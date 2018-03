Napi horoszkóp - 2018. március 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Már érzi, hogy közeleg az a bizonyos változás, de továbbra is türelmesnek kell lennie. Nehéz uralkodni a feszültségen, hiszen alig várja, a környezetében élők miként fogadják az elképzeléseit. Most még azonban foglalkozzon a kötelezettségeivel, hiszen akkor fog tudni minden erejével az új feladataira összpontosítani, ha nem maradnak folyamatban ügyek, amelyek még az Ön beavatkozását igényelnék.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz lesz kizárni az érzelmeket a hivatalos ügyeiből, de Ön is tudja, hogy azoknak nincs ott keresnivalójuk. Mivel azonban nem tisztázták a családi nézeteltérést, a gondolatai folyamatosan ezen járnak. Éppen az nehezítette meg a békülést, hogy túlfűtöttek voltak és az indulataikat nem tudták kezelni. Ha ezt megérti, már bátran ülhetnek le az asztalhoz, mert türelemmel és megértéssel kialakul a közös nevező.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Nem érzi magát elég felkészültnek ahhoz, hogy az Önnek kiosztott feladatokat elvégezze. Ha el sem indul az úton, meg se próbálja, valóban kudarcra van ítélve. Emlékezzen vissza az elmúlt napokra, a frissen szerzett tapasztalatokra. Azokat ugyanis most hasznosítani tudja és végre azt is megérti, miért kellett korábban azt az utat bejárni, amely végül nem hozott eredményt. Az volt a tanulási fázis, most pedig jöhetnek a sikerek. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Fáradtan indul a napja és ilyenkor érzékenyebben reagál az Önt érő kritikákra. Igyekezzen mihamarabb átlendülni a holtponton, hogy elkerülhesse a nagyobb veszekedéseket. A környezetrében élők egy darabig türelemmel fogadják ingerültségét, de nem bánthatja meg őket folyamatosan büntetlenül. Hamar magára marad, ha nem képes uralkodni az indulatain és éles szavaival továbbra is sértegeti őket. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Válassza inkább a hosszabb, de kényelmesebb utat. Bár a kitartás nem hiányzik Önből, a szellemi kihívásoknak nehezen tudna megfelelni. Jól viseli a monotonitást, ha nincsenek komolyabb akadályok. Szívesen csapong gondolatban, így el is kerülheti a hibákat, ha kevesebb összpontosítást igénylő módszereket választ. Bár ezt a napot így túlélheti, össze kell szednie magát, hosszú még a hét, hiszen csak most kezdődött. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Szeretné a saját útját járni, ezért elengedi a füle mellett azokat a figyelmeztetéseket, melyek az akadályokat jelzik. Éppen ezért nem is okolhat a későbbiekben másokat, amikor ezekkel szembesül. Ha már az induláskor olyan elszánt volt, akkor most is tudjon harcolni. Bár nehéz helyzetbe sodorja magát, végül bebizonyítja, hogy nem ismer lehetetlent, ha kitűz maga elé egy célt, amelyet fontosnak tart. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nincs olyan kérdés, amire ne lenne válasza. Néha azonban ezek kevésbé hasznosak, így érdemes lenne meggondolnia, vajon tényleg mindig ki kell mondania, amit gondol. Ha egy olyan témában kérnek segítséget, amely az Ön számára is ismeretlen, inkább hallgasson. Ettől nem lesz gyengébb vagy butább, így ha csak ezért próbál magabiztosnak tűnni, inkább ellenkező hatást fog elérni. Egy valóban bölcs ember tisztában van a hiányosságaival és ezt fel is vállalja. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem az Önnel szemben elvárások teljesíthetetlenek, Ön nem bízik magában eléggé. Gondolja át, milyen lépéseket kell megtennie annak érdekében, hogy elérje az Ön elé kitűzött célokat. Ha így megtervezi az utat, már nem is tűnik olyan lehetetlennek, hogy meg is tegye azokat. Nagy ugrásokkal akart haladni, holott éppen a türelmére és a kitartására van most szükség, amikor nem rohan, hanem megfontoltan lépked. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

A szerencse Ön mellé pártol, így bátran fogjon bele a terveibe. Bár nem dolgozta ki azokat még alaposan, kockáztasson. Olyan emberek veszik körbe és ajánlják fel segítségüket, akik az adott területen nagy tapasztalattal rendelkeznek, így a kérdéseivel lesz kihez fordulnia. Merje ezeket feltenni, ne kísérletezzen, így elkerülheti azokat a buktatókat, amelyek miatt esetleg feladná az álmait, pedig kár lenne értük. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Tartsa maga mellett azokat az embereket, akik most felsorakoznak az ügy mögé, amelyet képvisel. Az sejthető, hogy ez nem lesz egy egyszerű menet, ők mégis vállalják azt, ezzel is erősítve az önbizalmát. Akik ezt teszik, tudják, hogy komoly terhet vesznek magukra és talán még így is kudarcot kell megélniük. De tisztelik Önt annyira, hogy az ilyen jellegű gondolataikat félreteszik, tehát ők valódi barátokká válhatnak. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Érdemes emberek között mozognia, mert most könnyedén találja meg velük a közös hangot. Így új kapcsolatokat építhet ki, amely nem csak a hivatali életében jelenthet könnyebbséget, de a privát szférájában is akár számíthat egyesek segítségére. Legyen őszinte, de ne fogadjon azonnal mindenkit a bizalmába. Az álarc, amelyet ilyen eseteben visel, most is segíti Önt abban, hogy a kellő távolságot tartani tudja. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ne engedje, hogy a problémák maguk alá temessék. Könnyebb lenne feltartott kézzel összeomlani, bízva abban, majd valaki más keres rájuk megoldást. Bár ez átmenetileg megkönnyebbülést jelentene, de hamar meg is bánná, hiszen Ön szereti kézben tartani az irányítást. Maradjon talpon, keressen segítséget és utána már az igazi énjét megmutatva harcoljon a felmerült akadályok ellen. Legyen erős és kitartó. Heti horoszkóp





