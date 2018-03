Napi horoszkóp - 2018. március 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Összeállt a terv, de most nem léphet a tettek mezejére. Ne keseredjen el emiatt, lesz még lehetősége foglalkozni vele. Várják a kötelezettségei, ezeket tudja le minél gyorsabban és pihenjen, hiszen a következő héten számos kihívás vár Önre. Bár a türelem nem az erőssége, erre lesz most szüksége. Élvezze a teendőit, ezekben is érhet el sikereket, amelyek erőt adnak Önnek és egyúttal a helyes úton tartják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Még nem állt össze a kép, de türelmetlen és elindul. Ne csodálkozzon, ha emiatt olyan akadályokkal is meg kell küzdeni, melyekre nem volt felkészülve. A türelmetlenségének köszönheti, hogy gyakran kell rögtönöznie és néha kicsúszik a kezéből az irányítás. Ha sikerül megőriznie a nyugalmát, végül célba érkezhet, de csak akkor, ha nem kapkod és nem lesz feszült, ha nem mindig látja maga előtt, merre is tart.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen hoz meg döntéseket és még utána is bizonytalankodik. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol fontos kérdésekben várják a választ Öntől. Vonuljon bátran félre, olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekkel egyedül is képes megbirkózni, így elterelheti a figyelmét arról, hogy átmenetileg kicsúszott a kezéből az irányítás. Ezt ugyanis a legnehezebb elfogadnia, jobban szereti, ha célirányosan halad előre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nem úgy alakul a napja, ahogyan azt elképzelte, ez nem jelenti azt, hogy ne élvezhetné vagy lehetne hasznos. Élvezze a szeretteivel töltött időt, és ha kicsúszik a kezéből az irányítás, lássa meg ennek is az előnyét. Sodródva az árral olyat is észrevehet, amelyből sokat tanulhat, vagy csak egyszerűen gyönyörködhet benne. Tudjon megállni és kihasználni a lehetőséget, hogy végre nem kell rohannia, másokért felelősséget vállalni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A környezetében élők tükröt tartanak Ön elé. Azt kapja vissza tőlük, amit ad. Ha türelmetlenek, ez az Ön feszültségéből fakad. Ha azonban képes lassítani, nyugodt maradni, kiegyensúlyozott emberek veszik majd körbe, akik természetesen nem engedik el a kezét, ha segítségre szorul. Ne várjon el olyat, amit Ön se tudna adni, így nem támasztanak Önnel szemben se teljesíthetetlen elvárásokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eddig úgy érezte, jó úton halad, de egy akadály elbizonytalanítja. Nem volt felkészülve arra, hogy a célegyenesben még nehézségek várnak Önre. Ne feledje, amíg nem adja fel, addig van esélye a sikerre. Annyi energiát fektetett már az ügybe, hogy most már nem fordulhat vissza csak azért, mert a tervezés során elkerülte valami a figyelmét. Az eddig gyűjtött tapasztalatokat hasznosítsa, így végül beérik munkája gyümölcse.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kellemetlen percek várnak Önre, de szeretné tisztázni a nézeteltérést. Tudja, hogy kényes kérdések merülhetnek fel és nem menekülhet a válaszadás elől, ha valóban békét szeretne az otthonában. Ugyan átmenetileg romlik a helyzet, de végül értékelik az őszinteségét és a tényt, hogy nem menekült el még akkor sem, ha már valóban zavarban volt. Félreteszi a büszke énjét, de nem érzi ezt áldozatnak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hamar elveszíti a fejét, ha feszült helyzetben kellene helytállnia. Pedig éppen azért szeretnék kikérni a véleményét és bevonni a tisztázásba, mert az Ön tudására volna szükség. Ne érezze az elvárásokat, egyszerűen csak gondolkodjon úgy, ahogyan tenné ezt más napokon is. Most ugyanis csak a fáradtsága miatt kezeli nehezebben azt a szerepet, amibe kényszerült, de képes válaszokat adni, ha megnyugszik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Elsősorban az érzelmei irányítják, így kerülje az olyan helyzeteket, ahol azoknak nincs helye. Könnyelmű döntéseket hozhat meg ugyanis, ha a szívére hallgat, melynek következményeivel az adott pillanatban nem számol. Ha teheti, vegye körbe magát olyan emberekkel, akire hallgat, megfogadja a figyelmeztetésüket. Nehéz lesz nekik, hiszen nem is látja, hogy a válaszai valóban nélkülözik a megfontoltságot. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Már a reggeli órákban kimerült és az Önre váró feladatok miatt egyre feszültebbé is válik. Gondolja át, vajon mit halaszthatna későbbre, ezzel is csökkentve a nyomást. Haladjon lépésről-lépésre, ne nagy ugrásokat tervezzen be, mert azok könnyen téríthetik le az útjáról. Képes lesz megbirkózni a nehézségekkel, ha hisz önmagában és elfogadja a felkínált segítséget. Ettől még nem kelti gyenge ember benyomását. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ne másokban keresse a hibát, amíg nem gondolta át, vajon Ön mivel járult hozzá a kialakult helyzethez. Hiszen Ön sem látta mindig ennyire tisztán, mi lenne a helyes és ennek is lett az a következményé, hogy az eredetileg kitűzött célok végül nem valósultak meg. Nem volt azonban felesleges a megtett út, hiszen sokat tanultak, és ha most ezeket rendezik, az is világossá válik, mit kell tenniük a siker érdekében. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Zárja le azokat a folyamatban lévő ügyeket, melyekről Ön is érzi, hogy komoly súlyként nehezednek Önre. Bár egy könnyedebb napot szeretett volna, de gondolnia kell arra, a következő héten kemény kihívások várnak Önre. Jobb lesz ezekre úgy felkészülni, hogy sikerül rendet teremtenie maga körül és nem terelik el a figyelmét egyéb teendők. Ha látja a célokat maga előtt, gyorsabban haladhat, mint tervezte. Heti horoszkóp





