Napi horoszkóp - 2018. március 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul a nap, ezért átgondolja a betervezett feladatokat. Igyekszik csak azokkal foglalkozni, melyek nem tűrnek halasztást. Így elkerülheti a kapkodást, ami csak lassítaná az előrehaladását, hiszen többet hibázna. Marad ideje a kikapcsolódásra, ami rá is fér Önre, hiszen nem véletlenül érezte erőtlennek magát a reggeli órákban. Szerettei körében azonban lazíthat, és úgy pihenhet, hogy közben feltölti az energiaraktárait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Remek hangulatban ébred és igyekszik ezt megőrizni egész nap. Nem engedi, hogy kihasználják, ezért elsősorban azok társaságát keresi, akik nem feladatokkal szeretnék elhalmozni. Természetesen készséggel szolgál tanácsokkal, akár segít is, ha ezt kérik, de ügyel arra, hogy ne ruházzák át Önre a felelősséget és ne támasszanak Önnel szemen elvárásokat. Élvezi a munkavégzést, ha ez által gyarapíthatja tudását.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak sodródjon az árral, ne ragadja magához az irányítást. Élvezze, hogy nem nyomasztja a felelősség, nem kell folyamatosan számolnia tettei következményével. Olyan úton jár, amely nem ismeretlen, ha mégis elkalandozna, fogják a kezét és vezetik. Így az akadályok sem tűnnek leküzdhetetlennek, hiszen mindig lesz kihez fordulnia tanácsért, segítségért. Bátran lazítson, ha még ezt is megterhelőnek érezni, szerencsére nincsenek halaszthatatlan kötelezettségei.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kiszámíthatatlan, így lassan elfogynak Ón körül az emberek. Míg az egyik percben vidám és feldobott hangulatban viccelődik, a következő pillanatban ingerülten reagál akár egy félreértelmezett mondatra. Mivel igazából Ön sem érti, mi okozza mindezt, így megoldást sem talál rá. Ha már így alakul, élvezze az egyedüllétet és próbálja átgondolni, milyen folyamatok vezethettek idáig, mely kudarcait nem dolgozta még fel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje, hogy sarokba szorítsák, azonnali döntésre kényszerítsék. Ön is érzi, hogy az ajánlat túl vonzó, de első ránézésre nem találja a csapdát. Nyugodtan kérjen gondolkodási időt, ha mégis egy remek lehetőséget szalasztana el, akkor is kisebb a vesztesége, mintha sikerülne letéríteni Önt arról az útról, mely végén olyan célok várják, melyeket régóta üldöz. Legyen higgadt és türelmes, így világossá válik a másik félvalódi szándéka.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Hiába az elképzelések, nem a tervei szerint alakul a napja. Ezt már viszonylag korán felismeri, a döntés innentől a kezében van. Ragaszkodhat továbbra is ahhoz, hogy a saját útját járja, de segítséget nem kap, és számtalan akadály gördül Ön elé. Vagy elnapolja a feladatokat és inkább hallgat a szeretteire, akik biztatják, hogy lazítson. Erre lenne igazán szüksége, mert az elmúlt napok viharai nyomot hagytak a lelkében.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Próbálák meggyőzni, hogy lazítson, de ön csak a feladatokat látja maga előtt. Ha azonban hajlandó enne hallgatni az aggódóra és átgondolni, Ön is belátja, hogy ezeket nyugodtan elhalaszthatná és tarthatna egy olyan napot, amikor kikapcsolódik, a szeretteivel tölt el hasznos időt. Ismerje fel a határait, amelyek most jelentősen korlátozzák a lehetőségeit és kudarcok várnának Önre, ha továbbra is ragaszkodna az elképzeléseihez.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Amíg ilyen feszült, nem talál embert, akivel megbeszélhetné a problémáit. Nem hajlandó ugyanis őszintén szavakba önteni az Önt foglalkoztató kérdéseket, csak olyan embereket keres, akiket hibáztathatna. Márpedig elsősorban saját magának köszönheti, hogy kicsúszott a lába alól a talaj és ennyire elbizonytalanodott. Ha már ezt felismeri, elindul egy olyan úton, amelyen támogatják és a szükséges segítséget is megkapja.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Kissé szétszórt, ezért igyekezzen kizárni a zavaró tényezőket, ha olyan feladatokkal foglalkozik, ahol akár baleset érhetné. Egyszerre egy kérdéssel foglalkozzon, ne engedje, hogy eltereljék a figyelmét, ha már valamibe belekezdett. Legyen inkább kevesebb cél, de biztonságosan megtett út, mint esetleg a kapkodás és így egy nem várt esemény és annak komolyabb következményei. Így sem vetheti senki a szemére, hogy csak lustálkodott volna.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem csak a kötelező feladatokkal foglalkozik, de végre marad idő arra, hogy olyan kérdéseket is kézbe vegyen, melyek régóta foglalkoztatják és még akár szórakoztatják is. Tele van energiával, amit szeretne hasznosan felhasználni, de végre nem csak a külső elvárásoknak megfelelni. Irigylésre méltó a lendülete, de ezzel ne sodorja el azokat, akik esetleg ezt a napot pihenéssel, kikapcsolódással töltenék.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Elhatározza, megcsinálja. Jöhetnek az akadályok, ezek sem tántoríthatják el az elképzeléseitől. Kihívásként tekint minden olyan eseményre, amely esetleg hátráltatná. Úgy érzi, most elsősorban az út a cél, sokat tanulhat, ha nyitott és türelmes. Megőrzi ezért a nyugalmát mégolyankor is, ha átmenetileg elakad, vagy akár vissza is kell fordulnia, hogy módosítson az irányon. Értékes tapasztalatokkal gazdagodik, eredményes napot zárhat.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Elvonultak a viharfelhők, ideje Önnek is megnyugodni. Ha maradtak is Önben kérdések, most ne tegye fel azokat, inkáb élvezze, hogy otthonában ismét nyugalom honol. Sikerült egy olyan megoldást találniuk, amellyel minden fél egyetértett és megtalálta benne a számításait. Ehhez ugyan Önnek is engednie kell, de ne tekintsen erre úgy, mint áldozat, hiszen a jó ügy érdekében tette, a béke ennyit megért.

