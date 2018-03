Napi horoszkóp - 2018. március 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szétszórt, ezért kerülje az olyan helyzeteket, feladatokat, ahol a figyelmetlenségének komolyabb következményei lehetnek. Még a rutin munkák során se lazítson, ha szeretne elkerülni egy esetleges balesetet. Mozogjon inkább emberek között, aki figyelmeztethetik, ha éppen ismét elkalandoznának a gondolatai. Mindez ugyan most a fáradtság számlájára írható, de érdemes lenne elgondolkodnia, hogyan előzheti meg a hasonló napokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne támaszon elvárásokat, ezzel megelőzheti a vitákat. Induljon el egyedül a választott útján és fogadja el azt is, ha senki nem csatlakozik Önhöz. Ha mégis kap segítséget, ne tekintse természetesnek, tudja azt viszonozni. Ezzel nem csak arra hathat ösztönzően, aki kap, de a még hezitálókat is meggyőzheti, mégiscsak érdemes lesz Önnel tartani. Lehet, lassabban halad, mint tervezte, de sokkal kellemesebb hangulatban.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne tervezzen, sodródjon csak az árral. Így nem csak a megfelelési kényszertől szabadulhat meg, de sokkal nyitottabban szemléli a környezetét. A rohanó hétköznapokon nincs idő és lehetőség szemrevételezni az Önt körülvevő szépséget, ezt most pótolhatja. Nem is olyan sivár már a természet, hiszen tavaszodik. Talán érdemes lenne a lakáson is kisebb átalakítást végezni, hogy ezt a hangulatot a négy fal közé becsempéssze.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem engedi, hogy a hangulatát elrontsák a kudarcok. Valahol mélyen számított is arra, hogy nem a tervei szerint alakulnak majd a folyamatok, mert túl nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy segítséget fog kapni. Pedig pontosan tudja, hogy ilyenkor nehezen tudja maga mellé állítani a szeretteit, többnyire ők is a saját útjukat akarják járni. De így is szép eredményeket ér el, éppen azért, mert az elkeseredettség nem uralkodott el Önön.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak az érzelmei hallgasson, mikor döntést kell hozni, még ha a kérdés témája alapján ez logikus is lenne. Mérlegelnie kell a hosszabb távú hatásokat is és ehhez bizony a józan eszét is meg kell hallgatnia. Még ha ellentmondásos elhatározásra is jut, képes lesz végül egy olyan megoldást találni, amely követhető és előnyös lesz. Nem csak a saját érdekeit tartja szem előtt, de ez kivételesen megkönnyíti a dolgát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha van cél, akkor út is vezet oda. Lehet, ezt most még nem találja, de ne adja fel. Terelje el addig is a figyelmét olyan feladatokkal, amelyek segítenek ráhangolódni az Önnek oly fontos kérdésre. Talán éppen így, észrevétlenül leli meg azokat a módszereket, amelyek eddig hiányoztak ahhoz, hogy elindulhasson. Komoly változtatást tervez ugyanis, talán még Ön sem gondolta ezt alaposan végig.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Könnyedén halad az eltervezett úton, képes összpontosítani és a részeredmények csak tovább növelik a lelkesedését. Ha végül célba ér, már ne keressen új kihívásokat. Marad még energiája, de ezt már a szerettei kényeztetésére használja fel. Ne higgye, hogy csak akkor lehet egy nap sikeres, ha képes a saját maga által kitűzött teljesítményt felülmúlni. Az érzelmi életét ugyanúgy táplálnia kell, a szerettei pedig igénylik a társaságát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Vannak tervei és ne fogadja kitörő lelkesedéssel, ha próbálják ezt megváltoztatni. Mégis gondolkodjon el, mielőtt nemet mondana, talán egy sokkal érdekesebb vagy hasznosabb programban lehet része. Ráadásként a társaság sem elhanyagolandó, hiszen éppen a szerettei szeretnének Önnel egy kis időt eltölteni. Márpedig egyetlen cél sem lehet fontosabb annál, mint egy kellemes program az Önhöz legközelebb állókkal.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Az, hogy ez a nap végül hogyan alakul, Önön múlik. Bár valóban, ami elromolhat, az el is fog, de ez nem jelenti azt, hogy bosszankodnia kellene vagy úgy éreznie, nincs is értelme harcolni. Talán más célok valósulnak meg, de azok is lehetnek olyan értékesek, mint a sajátjai. Ha pedig közben a szerettei segítségére is lehetett, csak még emlékezetsebbé teszi a megtett utat, hiszen a legfontosabbak között töltheti az idejét.

BAK: (december 22 - január 20.)



Hamar átlendül a reggeli holtponton, így végül remek hangulatban tölti el a napját. Bár bizonyos terveit elhalasztotta, de talál helyettük új kihívásokat, melyekkel ráadásul a szerettei kedvében is járhat. Ez segíti leginkább abban, hogy energikusan haladjon előre és végül olyan célok valósuljanak meg, melyeket el sem tudott képzelni. Változások következnek, de ezt most kivételesen mindenki elfogadja.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha egyszer sikerül az irányítást kézbe venni, ne engedje el. Nem lesz egyszerű, hiszen szerettei a saját terveiket szeretnék megvalósítani, Ön azonban egy közös célt tűzne ki a család elé. Végül sikerül úgy irányítania a folyamatokat, hogy az mindenki számára nem csak elfogadható, de még lelkesítő is lesz. Innentől már nyert ügye van, bár folyamatosan ügyelnie kell arra, hogy megmaradjanak az úton, amelyen elindultak.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Egy nem várt akadály teljesen felborítja a terveit. Ez nem jelenti azt, hogy fel kellene adnia az elképzeléseit, de el kell fogadnia, hogy bizonyos célok elérése későbbre halasztódik. Így sem lesz eredménytelen a napja, de a sikert most más jelenti. A családban ugyanis komoly vita alakul ki és Önnek kell a hullámokat elsimítania. Ez rengeteg idő, türelem és megértés, így nem meglepő, ha szellemileg kimerül.

