Napi horoszkóp - 2018. március 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Határozott célokkal kezdi a napját, de egy nem várt esemény végül felborítja az összeállított napirendjét. Egy olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, amelyet nem szeretne veszni hagyni, így fájó szívvel, de mégis izgalommal tele indul el az új úton. A nagy lendületével hajlamos lehet elsodorni azokat, akik felhívják a figyelmét, hogy a kötelezettségeiről nem szabad megfeledkezni. Pedig hallgatnia kell rájuk, hiszen valóban fontos feladatokat készül száműzni a gondolataiból.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne másokra építsen, a saját erejéből próbálja meg orvosolni a kialakult problémát. Képes lesz megoldásokat találni, ha nem vár tovább, hanem a tettek mezejére lép. Csak ki kell tűzni azt a bizonyos célt maga elé, amely kapaszkodóként szolgálhat. Bízzon magában és ne a hiányosságait sorolgassa, hanem azon képességeit, amelyek segítségére lehetnek. Az önsajnálat nem viszi előre, de az elszántsága igen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Még tart a lendület, ezért használja ki ezt arra, hogy új célokat tűz ki maga elé. Bár valószínű mindet nem fogja tudni megvalósítani, de ha a szeme előtt tartja azokat, a közelgő mélypontot is gyorsabban átvészeli. Hiszen már érzi, hogy fogy az ereje, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt napokban nem volt megállás, sorra zárta le a folyamatban lévő ügyeit. Így mostanra már helyet teremtett az életében újabb kihívásoknak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Mielőtt elmondaná a véleményét, számoljon el tízig. Mivel tombolnak Önben az indulatok, hajlamos lehet túl éles szavakkal megfogalmazni a gondolatait. Ez viszont a másik fél számára feldolgozhatatlan, így ha egyet is értene a véleményével, nem tudna azonosulni vele. Ha azonban higgadtan, érvekkel alátámasztva tálalja, hamar követőkre találhat még olyan személyek között is, akik eddig a kétkedők táborát erősítették.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mozogjon emberek között, építsen ki új kapcsolatokat. Keresi a céljait, olyan témák felé próbál nyitni, amelyek ismeretlenek még Ön előtt. Szüksége lesz vezetőkre, akik már jártak az úton, amelyre lépni készül. Az ismeretségi körében azonban egyelőre még ellenállásba ütközik, így nem is reménykedhet abban, hogy segítséget kap. Az elszántsága azonban töretlen, ezért a megfelelő társaságot építi ki maga köré.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vegye számba az elmaradásait és gondolja át, ezeket hogyan lehetne ledolgozni. A folyamatos számonkérés mellett már Ön is érzi, hogy így nem folytathatja, maga mögött kell tudnia a folyamatban lévő ügyeket, ha új célokat szeretne kitűzni maga elé. Most tele van energiával, ilyenkor könnyebben veszi azokat az akadályokat, amelyek elől próbál menekülni. Egy kis elszántság és máris csodákra képes.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Őrizze meg a nyugalmát, ezzel teheti a legtöbbet a környezetében élőkért. Feszült a hangulat és szükség van egy emberre, aki kézben tartja az irányítást és nem engedi, hogy elszabaduljanak az indulatok. Csak úgy tudják megoldani a problémát, ha képesek higgadtan megbeszélni, legyen Ön az, aki ennek megteremti a lehetőségét. Be kell vetnie a diplomáciai képességét, amelyet bár régen használt, de örömmel nyugtázza, hogy még most is működik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne bűnbakot keressen, hanem megoldást. Ezzel megmutathatja, milyen képességek s lakoznak Önben és végre kivívja azok elismerését, akiket régóta próbál már lenyűgözni. Nem hajlandó belemenni a szócsatákba, azokba a vitákba, amelyek nem előre mutatnak, így Ön lesz az egyetlen, aki a valódi okokat megtalálva végül a kivezető utat is megtervezheti. A kezébe kerül az irányítás, éljen ezzel a lehetőséggel.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Hiába próbálná magához ragadni az irányítást, ellenállásba ütközik. Ez nem is meglepő, hiszen nincs még elegendő tapasztalata az adott kérdésben. Éppen ezért nem is láthatja azokat az akadályokat, amelyek várnak Önökre. Erre hívják fel a figyelmét, de Ön túl sértett ahhoz, hogy meghallgassa az elhangzó érveket. Ha mégis egyedül indul el az úton és emiatt nehézségei támadnak, ne másokat okoljon érte.

BAK: (december 22 - január 20.)



Olyan emberek között mozogjon, akik már jól ismerik. Nem éppen előnyös oldalát mutatja a külvilágnak, hiszen kimerült és feszült. A közeli ismerősei már tudják, mikor kell segíteni, hogy átlendüljön a holtponton és mikor érdemes inkább magára hagyni. Aki azonban még nem találkozott Önnel, mikor ilyen állapotban volt, csak annyit tapasztal, hogy ingerlékeny és kiszámíthatatlan, mintha még Ön se tudná, mit akar.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Nem a tervei szerint alakul a napja, ezért a reggeli feszültsége csak tovább fokozódik. Észre sem veszi, hogy elsősorban saját magának köszönheti azt, hogy letért az útjáról. Nem tud összpontosítani, ha hibázik, nem ismeri be. Így egyre többen hagyják magára és már nem is figyelmeztetik, ha irányt téveszt. Álljon meg és tartson egy rövidke szünetet. Értékelje az eddigi teljesítményét tárgyilagosan és látni fogja, leginkább Önnek kell változtatni a hozzáállásán.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Szívesen mozog emberek között és élvezi a népszerűséget. Remek hangulatban ébredt ugyanis, ilyenkor remek társaság, de kiváló tanácsadó, megértő hallgatóság is, kinek mire van szüksége. A feladatait ugyan elhanyagolja, de szerencsére nem szorongatják olyan határidők, amik miatt lelkiismeret-furdalást kellene éreznie. Használja ki ezt a napot arra, hogy ápolja a kapcsolatait és elmélyíti azokat, amelyek értékesek.

