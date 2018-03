Napi horoszkóp - 2018. április 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.04.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az elvégzett feldatok jelentette sikerélmény újra és újra energiát ad Önnek, hogy keresse a kihívásokat. Képtelen leállni, mert azt érzi, kár lenne elvesztegetni az értékes időt a semmittevéssel. Végre ahhoz is kedvet kap, hogy az eddig halogatott kérdésekkel is foglalkozzon és így olyan terheket is letehet, amelyek eddig nyomasztották. Fárasztó, de mégis igazán kellemes napot tudhat maga mögött, ami után édes a pihenés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne menjen bele parttalan vitákba, melyeknek nem célja a nézeteltérés tisztázása, pusztán a feszültéget próbáljak levezetni egymáson. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, amikor Ön is érzi, hogy most csak bűnbaknak kiáltanák ki, nem a valódi megoldást keresnék a problémára. Ha megőrzi a nyugalmát, felismeri már a beszélgetés elején, mi várható és még időben szakíthatja félbe az ilyen jellegű eszmecseréket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Járjon nyitott szemmel és szívvel, olyan emberekkel találkozhat, akik befolyással lehetnek a jövőjére. Új utak nyílnak meg Ön előtt, nehéz lesz a választás, melyiken is kellene elindulnia. Ne döntsön egyedül, beszélje ezt meg a szeretteivel, akik segíthetnek Önnek eligazodni abban, merre is érdemes keresgélnie a lehetőségeket. Az új irány végül nem csak az Ön érdekeit fogja így szolgálni, de az egész család számára hasznos lehet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nehezen indul a napja, de ne engedje, hogy eluralkodjon Önön a fáradtság érzése. Ha sikerül átlendülnie a holtponton, már ismét meglátja azokat a célokat, amelyek segíthetnek talpon maradni és megerősíteni az önbizalmát. Ha azonban magába roskad, egyúttal elhiszi azt is, hogy valóban kudarcot kudarcra halmoz csak és egyszerűbb lenne minden álmát feladni. Legyen erős és türelmes, elsősorban önmagával szemben.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap alkalmas lesz arra, hogy mérlegre tegye az elmúlt időszak eseményeit. Nem csak a sikereket veszi számba, de képes tárgyilagosan kielemezni a kudarcokat is. Így végre megértheti, miért is kellett mindazt átélnie, amelyek miatt megroppant az önbizalma és bizony feladta bizonyos terveit. Most újra átgondolhatja, melyekkel lesz érdemes mégiscsak foglalkozni, mert képes lesz megbirkózni az akadályokkal.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Törekedjen a megoldások keresésére, akkor végezhet valamennyi betervezett feladatával. Bár valóban számos nem várt akadály nehezíti az előrehaladását, de ha ilyenkor sem veszíti el a türelmét és képes kitartóan küzdeni, akkor végül célba érhet. Csak az Ön elhatározásán múlik, merre is halad az úton, ezért is kell elsősorban a belső hangjára hallgatni, nem a környezetében élők véleményét kikérdezni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Van, amikor a probléma megoldását hamarabb megtalálja az, aki kívülállóként keresi. Éppen ezért érdemes megosztania az Önt foglalkoztató kérdéseket a szeretteivel. Ön nem látja ugyanis a kiutat, de ők, akiket nem vakít el az elkeseredettség, még könnyedén megmutathatják, merre induljon el. Ne merüljön el az önsajnálatba, mert annál nehezebb lesz a talpra állás. Bízzon a családtagjaiban, mondja el nekik, ami foglalkoztatja.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne legyen könnyelmű, mielőtt komolyabb változtatásokat vezetne be, gondolja át még egyszer, vajon azzal valóban elérheti-e a célját. Néha a lassabb haladással gyorsabban érhet el eredményt, mert kevesebb falba ütközik. Érdemes lenne most is azt a megoldást választania, amellyel elkerülhetné az akadályok egy részét, még ha emiatt olyan érzése is támad, egy helyben toporog. Legyen türelmes és megértő a szeretteivel szemben.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Először teremtsen nyugodt légkört maga körül, csak utána kezdjen bele a feladataiba. Ha marad a reggeli feszült hangulat, figyelmetlenséget okozhat, ami könnyen balesethez vezethet. Igyekezzen megtalálni a közös hangot azokkal, akik segítségére számít, hiszen egyszerűbb úgy megszervezni a munkát, ha a nézeteltéréseket már lezárták és ki tudták tűzni maguk elé a célokat, amelyekkel mindenki azonosulni is tud.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha egyértelműen fogalmaz, hamarabb megértik. Ne írja körbe a kérését, mondja ki, mit is szeretne. Természetesen ez ne jelentse azt, hogy követelőzik, de ne is szerénykedjen. Hiszen az elképzelései nemcsak az Ön érdekeit szolgálnák, így könnyedén meggyőzheti az érintetteket az előnyökről, ha csak az érveit sorolja fel. Az se keserítse el, ha a tervei megvalósítása érdekében küzdenie kell, most nem fog elmaradni az eredménye.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Bár egyszerűbb lenne mindenre nemet mondani és félrevonulni, gondolja át, kiket bánthat meg ezzel a hozzáállással. Éppen azok szorulnak ugyanis a segítségére, akik egykoron támogatták, pedig nekik is voltak problémáik. Most ugyan Ön már talpra állt, róluk ez nem mondható el. Legyen ezért türelmes és megértő, igyekezzen viszonozni azt a szívességet, amit nyújtottak Önnek a nehezebb időben.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne csak a betervezett feladataival lássa maga előtt, vegye kézbe azokat az elmaradásokat, amelyekkel nem szívesen foglalkozik. Bár most sem túl kipihent, de ahhoz, hogy végre megnyugodhasson, egy részüket végre maga mögött kellene tudnia. Vegyen erőt magán és tegye félre az önsajnálatot, hogy képes legyen a megoldások keresésére. Bár továbbra sem számíthat segítségre, az elszántsága átlendítheti a holtponton.

