyanis felismerni, hogy elégedetlen a helyzetével és megmutatni az utat. Önben kell, hogy megszülessen az elhatározás és ennek megfelelően utána cselekedni. Legyen bátor, hogy megtegye a kezdő lépést még akkor is, ha egyelőre egyedül van. Ha már látszódnak az új célok, végül csatlakoznak Önhöz azok, akikre támaszkodhat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbálják csapdába csalni, de ha idejében felismeri, elkerülheti a következményeket. Nincs más céljuk, mint Önnek ártani. Legyen éber, mert onnan éri ez a támadás, ahonnan nem is számít rá. Ismét túlkorán fogadott valakit a bizalmába, nem győződött meg előzetesen a valódi szándékairól. A közvetlensége és nyíltsága most ismét nehéz helyzetbe hozza, de végül nem sikerült ezzel visszaélnie a másik félnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kérdés több oldalról is megközelíthető. És ez nagyban befolyásolja a választ is. Ne kapkodjon, amikor a véleményét kérik, fontolja meg, merről is érdemes kezdeni a probléma feltársát. Vannak biztos pontok, melyek mindenki számára egyértelműek, de onnan elmozdulva már külön utakon járhatnak. Fogadja ezt el és ne személyes sértésnek tekintse, ha nem kap támogatást az elképzeléseihez.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Ne csak hangoztassa a véleményét, legyen nyitott a környezetében élőkére is. Sokat tanulhat abból ugyanis, ahogyan mások keresik a megoldásokat. Lehet, ugyanarra a következtetésre jutnak, de az oda vezető út számos tanulságot tartogat. Ráadásul olyan válaszokat is kaphat, amelyeket régóta keresett, csak eddig a kérdéseit sem tudta olyan pontosan megfogalmazni, hogy megoldások érkezzenek azokra.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Elsősorban szellemi kihívásokat keressen, ezen a területen várhat magától kimagasló teljesítményt. Egy-egy probléma gyökerét pillanatok alatt tárja fel és így már használható megoldásokat is kereshet. Amíg ugyanis csak a felszínt kapargatják, képtelen előre haladni és maguk mögött tudni minden olyan tényezőt, amely akár észrevétlenül is, de csak hátráltatja Önöket. Ragadja magához az irányítást, a kulcs ugyanis az Ön kezében van.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Együtt kell dolgoznia a környezetében élőkkel, ha szeretné a céljait megvalósítani. Ha sikerül velük megtalálni a közös hangot, komolyabb elakadások nélkül haladhat az útján. Ha azonban egyedül próbál megbirkózni az akadályokkal, hamar feladhatja, ugyanis hiányzik Önből az az eltökéltség, amely segítené Önt abban, hogy ne adja fel. Nem ötletekre van szüksége elsősorban, hanem olyan támogatásra, amely erősíti az önbizalmát.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A reggeli lelkesedése nem tartanai ki egész napra, ezért keressen támogatókat. Ha együtt haladnak, ők átlendíthetik a holtpontokon. Lesznek ugyanis pillanatok, amikor szem elől téveszti a céljait, ilyenkor a környezetében élők adnak erőt ahhoz, mégis folytassa, a megkezdett folyamatok be fognak érni, még ha lassabban is, mint tervezte. Fogadja meg a kapott tanácsokat, Önnek úgysincs jobb megoldása.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Hamar elszabadulnak az indulatok, ha ellenállásba ütközik. Nehezen fogadja el, ha valami nem az Ön elképzelései szerint alakul. Úgy szerezhet kevesebb ellenséget, ha inkább félrevonul és a tevei összeállításakor eleve csak magára számít. Ha mégis akad segítsége, az felgyorsíthatja az előrehaladását, amit örömmel fogadhat, de ha még sem jön támogatás, akkor is képes lesz elérni a céljait. Nehéz, de eredményes nap vár Önre, ha ezt elfogadja.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Eddig elérhetetlen célok kerülnek olyan közelségbe, hogy érdemes lenne azokkal foglalkozni. Bár így át kell terveznie a napját, de a várható eredményekért harcoljon. A lehetőség most adott, ha nem él vele, ismét várakoznia kell. Márpedig az nem az erőssége és most különösen türelmetlenné válhat. Szüksége van ugyanis a sikerekre ahhoz, hogy elhitesse magával, jó úton halad és valóban érdemes is folytatni a megkezdett folyamatokat.





BAK: (december 22 - január 20.)

Túl feszült ahhoz, hogy képes legyen alkalmazkodni a környezetében élőkhöz. Éppen ezért elsősorban olyan feladatokat keressen, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, az útja során felmerülő akadályokat ismeri. Ahogy halad előre, egyre nyugodtabbá válik, hiszen felismeri, hogy a befektetett munka megtérül, jelentkeznek az eredmények. Az esti órákban már bátrabban engedheti közel magához az embereket.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Most használhatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket akkor szerzett, mikor letért a megtervezett útról. Bár egykoron emiatt bosszankodott és nem talált magyarázatot arra, miért nem sikerült megvalósítania az elképzeléseit. Mára világossá vált, hogy egy tanulási folyamat része volt a kitérő és valójában szüksége van arra a tudásra, mely csak így kerülhetett a birtokába. Minden okkal történik, még ha ezt néha nem ismerjük fel azonnal.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Bár most úgy tűnik, könnyedén sétál be a célba, a valóságot Ön ismeri. Az igazi teljesítményt korábban kellett nyújtani, hiszen alaposan elő kellett készíteni ezt az utolsó pár lépést. Éppen ezért ne engedje, hogy keserű szájízt okozzanak az irigykedők, akik csak azt látják, szinte az ölébe hullott a szerencse. Akik véleménye valóban fontos, pontosan tudják, mennyit dolgozott annak érdekében, hogy elérje ezeket az eredményeket.





