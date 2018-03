Napi horoszkóp - 2018. március 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Új feladatokat kap és ennek most kifejezetten örül, mert kereste a kihívásokat. Most olyan területen kell helytállnia, amely ismeretlen, ezért először is utána kell néznie. Az olvasottak átültetése a gyakorlatba nem lesz egyszerű, de már azt is tudja, kihez érdemes segítségért fordulni. Ne akarjon gyors eredményeket és tűnjön bármilyen hihetetlennek, hallgasson a tapasztaltabbakra, akik már jártak azon azúton, amire Ön most lép.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem indul túl jól a nap, de sikerül átlendülnie a holtponton és így már érdemes keresni a feladatokat. Ne gondolkodjon nagy ugrásokban azonban, mert egyelőre csak saját magára számíthat. Így elsősorban az olyan kérdésekkel foglalkozzon, melyek esetében ismertek az akadályok, nem kell meglepetésekre számítania. Azok ugyanis ismét kedvét szegnék, és hamar elillanna a lelkesedése, ha kudarcokat kellene átélnie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



A délelőtti órákban még friss, ezért a komolyabb szellemi kihívást jelentő feladatokat ezekre az órákra időzítse. Délután már csak olyan kérdésekkel foglalkozzon, ahol nem kell meglepetésekre számítania, ismertek Ön előtt az akadályok. Ezekre ugyanis szolgál megoldásokkal, a tapasztalata elég lesz ahhoz, hogy megtartva a lendületét haladjon tovább. Családi körben egy nézeteltérést kell elsimítania, őrizze meg a nyugalmát ennek során.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne féljen a kihívásoktól, merjen kockáztatni. A szerencse Ön mellé szegődik, így a megfelelő pillanatban érkezik a segítség. Bízzon azonban saját képességeiben is, bátran hasznosítsa azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt időszakban szerzett. Bár az akkori útja végül nem zárult kimagasló eredményekkel, de a tudás, amellyel általa gazdagodott, most hasznára lehet és már a buktatókat is ismeri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne idegeskedjen, minden kudarcnak oka van. Ha nem a tervei szerint alakul a napja, akkor használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek az útjába kerülnek. Lehet, más eredmények születnek, mint amelyeket várna magától, de figyelje a környezetében élőket, aki így is elégedettek lesznek a teljesítményével. Higgye el nekik, hogy az elért sikerek is hasznosak és a céljai se kerültek távolabb, mint eddig voltak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van energiával, így bátran tervezzen erre a napra összetett feladatokat, komoly tárgyalásokat. Pontosan látja maga előtt, hova szeretne eljutni és ennek érdekében minden követ megmozgat. Nincs az az akadály, amely meghátrálásra késztetné. Ha azonnal nem is jön a megoldás, átmenetileg új kérdéseket vesz kézbe, majd a sikerektől megerősödve visszatér, hogy folytathassa, amit megkezdett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nyitott és befogadó, ilyenkor új emberek lépnek az életébe. Még kissé bizalmatlan, hiszen az utóbbi időszakban sokat kellett csalódnia, de már képes érdeklődéssel fordulni azok felé, akik keresik a társaságát. Bár a falat még nem bontotta el maga körül, ezt ügyesen leplezi, így hamar megnyílnak Ön előtt. Olyan információk kerülnek a birtokába, melyek nem csak meglepik, de ügyesen felhasználva a jövőjét is befolyásolják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Igazi kihívásokat keresne, mert úgy érzi, tele van energiával. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről sem, még ha ott nem számíthat izgalmakra, hiszen már rutinosan oldja meg a felmerülő problémákat. Fontos azonban, hogy a határidőket, ígéreteket betartsa, hiszen hiába a hangos sikerek, ha közben más területen megbízhatatlanná válik, esetleg a környezetében élőknek szerez ezáltal kényelmetlen perceket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Amíg Önben nem fogalmazódnak meg a célok, nem tudja azt sem eldönteni, jó úton jár-e. Bár azt érzi, hogy eltévedt, de ha az adott helyzetet alaposan megvizsgálja, megtalálja ebben is a lehetőséget. Talán nem olyan eredmények születnek, amelyeket tervezett, de mindenképpen hasznosak lesznek és a jövője szempontjából fontos tapasztalatokat szerezhet, ha most mégis úgy dönt, folytatja, amit megkezdett. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Tele van energiával és hatalmas lelkesedéssel veti bele magát a napi teendőkbe. Ügyeljen azonban arra, hogy ne sodorja el azokat, akik esetleg nem tudják tartani a lépést Önnel. El kell fogadnia, hogy nem mindenki olyan lendületes, hogy képes legyen azonosulni a céljaival. De egyedül is megbirkózik az akadályokkal, ha összpontosít és csak saját magával szemben támaszt elvárásokat, a környezetében élőket engedi a saját útjukat járni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szívesen köt új ismeretségeket, bár közben betartja azt a három lépés távolságot, amelyet a saját maga védelmében dolgozott ki. Képes azonban így is pozitív képet kialakítani magáról, így hosszabb távú kapcsolatok alakulhatnak ki. Szívesen feledkezne meg a kötelezettségeiről és élvezné az izgalmas beszélgetéseket, de Ön is tudja, hogy ezzel nem csak saját magának, de a környezetében élőknek is komoly problémákat okozhat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Kiáll a véleménye mellett, de ne veszítse el a türelmét még a komolyabb szócsaták során se. Ha szeretné az igazát bizonyítani, nem hangos szóra, hanem tényekre lesz szüksége. Ezeket kell úgy megfogalmaznia, hogy az érthető legyen azok számára, akik az adott témában kevesebb tudással rendelkeznek. Megnyerheti őket magának, ha azt tapasztalják, Ön valóban alaposan utánajárt a témának és nem csak vagdalkozik. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc