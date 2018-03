Napi horoszkóp - 2018. március 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.23

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár Ön kimerült, a környezetében élők igyekeznek átlendíteni a holtponton. Fogadja el a segítséget tőlük, mert a későbbiekben már Önt is bántaná, ha most csak hátra dőlne és sajnáltatná magát. Érthető, hogy szíve szerint semmittevéssel töltené a napot, de a kötelezettségeit senki nem végzi el Ön helyett és így a későbbiekben kapkodhatna. Bízzon magában annyira, hogy képes lesz talpra állni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nyitott az újdonságokra, így mozogjon sokat emberek között, vegye kézbe azokat a témákat, amelyek régóta motoszkálnak a gondolataiban. Most felismeri azokat a lehetőségeket, melyek valóban hasznosak lehetnek még. Ezekben a témákban érdemes lesz elmélyülni és alaposabban is tanulmányozni a későbbiekben, ha most még erre nem is marad ideje. Hiszen nem feledkezhet meg a feladatairól, azokkal is végeznie kell.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár minden körülmény összejátszik Ön ellen, nehéz kizökkenteni a nyugalmából. Gyorsan felismeri, hogy csak úgy maradhat talpon, ha továbbra is a feladataira összpontosít, és ha el is terelik a figyelmét, mielőbb visszatér azokhoz. Így sikerül kizárnia a zavaró tényezőket és haladhat előre. Ez végül még olyan lendületet is ad Önnek, hogy sikerül a hátralékát is ledolgoznia, sokkal eredményesebb lesz a napja, mint hitte induláskor.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önt is magával ragadja. Az Ön kezében van az irányítás, így erősnek kell lennie, ha szeretné megoldani a problémákat. Ehhez összpontosítania kell és megtalálni a saját útját, nem másokra hallgatni. Amint kitűzi a célokat, már lesz mibe kapaszkodnia és képes lesz még azokkal az akadályokkal is megbirkózni, melyeket a környezetében élők gördítenek Ön elé.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár nem szívesen mozog emberek között, bizonyos helyzeteket nem kerülhet el. Ilyenkor nyugtalanná válik, bár önmagának sem tudná megfogalmazni, mi hozza zavarba. Igyekezzen ezt azonban nem kimutatni, mert könnyen vehetik személyes sértésnek. Olyan feladatokba temetkezzen, amelyekkel egyedül is könnyedén megbirkózhat, a meglévő tapasztalatai alapján számíthat a sikerre. Mert most erre van a legnagyobb szüksége.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ne kapkodjon, még ha úgy is érzi, tele van energiával. Egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon, haladjon előre lépésről lépésre. Nincs szüksége nagy ugrásokra, hogy valamennyi kötelezettségével végezzen, feleslegesen ne kockáztasson, hogy hibázik a szétszórtsága miatt. Így is elégedett lehet az eredményekkel, sikerül minden olyan ügy végére pontot tennie, amelyeket betervezett.





A környezetében élők keresik a társaságát, hiszen nyugalmat áraszt. Mosolyt csal még azok arcára is, akik épp feladni készülnének. Legyen ennek a napnak elsősorban az a célja, hogy segíti a rászorulókat, tegye félre a saját érdekeit. Megtapasztalhatja, hogy adni jó és valóban vissza is kapja azt, amit önzetlenül nyújt másoknak. Még családi körben is szükség lesz Önre, bár nem szívesen vesz részt a vitában, ami kialakul.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amikor képes helyesen felmérni a korlátait, nem érik csalódások. Most is látja, nem szabad elfogadnia egy ajánlatot, mert bár vonzónak tűnik, meghaladná az erejét. A kötelezettségeit szeretné mihamarabb letudni és már az is komoly energiákat emészt fel, hogy a járt úton elkerülje a buktatókat. Bár az elején még bánja, hogy nemet mondott, végül mégis megnyugszik, hogy ez volt a helyes döntés.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Mintha más nyelvet beszélne, folyamatosan félreértik, kiforgatják a szavait. Hamar felismeri, hogy felesleges emberek között mozognia, mert csak a saját lelki békéjét zavarják meg. Olyan feladatokat keres ezért, amelyekkel egyedül is képes megbirkózni, bár nem így tervezte ezt a napját. Végül az eredmények kárpótolják mindazért, amit az átélt kényelmetlenségek okoztak és elfogadja, ez volt a helyes út mára.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bár nem szívesen beszél az érzéseiről, most mégis megnyílik valaki előtt. Magyarázatot nem talál arra, miért bízik meg benne, különösen azért meglepő ez, hiszen a kapcsolatuk még fiatal. Ez is egy jele annak, érdemes lesz ápolni ezt az ismeretséget, mert sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint akár azokkal a barátokkal, akiket eddig megtisztelt az őszinteségével. Megkönnyebbülve és kiegyensúlyozottan zárja a napot.





BAK: (december 22 - január 20.)

Sikeresen alakul a napja, elmondhatja, hogy jó helyen volt jó időben. Megnyílik Ön előtt egy váratlan lehetőség, amely által nagy lépést tesz meg egy távoli cél érdekében. Bár ezt a környezetében élők nem láthatják, Ön pontosan látja, hogy ez egy olyan alkalom volt, amit nem lehetett kihagyni. Emiatt ugyan elhanyagolta az aktuális feladatait, de szerencsére a határidők miatt nem kell aggódnia.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Elbizonytalanodott, ilyenkor keresi azokat a lehetőségeket, amelyek által külső megerősítést kaphat. Bár úgy gondolja, akkor kerülnek helyére a dolgok, ha ezt a környezetében élők mondják, de a valódi nyugalmat csak úgy érheti el, ha önmaga is ezt hiszi. Éppen ezért olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyek az Ön érdekeit szolgálja, ne engedje, hogy kihasználják és letérítsék a saját útjáról.





HALAK: (február 19 - március 20.)



