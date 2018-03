Napi horoszkóp - 2018. március 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül felülemelkednie a problémákon és így ismét a feladataira összpontosíthat. Le kell dolgoznia az elmaradását, az elmúlt napokban számos ügyet tett félre, mert nem volt meg Önben a lelkesedés. Most azonban szinte keresi a kihívásokat, így észrevétlenül küzdi le azokat az akadályokat, amelyek eddig ijesztőnek tűntek. Lendületével maga mellé állítja a környezetében élőket, így a segítség is mindig érkezik, amikor szüksége van rá.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Szellemileg friss, ezért olyan feladatokat keres, ahol ezt kamatoztathatja. Ha egy terv megfogalmazódik Önben, nem is habozik egy percig sem, hogy a megvalósítás mezejére lépjen. Kérjen segítséget, hiszen pontosan látja maga előtt, miben szorul erre, így azt is tudja, kihez forduljon. Ha kérdez, válaszokat kap, amelyeket azonnal hasznosíthat is. Az eredmények láttán pedig egyre felszabadultabb.





Nem szívesen hagyja el a járt utat az ismeretlenért, ezért nem is keresi a nagyobb kihívásokat. Ez feszültséget okozhat a környezetében, mivel nemet mond bizonyos felkérésekre. Gondolja át, esetleg bizonyos részfeladatokat mégis érdemes lenne elvállalni, így segítve azokat, akik elakadnak és számítanak Önre. Ha megadja nekik a kezdő lendületet, utána már elengedheti a kezüket és maradhat a biztonságot jelentő területeken.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Újra felmerülnek olyan problémák, amelyeket Ön már lezárt magában. Az érintettek számára azonban maradtak nyitott kérdések, ezekre keresnek most válaszokat. Ha Ön nem szívesen foglalkozna már az üggyel, vonuljon félre és összpontosítson a saját feladataira. Nem feltétlenül kell Önnek ismét részt vállalni abban, hogy a környezetében élők újra és újra bejárják azt az utat, amelyet Ön már jól ismer.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szebb színben látja a világot, mert sikerült pontot tennie egy olyan ügy végére, amely régóta foglalkoztatta. Keserű szájízt okoz ugyan, hogy csalódnia kellett bizonyos emberekben, akiket eddig nagyra becsült. Most világossá válik, hogy csak álarcot viseltek, így próbáltak a bizalmába férkőzni. Amint sikerül ezt a csalódást feldolgozni, már megérti, milyen komoly lecke volt ez az élettől.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Bár nem a tervei szerint alakul a napja, nincs oka elkeseredni. Megtapasztalja azt, hogy éles helyzetben milyen gyorsan tud válaszokat adni bizonyos kihívásokra. Lesznek területek, ahol magabiztosan halad még így is, de olyan kérdések is felmerülnek, amelyekben még fejlődnie kell. Így is helyt áll, nem követ el olyan hibákat, amelyeket ne tudna orvosolni kisebb késedelem árán, szép eredményeket mutathat fel.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Amíg nem engedi, hogy Önre is átragadjon a környezetében uralkodó feszültség, addig képes lesz az irányítást is kézben tartani. Márpedig erre most nagy szükség lesz, ugyanis Önön kívül senki nem látja át a helyzetet. Éppen ezért őrizze meg a nyugalmát és összpontosítson a megoldandóproblémára. A felelősöket ráérnek azután is megkeresni, hogy rendezték a sorokat és ismét feltisztul a kép mindenki számára.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nem szívesen marad magára, olyankor ugyanis feltörnek Önben a keserű gondolatok. Szeretne azonban előre tekinteni, ehhez pedig segítségre lesz szüksége. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik tanácsait szívesen hallgatja, még ha nem is fogadja meg. Ezek ugyanis már elindíthatják egy olyan úton, amely visszavezeti Önt arra az útra, amelyet keres, és amelyek végén szívéhez közel álló célok várják.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ön sem tudja megfogalmazni, mi okozza a belső feszültségét, de így hajlamos lehet megbántani a környezetében élőket. Próbáljon ne elhamarkodottan ítélkezni, mielőtt bármit is mondana, számoljon el tízig. Ha a véleménye ezalatt nem is változik meg, a szavai nem lesznek olyan élesek és elkerülheti a komolyabb vitákat. Amikor teheti, vonuljon félre, ezzel is törekedve arra, hogy ne törjenek felszínre az indulatai.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ne halogassa tovább, ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Bár a kérdés kényes, ezért is kerülgették eddig, de most már érzi, hogy képtelen a feladataira összpontosítani. Ne csak a saját álláspontját hangoztassa, legyen nyitott valamennyi érintett véleményére, hogy végül kialakíthassanak egy mindenki számára elfogadható megoldási tervet. Engednie kell, de végül kevesebbet, mint előzetesen gondolta.





BAK: (december 22 - január 20.)

Feszült a légkör Ön körül, így nehezebb lesz a feladataira összpontosítani. Nem szeretne azonban elmaradni a kötelezettségeivel, ezért igyekszik a zavaró tényezőket kizárni az életéből. Lassabban halad és sokkal több energiát igényel így a munka, de végül elégedetten nyugtázhatja, hogy még ilyen nehéz körülmények között is képes volt a helytállásra és elkerülte a nagyobb hibákat. Legyen büszke önmagára.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne kísérletezzen, maradjon ezen a napon a járt úton. Hiába érzi úgy ugyanis, hogy tele van energiával, az első akadályok láttán már jelentkeznének a problémák. Szellemileg ugyanis nincs kimagasló formában, nehezére esik az összpontosítás. Így képtelen lenne megoldásokat keresni, amikor összetettebb kérdések merülnek fel és inkább feladja az elképzeléseit. Ahol a rutinja átsegíti ezeken a pontokon, ott töretlenül halad előre.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp