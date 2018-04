Napi horoszkóp - 2018. április 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Remek hangulatban ébred, így érdemes emberek között mozognia, hogy ők is élvezhessék ezt. Tele van energiával, de közben mégis nyugodt, így remek tanácsokkal szolgálhat azoknak, akik ezt kérik. Hajlandó a tettek mezejére is lépni, ha ezzel előre viheti az ügyet, amely esetleg Önhöz is közel áll. Nem meglepő, hogy ezek után egyre népszerűbbé válik és nem nagyon lesz ideje a saját feladataival is foglalkozni. De ezt most nem is bánja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne másokat hibáztasson a kudarcokért, még ha valóban nekik is köszönheti azt. Törekedjen inkább arra, hogy minél gyorsabban megoldást találjon a kialakult helyzetre, hiszen a valódi megnyugvást ez jelentheti. Meg nem történté már nem teheti a folyamatokat, ezértkár is lenne visszatekinteni, előre kell néznie, azt az utat maga előtt látni, amely végül meghozza a kívánt eredményeket. Legyen türelmes, ne nagy ugrásokkal akarjon haladni, érje be az apró lépések sokaságával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne legyen könnyelmű, elsősorban olyan kérdéseket gondoljon át kétszer, amely kihatással lehet az anyagi helyzetükre. Bár valóban csábító ajánlatokkal találkozik, de talán éppen ezzel próbálják elterelni a figyelmét a lényeget jelentő részletekről. Egy kis kényeztetés még belefér, de komolyabb elköteleződést ne vállaljon. Viszont a magánéletben nyugodtan nézheti a világot rózsaszín szemüvegén át, nem érheti csalódás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem várnak Önre komolyabb kihívások és Ön se keressen magának. Megérdemel egy nyugodt, lazább napot, amikor egy kicsit saját magával is foglalkozhat. Ideje lenne például rendezni gondolataiban is az elmúlt napok eseményeit, amikor is az érzelmei szinte egy hullámvasúton jártak. Nem ok nélkül volt ugyanis kiszámíthatatlan, néha indulatos, máskor pedig felszabadult, ezek jelzések voltak, hogy kezd kimerülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Gyorsan képes felmérni a probléma gyökerét és így már a megoldás megtalálása sem okoz különösebb nehézséget. Ennek köszönheti, hogy könnyedén veszi az akadályokat. Nem meglepő, hogy olyanok is Önhöz fordulnak tanácsért, akik eddig nem ápoltak szorosabb kapcsolatot. Most ugyanis szívesen segít, ez jelenti Önnek a valódi lehetőséget arra, hogy kivívja azt az elismerést, amelyre annyira vágyik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Járjon nyitott szemmel, talán éppen most nyílik meg Ön előtt egy olyan lehetőség, amely segít előre lépni. Már ez ideje keresi ugyanis annak a módját, miként változtathatna a helyzetén. Még az irányt se tudta, merre mozduljon, de egy váratlan találkozás felnyithatja a szemét, mire is lenne szüksége. Meglepő módon nem kézzel fogható lesz ez a segítség, így tudnia kell hasznosítani a látottakat és azt beilleszteni a saját életébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ne essen túlzásokba, kezelje a helyén mind a sikereket, mind a felmerült problémákat. Hajlamos lehet ugyanis mindent felnagyítani, sokkal több jelentőséget tulajdonítani az adott élménynek. Ezzel próbálja leplezni a bizonytalanságát. Ha elkeseredik, igazolva látja, hogy valóban az élete mélypontra érkezett, ha azonban elér bizonyos eredményeket, azt úgy állítja be, mintha hegyeket kellett volna megmozgatnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne engedje felszínre törni az indulatait, azoknak ugyanis nincs valódi alapjuk. Bár úgy érzi, mások okozták, hogy nehéz helyzetbe került, de ha megkeresné a valódi okokat, bizony Ön hibázott. Éppen ezért először is meg kell nyugodnia és felmérni a valós lehetőségeket. Mielőbb találnia kell egy utat, amelyen elindulhat, ezzel egyúttal elterelné a figyelmét az elkeseredettségéről. Legyen higgadt és megfontolt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne higgyen el minden szóbeszédet, mielőtt ítélkezne, járjon utána a hallottaknak. Bár valóban könnyű lenne elfogadni tényként, amit suttognak a környezetében élők, hiszen így magyarázatot találna a kialakult helyzetre. De még mindig nem tudta meg, kinek köszönheti ezt és merre keresse a kiutat. Ha ilyen irányba tereli a gondolatait, az is világossá válik, hogy mások is csak egy bűnbakot kerestek, akire mindent rá lehet fogni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Szellemileg friss, így érdemes olyan feladatokat keresni, ahol ezt kamatoztathatja. Elsősorban az elmaradásait kellene ledolgoznia, melyeket eddig éppen azért halogatott, mert nem tudta, merre keresse a megoldást. Most azonban hideg fejjel képes megtervezni a lépéseit, amelyek logikusan épülnek egymásra és egy irányba mutatnak. Így, bár nem nagy ugrásokkal, de biztosan célba érkezhet, és egyúttal megszabadul a terheitől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Olyan ajtók nyílnak meg Ön előtt, amelyek jó ideje már útját állták az előre haladásának. Most azonban türelmesen kivárja, hogy a megfelelő pillanatban legyen jó helyen és élni tudjon a lehetőséggel. Nem kapkodja el a döntéseit, ennek is köszönheti az eredményeket, hiszen így elkerülheti azokat a hibákat, melyeket korábban elkövetett. Akár egyedül is vállalja a nehézségeket, hiszen látja maga előtt a célokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szeretne változtatni, úgy érzi, belefásult a szürkeségbe. A környezetében élők azonban erről nem tudtak, hiszen nem osztotta meg velük a gondolatait korábban, így érthető, ha most bizalmatlanul szemlélik, merre is indul el. Ha megvan Önben az elszántság, hogy leküzdje az akadályokat, akkor bátran folytassa az útját. Ha azonban a kérdések elbizonytalanítják, gondolja át még egyszer, valóban szükséges-e ez a nagy lépés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc