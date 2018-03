Napi horoszkóp - 2018. március 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hajtja a sikeréhség és így észrevétlenül gázol át a környezetében élőkön. Lassítson, mert a végeredmény nem csak az lesz, hogy magára marad, de végül a hőn áhított elismerés is elmarad. Ha nem rohan és engedi, hogy Önnel tarthassanak, a csapatban végzett munka során olyan kapcsolatokat építhet ki, melyekre a későbbiekben is számíthat. Kézben tartva az irányítást Ön tűzi ki a célokat, így azokat elérve elégedett lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne tervezzen be túl sok feladatot erre a napra, mert nem várt események miatt lassabban halad majd. Most elsősorban az útra összpontosítson, arra a tudásra, amelyet szerezhet, ha nyitott és figyelmes. Ha nem is olyan eredmények születnek, amelyekre számított, ez még nem jelent kudarcot, hiszen közben olyan tapasztalatok birtokába került, melyek a későbbiekben megkönnyíthetik a munkáját.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne becsülje le magát, még ha az elmúlt időszakban el is maradtak az eredmények. Egyelőre az előkészületekre kell helyeznie a hangsúlyt, hogy a későbbiekben könnyebben vehesse az akadályokat. Megvan Önben a tudás, az nem veszett el, csak még nem állt módjában használni. Az esti órákban próbáljon lazítani, a szerettei körében kikapcsolódni. Ne gondolkodjon, mert csak felnagyítja a problémákat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Álljon ki a saját védelmében, ne engedje, hogy legyőzzék azok, akik hangosabban kiabálnak. Nem attól lesz valakinek igaza, mert elnyomja a másikat, hanem rendelkezik megfelelő érvekkel. Ön pontosan tudja, miért gondolkodik erről a kérdésről úgy, ahogy hangoztatja. Hosszas tanulási folyamat volt ez, éppen ezért is ilyen magabiztos. Amíg megőrzi a hideg fejét, nem engedi az indulatait felszínre törni, nyert ügye van.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes ismét kézbe venni azokat a kérdéseket, amelyeket félretett korábban, mert gyengének, kimerültnek érezte magát. Mostanra sikerült helyreállítani az önbizalmát, így a korábban leküzdhetetlennek tűnő akadályok már nem is olyan hatalmasok. Hatalmas megkönnyebbülés, hogy olyan hátralékait dolgozza le, melyek eddig visszahúzták a teljesítményét, nem engedték új célokat kitűzni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Türelmetlen és fáradt. Így nehéz lesz megbirkózni azokkal a problémákkal, amelyek a mai napon felmerülnek. Össze kell szednie a gondolatait és rendezni a sorokat, hogy összpontosíthasson a kérdésekre. Még ha ez kimerítő is, nem halogathatja, mivel várnak az eredményekre. Éppen a kiszámítható teljesítménye miatt örvend nagy népszerűségnek, ne kockáztassa ezt most egy átmeneti időszak miatt.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Először saját magában és csak utána keresse a hibát másokban. Valóban nem egyedül okolható a kialakult helyzetért, de nem is teljesen vétlen. Amint ezt felismeri, már azt is látni fogja, hova kell visszatérniük ahhoz, hogy a helyes útra rátaláljanak. Így végül ismét a kezébe kerül az irányítás anélkül, hogy bárkit is megbántott volna. Most már azonban nem lazíthat, a célba érkezésig összpontosítania kell.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Kissé szétszórt, így viszont megnehezíti a környezetében élők helyzetét is. Nem elég, hogy a saját feladataikra kell figyelniük, nem árt Önt is szemmel tartani, mert hajlamos lehet megfeledkezni a feladatairól. Ezzel azonban az egész ügyet sodorhatja veszélybe, hiszen alaposan kidolgozták a részfolyamatokat és nincs helye a lazításnak. Igyekezzen összpontosítani, hogy elkerülhesse a nagyobb hibákat.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Képtelen uralkodni az indulatain, ezért inkább kerülje a feszült helyzeteket. Ha engedik, hogy a saját útját járja, jobban megy az összpontosítás és kevésbé feszült. Felismerik ezt a környezetében élők, ezért hagyják magára, nem a segítségnyújtás elől menekülnek. Fogadja el, hogy egyedül intézi az ügyeit, így legalább nem is kell alkalmazkodnia másokhoz. Nap végére már megnyugszik, így a szerettei körében képes lesz lazítani.





BAK: (december 22 - január 20.)

Csak azt kapja vissza a környezetében élőtől, amit Ön ad. Így a feszültséget is Ön táplálja, ahogy a nyugalmat is csak Ön tudja megteremteni. Figyeljen a szavaira, mert hajlamos megfeledkezni arról, hogy azoknak súlya van. Sokan adnak a véleményére és követik, így olyan irányt jelöljön ki, amely mindenki számára elfogadható és azonosulni tudnak a céljaival. Így egy remek csapat épül Ön köré és a viharfelhők is elvonulnak.





Meg kell győznie magát, hogy a napi teendőit nem végzi el senki Ön helyett. Fáradtnak érzi magát és szíve szerint ki se mozdulna az ágyból. Gondolja át, mely feladatokat halaszthat el, ami azonban a listáján marad, azzal foglalkoznia kell. Ha összpontosít, elkerülheti a hibákat és így gyorsabban haladhat. Időben végez, az esti órákban már csak a saját érdekeit kell szem előtt tartani, így lehetősége lesz pihenni is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha el is szabadulnak az indulatok, ügyeljen a szavaira. Ne mondja ki, amit megbánna. Inkább számoljon el tízig, minthogy hirtelen felindultságból megsértse a másik felet. Nem is olyan nagy a véleménykülönbség, könnyű lenne megtalálni a közös nevezőt, ha higgadtan megbeszélnék, miért alakult ki ez a helyzet. Erre Ön is gyorsan ráéred, így legyen türelmes, még ha ez nem könnyű, amikor kicsúszott a lába alól a talaj.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp