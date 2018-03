Napi horoszkóp - 2018. március 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.31

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha egy ajánlat feltűnően vonzó, gondolkodjon el azon, vajon miért éppen Önt találták meg vele. Az utóbbi időben számos ellenséget szerzett a sikereivel, így érdemes körültekintően eljárnia, hiszen könnyen csapdába csalhatják. Ha éber, könnyen megtalálhatja azokat a buktatókat, amelyeket próbálnak Ön előtt elrejteni, így okozva kellemetlen perceket. Végül sikeresen oldja meg a helyzetet, ezzel is megmutatva, nem véletlenek az eredményei.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vonuljon inkább félre, nehezére esik ugyanis az alkalmazkodás. Bár így lassabban halad, de sikerül megőriznie a látszatot, hogy minden rendben van, nem bonyolódik felesleges vitákba. Amikor végez, mindenképpen szakítson időt arra, hogy átgondolja, vajon miért is érezte jobban magát egyedül, mint akár ismerősök körében. Elvesztette az emberekbe vetett bizalmát, holott nem érték komolyabb csalódások az elmúlt időszakban.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen indul a napja és ez végül rányomja a bélyegét a teljesítményére is. Nem úgy halad, ahogyan tervezte és még a rutin feladatok során is hibát vét. Ha emiatt bosszankodna, csak tovább rontja a helyzetét, ezért inkább gondolja át, mely teendőit halaszthatná későbbre. Azokkal ne is foglalkozzon, így több idő marad a fontos ügyekre. Igyekezzen összpontosítani, ha pedig letér az útról, ezt higgadtan elfogadni és mielőbb visszatérni az eredetire.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha már végzett a betervezett feladataival, érdemes lenne egy kicsit előre is dolgozni. Tegye meg azokat az előkészületeket, amelyek nem jelentenek komolyabb megterhelést, ezzel nem csak felgyorsíthatja a következő hetekben a munkavégzést, de egyúttal olyan lendületet is kap, amely átsegíti majd az akadályokon. Ha pedig végképp nem talál tennivalót, engedélyezzen magának egy kis sétát a szabadban.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne fojtsa el magában azokat a gondolatokat, amelyek már jó ideje foglalkoztatják és így már a teljesítményét is lerontották. Most végre öntsön tiszta vizet a pohárba és beszélje meg a nézeteltéréseket az illetékes személyekkel. Bár nehezen kezd bele a témába, nagy megkönnyebbülést jelent, ha végül rátalálnak a közös nevezőre és sikerül békét kötniük. Nem is érti végül, miért halogatták ezt, hiszen nem is álltak olyan távol az álláspontok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak annyit várjon el a környezetében élőktől, amit Ön is nyújtani tud. Nem kérheti őket, hogy tegyék félre a saját érdekeiket, ha ellenkező esetben ezt Ön sem tenné meg. Kérjen segítséget, ha úgy érzi, erre van szüksége, de fogadja el, ha falakba ütközik, mert ezzel esetleg a másik fél az előrehaladását kockáztatná. Ha igazán a feladataira összpontosítana, képes lenne megbirkózni az akadályokkal is, de tegye félre a személyes problémáit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Engednie kell az elképzeléseiből, ha továbbra is nyugalmat szeretne maga körül. Hiába áll elő ugyanis a terveivel, ellenállásba ütközik. Csak komolyabb viták árán érhetné el, hogy mégis felsorakozzanak Ön mellé, de nem érdemes erőltetnie a témát, ugyanis a kapott segítség csak még tovább lassítana. Fogadja el, hogy nem érheti el minden kitűzött célját, ezért elsősorban azokkal foglalkozzon, amelyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne engedje, hogy Önre is átragadjon a környezetében uralkodó feszültség. Vonuljon inkább félre, így megőrizheti azt a belső békét, amely átsegíti Önt az akadályokon. Bár egyedül lassabban halad, de mégis hamarabb ér célba, hiszen így elkerüli a figyelmetlenség okozta hibázásokat. Bár próbálják letéríteni az útjáról, hiszen irigylésre méltó a magabiztossága, Ön ragaszkodjon a saját elképzeléseihez és az érdekeit tartsa szem előtt.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kimerülten ébred, ilyenkor nehéz meggyőznie magát arról, hogy van értelme a küzdésnek. Márpedig az akadályokat nem kerülheti el, így össze kell szednie a gondolatait, hogy megtalálja azokat a célokat, amelyek segítenek talpon maradni. Az első eredmények után már könnyebben folytatja a megkezdett munkákat, hiszen végre megérti, hogy nem felesleges szélmalomharc, amit vív, hiszen beérik a gyümölcse a tevékenységének.

BAK: (december 22 - január 20.)



Könnyen elveszíti a türelmét, ha nem az elképzelései szerint alakulnak a folyamatok. Ilyenkor már képtelen összpontosítani, kapkodni kezd és ez melegágya a hibázásnak. Ne engedje, hogy bekerüljön ebbe a mókuskerékbe, tudjon megállni és újra tervezni. Ha megérti, miért is merültek fel a nem várt akadályok, akkor már a megoldás is a kezében lesz ahhoz, hogy a továbbiakban elkerülhesse azokat.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha egyszer kitűzte maga elé a célt, ne engedje, hogy eltereljék erről a figyelmét. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem segíthet a környezetében élőknek, de csak addig merüljön bele mások munkájába, amíg nem veszélyezteti a saját érdekeit. Tudjon nemet mondani, ha olyan feladatot kapna, amely végképp nem összeegyeztethető a sajátjával és emiatt nem is kell lelkiismeret-furdalást éreznie, hiszen nem semmittevéssel tölti a napját.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne rohanjon fejjel a falnak még akkor sem, ha az ötlete valóban kiváló. Mielőtt a tettek mezejére lépne, alaposan tervezze meg az utat, hiszen számos buktatóra is fel kell készülnie. És míg Ön látja a célokat és így van miért harcolnia, ez nem mondható el a környezetében élőkről. Nehezen talál társakat maga mellé, hiszen valóban olyan akadályok is felmerülnek, amely a kétkedőket inkább menekülésre késztet.

