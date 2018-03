Napi horoszkóp - 2018. március 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Használja ki azokat a lehetőségeket, amelyekkel színesebbé varázsolhatja a napját. Ezek elsősorban olyan programok, melyeket a szerettei javasolnak, Önt azonban különösebben nem érintenék meg. De a társaság kedvéért tegye félre az ellenérzéseit és igyekezzen jól érezni magát. Talán nem is olyan idegenek a felmerülő témák, csak eddig nem is gondolkodott el azon, hogy miért lenne nyitott irányukban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nem a tervei szerint alakul a napja, végül eléri a céljait. Kisebb kitérőt kell ennek érdekében tennie, mert csak így kap segítséget. Ez azonban még előnyös lehet, hiszen olyan tapasztalatokkal is gazdagodik, melyeket a későbbiekben hasznosíthat. Ezért is fontos, hogy ne legyen türelmetlen és ne keseredjen el a reggeli órákban. Tartsa fontosnak az érdekeit, de vegye figyelembe másokét is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne erőltesse, ami nem megy, egyszerűen csak arra mozogjon, amerre ez könnyedén sikerül. Ne most akarjon olyan változtatásokat bevezetni, amelyekről tudja, hogy komoly ellenérzéseket válthat ki a családtagokból. Egyszerűen csak élvezze ezt a napot, minden elvárás nélkül, ráér a problémákkal foglalkozni később is. Megérdemli, hogy lazítson, ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az elmúlt időszakban többször is meggondolatlan volt, ezért a szerettei már érthető bizalmatlansággal fogadják az újabb ötleteit. Hallgassa meg a kritikákat, és ha nincs megoldási javaslata, el kell fogadnia, hogy igazuk van. A lelkesedése miatt elfelejti kidolgozni a részleteket, pedig éppen ezen múlik a siker. Ne higgye, hogy a rosszindulat és a lustaság vezéreli őket, Önt szeretnék megkímélni egy újabb kudarctól.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor ítélkezzen, ha valóban minden részletet ismer. Az első benyomás gyakran téves, ne essen abba a hibába, hogy ez alapján már levonja a következtetéseit. Adjon időt a másik félnek, hogy kifejthesse a véleményét, és ha ezek után még mindig úgy gondolja, Önnek van igaza, akkor mondja ezt ki. Ne bántson meg valakit csak azért, mert a többség ezt teszi. Legyen ár Ön az egyetlen, aki nyit, de így tiszta a lelkiismerete.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nincsenek komolyabb feladatok betervezve és ne is keressen újabbakat, ha végez. Töltse az idejét pihenéssel a családja, barátok körében. Remek programajánlatokkal állnak elő, ne utasítsa el azokat csak azért, mert nem tűnnek az Ön szemében izgalmasnak. Elsősorban a társaság teszi ezeket az órákat feledhetetlenné és kellemessé. Gyűjtsenek közös élményeket, amelyekre jó visszaemlékezni a rohanó hétköznapokon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Remek formában van, így keresik a társaságát. Mindenre van megoldása, legyen az egy lelki probléma vagy egy olyan kérdés, ahol akár kétkezi segítségre szorul a másik fél. Szívesen is áll mások rendelkezésére, mert már megtanulta, amikor ad, Ön sokkal többet kap. Bár kimerítő a nap, mégsem fárad, hiszen folyamatosan töltődik az energia raktára, ahogy egyre több elégedett és hálás ember veszi körbe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Tele van energiával, ezért keresi a kihívásokat. Úgy érzi, most nincs az az akadály, amit ne tudna leküzdeni. Vegye azonban figyelembe a környezetében élők kívánságait is, így el kell fogadnia azt, ha ők nem kísérik el az útján. Egyedül is képes azonban a csodákra, hiszen hisz magában és a sikerben. Ha nem követelőzik, meglepődve tapasztalja, hogy végül mégis egy kisebb csapattal az oldalán sétál be a célba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az Ön kezében maradjon az irányítás. Bár az ötletet valóan Ön adta, de engedje, hogy a szerettei is kibontakozzanak. Állon mögöttük, ha segítségre szorulnak, számíthassanak Önre, de ne erőltesse a véleményét rájuk. Ez a közös élmény, amelyben részük lesz, közelebb hozza Önöket egymáshoz és így a kapcsolatuk is egy új szintre lép. Őszinteség és bizalom lesz a jutalma.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Mivel különbözik a véleményük, heves vita alakul ki. Ne engedje, hogy az indulatai elragadják, érvekkel igyekezzen alátámasztani a mondandóját. Ha ezzel nem sikerül a másik felet meggyőzni, inkább vonuljon félre és bízza az időre, hogy megmutassa, melyik a helyes út. Talán valóban nem csak az Ön elképzelései valósíthatók meg, érdemes lenne megfontolnia, milyen előnyökkel járhat a másik megoldás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Csak akkor nem csúszik ki a kezéből az irányítás, ha megőrzi a nyugalmát és végig hisz abban, hogy képes lesz megoldásokat találni a felmerült problémára. Valóban könnyű lenne kétségbe esni, hiszen a helyzet elég kilátástalannak látszik, de türelmesen keresgélve megtalálhatja a kivezető utat. Követik Önt, hiszen magabiztosnak látszik, bár belülről folyamatosan mardossák a kérdések, de ezt elrejti a külvilág elől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Megnyílik Ön előtt egy lehetőség, ami azonban komoly változásokat is jelent az életében. Nehéz döntést kell meghoznia, vajon képes lesz-e ezekkel megbirkózni. Bár kérhet tanácsot a környezetében élőktől, mégis Önnek kell bejárnia azt az utat, amely végén elhangzik az igen vagy a nem. Jusson bármilyen elhatározásra is, utána már ne legyenek kétségei, mert azzal csak saját magának okoz fájdalmat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc