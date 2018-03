Napi horoszkóp - 2018. március 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Könnyen épít hidat a környezetében élők és maga között, használja ezt ki. Ne vonuljon félre még akkor sem, ha úgy érzi, gyorsabban haladna. Bár valóban nem szorul segítségre, mégis válassza a lassabb utat, hiszen elmélyítheti a kapcsolatait, újak alakulhatnak ki. Az igazi eredmény elsősorban abban mutatkozik meg, hogy egy remek csapat épül fel Ön köré, amelyre nyugodt szívvel támaszkodhat, amikor kicsúszik a lába alól a talaj.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha nem beszél róla, nem meglepő, ha a környezetében élők nem veszik észre, Önt is gyötrik a problémák. Miközben másoknak segít, talán megfeledkezhet a saját gondjairól, de ez nem jelent valódi megoldást. Próbálja meg inkább keresni a közös pontokat az Önhöz fordulók és a saját helyzetében. Miközben kívülállóként megtalálja a válaszokat mások kérdéseire, közben kilábalhat a gödörből, ahova önhibáján kívül került.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sikerül lezárnia olyan folyamatban lévő ügyeket, amelyek nem kevés fejtörést okoztak az utóbbi időben. Emiatt is hibázott gyakrabban, de elhárul az akadály és ismét összpontosíthat azokra az aktuális feladatokra, ahol a határidők is közelegnek. Ne keressen egyelőre új kihívásokat, hajlamos ugyanis túlbecsülni az Önben rejtőző energiákat. Egy kis lassítás, lazítás, használja ki, hogy erre lehetősége nyílik most.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával, így keresi az új feladatokat, kihívásokat. Szívesen nyújt segítő kezet azoknak, akik Önhöz fordulnak. Mivel tanácsai egyszerűen megvalósíthatóak, egyre népszerűbbé válik, míg végül azt veszi észre, a saját célkitűzései teljesen háttérbe szorultak. Ne legyen emiatt elkeseredett, hiszen azzal is értéket teremtett, hogy támogatta azokat, akik lába alól átmenetileg kicsúszott a talaj.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már érzi, hogy közeleg a változás, csak azt nem tudja, honnan várja. Ne akarjon elmenekülni, nézzen bátran szembe az Önre váró kihívásokkal. Bár minden kezdet nehéz, a folytatás annál izgalmasabb lehet. Sok új tapasztalat vár Önre és egy olyan területen kalandozhat, amely mindig is vonzotta. Most végre úgy ismerkedhet meg ezzel a témával, hogy közben szakértők fogják a kezét és mutatják meg a fortélyokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, úgy érzi, most arra van szüksége, hogy mindig támaszkodhasson valakire. Bár végül komolyabb akadályok nem várnak Önre, de biztonságot jelent, hogy mégis lenne kéznél segítség. A bizonytalanságának okát érdemes lenne azonban kideríteni, mert ár most végül sikerült elkerülnie a hibázást, ha nem áll helyre az önbizalma, a későbbiekben ez még problémát okozhat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Tele van lendülettel és egyúttal új célokkal is, így nehéz lenne Önt lassításra bírni. Pedig szellemileg nem éppen friss, ezért könnyen hibázhat, ha nem összpontosít. Hallgasson a környezetében élőkre, akik azért próbálják Önt meggyőzni arról, ne vállaljon egyszerre ennyi feladatot, inkább haladjon lépésről lépésre. Ha sikerül egy ügyet lezárnia, akkor kezdjen egy újabbat, hogy ne térjen le a kijelölt útjáról.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne kapkodjon, mert könnyen kicsúszhat a kezéből az irányítás. A betervezett feladataival akkor is végezhet, ha egyszerre csak eggyel foglalkozik, és amikor azt sikeresen lezárta, keresi az új kihívást. Így elkerülheti a hibákat, amelyeket az okozna, hogy képtelen az adott kérdésre összpontosítani. Márpedig bizonyos esetekben éppen a rézletekben rejlik a megoldás, így azt mindenképpen észre kell vennie és annak birtokában tevékenykedni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A fiókja mélyén lapuló elmaradásai ismét akadályt jelentenek az előre haladásban. Most már ne csak látszatmegoldásokat keressen, ideje lenne végleg lezárni azokat. Bár nem így tervezte a napját, de a jövője érdekében érdemes lenne ezeket kézbe venni, ahelyett, hogy újabb célokat tűz ki maga elé. Így is elégedett lehet az eredményekkel, de ne a környezetében élőktől várja az elismerést, hanem saját maga értékelje a teljesítményét.

BAK: (december 22 - január 20.)



Elég egy apró figyelmetlenség, annak akár végzetes következményei is lehetnek. Éppen ezért összpontosítson a feladatai során arra, hogy elkerülje a hibákat. Legyen inkább kevesebb betervezett cél, de ne kapkodjon, ne ossza meg a figyelmét több tevékenység között. Igyekezzen kézben tartani az irányítást, ne ígérkezzen el a környezetében élőknek, csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, így megelőzve, hogy túlterhelje magát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az előkészületeknek köszönhetően most már csak be kell sétálnia a célba. Ne lankadjon azonban a figyelme, mivel irigyei most sem pihennek. Azon munkálkodnak, hogy még egy utolsó akadályt gördítsenek Ön elé, ezzel is lassítva a haladását. Ön azonban türelmes, így könnyedén fogadja, hogy bár a tervei szerint már nem vártak volna Önre nehézségek, végül mégis tennie kell még a siker érdekében.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Átlagos nap vár Önre, nincsenek kiugró eredmények, de kudarcokra se kell számítania. Legyen türelmes azokkal, akik Önhöz fordulnak segítségért, éppen a nyugodt kisugárzásának köszönhetően válik különösen népszerűvé. Használható tanácsai révén sikerül a környezetében élőket átlendíteni a holtponton. A valódi sikert éppen az jelenti, hogy ugyan nem Ön halad nagy lépésekkel előre, de része van így is azokban.

