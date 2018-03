Napi horoszkóp - 2018. március 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem az elképzelései szerint alakul a napja és nem is érti, miért kell letérnie a betervezett útjáról. Olyan feladatokkal kell foglalkoznia, melyek nem jelentenek valódi kihívást, hiszen már többször is megoldotta sikeresen. Másokat sem segít ezzel, így ez sem vigasztalja. Ha végképp nem talál magyarázatot, akkor gondoljon arra, talán így szerette volna az élet figyelmeztetni, hogy ideje lenne lassítani és egy kicsit lazítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kicsúszik a lába alól a talaj és emiatt nehéz lesz tartania a napirendet. Érdemes lenne átgondolni, mely feladatokat adhatná át másoknak, hogy egy kicsit könnyítsen a saját helyzetén. Ugyan nem szívesen kér segítséget, de most érzi, hogy egyedül képtelen lesz megbirkózni minden akadállyal, Emiatt Ön nem gyenge ember és ez a környezetében élőkben sem fog felmerülni, de büszkék arra, hogy levette előttük az álarcát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz lenne Önt megállítani, tele van ötletekkel és lendülettel. Amint megfogalmazódik egy terv a fejében, még ki se dolgozza, azonnal a tettek mezejére lép. Így bizonyos akadályokra nem készül fel és végül lassabban halad, mint szeretne. Legyen türelmesebb és alaposabb az előkészületek során, ha valódi eredményeket szeretne felmutatni, nem pedig csak az Önben tomboló energiákat levezetni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen tud uralkodni az indulatain, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahogy ez gondot jelenthet. Bizonyos akadályok leküzdése során előnyös lehet, ha engedi felszínre törni az Önben tomboló energiákat, de egy vita hevében már nem szerencsés, ha nem válogatja meg a szavait. Ha egyedül járja az útját, nem kell másokhoz alkalmazkodnia, gyorsabban haladhat, ezért elsősorban ilyen feladatokat keressen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az Önből áradó nyugalom a környezetében élőkre is jótékony hatást gyakorol. Éppen ezért keresik a társaságát néha olyan ügyekkel is, melyekhez nem is lenne szükségük segítségre. Ne bosszankodjon emiatt, inkább támogassa őket abban, hogy Önhöz hasonlóan megtalálhassák azt a belső békét, amely most Önt is ilyen népszerűvé teszi. Kerülje az éles helyzeteket, ne engedje, hogy elrontsák a hangulatát felesleges szócsatákkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár már a fejében megszületett a döntés, még nem érkezett el az ideje, hogy meg is valósítsa azokat a változásokat, amelyeket szükségesnek vél. Át kell gondolnia, kiket érintenek majd a következmények és őket is fel kell erre készítenie. Ellenkező esetben ellenállásba ütközne és éppen azokat a célokat sodorná veszélybe, amelyek mindenki számára előnyökkel járna. Legyen ezért türelemmel és dolgozzon az ügyön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Csak olyan felkéréseknek tegyen eleget, amelyek előre kiszámíthatóak, nem kell meglepetésre számítania. Vannak ugyanis kötelezettségei is, azokat nem halogathatja, így be kell osztania az idejét, erejét. Ügyes szervezéssel több folyamatot is kézben tarthat, de ehhez látnia kell az utat is, amelyen halad. Végül sikeresen zárul a napja ugyan, de alaposan leterhelte elősorban szellemileg magát, mindenképpen lazítson egyet az esti órákban. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Nem képes megnyugodni, folyamatosan az jár a fejében, miről is feledkezhetett meg. Így viszont bekerül egy mókuskerékbe, mert már valóban átsiklik bizonyos korábban tett ígéretei felett. Ne várja meg, míg számon kérik, foglalkozzon azokkal a teendőkkel, amelyek épp eszébe jutnak. Ahogy halad előre, talán végül lassan elhiszi, nincs is oka elégedetlenkedni, hiszen mutat fel eredményeket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne hajtogassa magában, mennyire fáradt, mert ez rányomja a bélyegét a teljesítményére. Át kell lendülnie a holtponton, de ehhez sokkal inkább célokra lesz szükség, amelyek lelkesítik. Tegyen meg egy lépést, majd értékelje, hogy erre képes volt. Így haladjon előre, míg egyszer csak azt veszi észre, eltelt a nap és minden olyan feladatával végzett, amelyet reggel még teljesíthetetlennek érzett. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

El kell engednie azokat a gondolatokat, amelyek a feszültségét okozzák. Jelen pillanatban nem foglalkozhat azzal, hogy megoldásokat keressen a problémákra, ezért ne is pazarolja arra az energiáját, hogy ezeken töri a fejét. A feladatokat tartsa fontosnak, hogy azokkal mihamarabb végezhessen. Ha ugyanis a kötelezettségeit maga mögött tudhatja, már egészen más színben látja a világot, a saját helyzetét. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyedül nem lábalhat ki az adott helyzetből, ehhez le kell ülnie, beszélni azokkal, akik eddig is Ön mellett voltak. Emlékezzen vissza, kik voltak a kritikusai, hiszen ők látták már előre, hogy egyzsákutcában halad előre. Elsősorban tőlük kérjen tanácsot és fogadja is meg a hallottakat. Vissza kell térnie ahhoz a ponthoz, ahol még mindannyian egyetértettek abban, elérhetik a céljaikat, ha összedolgoznak. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyszerre több gondolat is foglalkoztatja, de ne aprózza el az energiáit. Ha nem tud választani, legyen egy sorrend, ennek mentén haladjon. Összpontosítson az éppen végzett feladatra, ne kalandozzon el folyamatosan. Végül valamennyi olyan ügy végére pontot tehet, amelyek valóban sokat jelentettek. Amely kérdések későbbre halasztódtak, minden komolyabb következmény nélkül vehetők kézbe akkor.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp