Napi horoszkóp - 2018. március 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár szeretett volna egy nyugodtabb napot, végül szembesülnie kell bizonyos problémákkal. Ha csak besepri a szőnyeg alá, azzal nem oldja meg, még ha átmenetileg úgy is tűnhet. Jobb még csírájában elfojtani, mielőtt kitörne a vihar. Ha összeszedetten, egy irányba halad, végül gyorsabban végezet és még sikerül időt találni a lazításra is. Foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, amelyeket eredetileg betervezett, hiszen ezek kapcsolják ki igazán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Számoljon el tízig, mielőtt kimondja a gondolatait. Hajlamos lehet túl élesen fogalmazni, elhamarkodottan ítéletet alkotni. Ne ejtsen sebeket a szerettein, mert kapcsolatuk egyébként is válságban van. Ők is érzékenyebben reagálhatnak Önre, ahogyan Ön is türelmetlenebb. Kerülje a feszült helyzeteket, amikor könnyebben elveszítheti a fejét és inkább vonuljon félre, amint erre lehetősége nyílik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak a saját igényeit vegye számba, igyekezzen ezeket összehangolni a családtagokéval. Keresse azokat a közös szakaszokat útjaik során, melyeken együtt akadhatnak és erősíthetik egymást. Így az egyedül legyőzendő akadályokat is könnyebben veszik, hiszen módjukban áll néha kicsit lazítani. Az elért célok büszkeséggel tölthetik el, hiszen megmutatta általuk, hogy együtt képesek akár a lehetetlenre is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen alkalmazkodik, de ezt még időben felismeri, és önként vonul félre. Ennek megfelelően módosítania kell a terveit is, hiszen így olyan célokat nem érhet el, melyek közös munkát igényelnének. Elsősorban magának köszönheti, hogy így alakul a napja, hiszen képtelen kezelni az Önben tomboló feszültséget és engedi azt felszínre törni. Ha sikerül erősnek lenni és ezt megérti, a saját helyzetét könnyebbítheti meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nyugtalan és érzékeny, ezért hajlamos lehet félreértelmezni az Ön körül zajlódó eseményeket. Támadásnak ítéli meg, ha valaki nem ért Önnel egyet és ennek hangot is ad. Pedig csak segíteni szeretnék Önt, hogy elkerülhesse azokat az akadályokat, melyeket nem lát maga előtt, mert túlzottan hajt a célok elérésére. Kímélje magát és engedje, hogy tanácsokkal lássák el, még ha ezt az adott pillanatban nem tudja értelmezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A problémát meg kell beszélniük, úgy nem teremthet békét az otthonában, ha csak a saját álláspontját hajtogatja. Fel kell mérnie a távolságot a vélemények között és olyan pontokat keresni, amelyek mentén elindulhat a közeledés. Ha mindenki enged, akkor ezek összeadódnak, így végül nem is kell olyan nagyon eltávolodnia az eredeti elképzeléseitől, amennyire tartott attól, hogy erre szükség lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Fáradtnak érzi magát, de nem szívesen mondana le emiatt a terveiről. Lassabban halad ugyan, igyekszik beosztani az erejét, hogy a végére érjen a feladatoknak. Az összpontosításnak köszönhetően olyan buktatókat kerülhet el, melyeket az induláskor még nem látott, de menet közben már szembesült azzal, hogy több akadály is várna Önre. Így azonban sikeresen olyan utat választhat, amelyen haladva végül könnyedén ér célba. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ha egy Önnek tetsző programot talál, tegye félre a feladatokat bátran és éljen a lehetőséggel. Önnek is jár a kikapcsolódás, így ne hallgasson azokra, akik próbálják felhívni a figyelmét a kötelezettségeire. Pontosan tudja, hogy a halasztás miatt nem érhet hátrány senkit, így nem is kell lelkiismeret-furdalást éreznie. Ne engedje, hogy a jó kedvét elrontsák azok, akik egyébként is igyekeznek folyamatosan leterhelni. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Elfogytak a feladatok, így hirtelen feleslegesnek érzi magát. Nem csak az jelenti azonban egy nap értékét, hogy milyen célokat valósít meg. A szeretteivel töltött időnél semmi nem lehet fontosabb. Ha csak csendesen élvezik egymás társaságát, az is erőt adhat Önnek. Ha pedig sikerül közös programot szervezni, még olyan élményekkel is gyarapodhatnak, melyekre aztán jó lesz visszaemlékezni a szürke hétköznapokon. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem tűr ellentmondást, ezzel megrettenti a szeretteit is. Ne akarja mindenáron a saját érdekeit előtérbe helyezni, igyekezzen azt összehangolni az övékével. Ez nem is jelentene akkora kitérőt, ha hajlandó lenne elgondolkodni, vajon milyen célok vezérlik őket. Legyen türelmes és belátó, hogy mindezt felismerhesse, és végül elégedetten mehessenek végig a közösen kijelölt úton és érjenek együtt a célba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne titkolja el az Önt foglalkoztató kérdéseket. Úgy nem tudnak ugyanis segíteni Önnek, ha álarc mögé rejtőzik és mindenki csak annyit láthat, minden a legnagyobb rendben van Önnel. Közben azonban egyre feszültebb és nehezére esik megtalálni a kiutat a jelenlegi helyzetéből. Beszélgessen erről azokkal, akikben megbízik és tudja róluk, nem fognak visszaélni azzal, hogy most gyengébbnek érzi magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne tervezzen be túl sok feladatot erre napra még akkor sem, ha úgy érzi, tele van energiával. Önnek is szüksége van olyan napokra, amikor kicsit lazít és ez a mai igazán alkalmas lehet erre. Körbe veszik a szerettei, keressenek közös programot, próbáljon meg kikapcsolódni és élvezni a társaságukat. Csak nézze őket, már ez megnyugtatja és végül valóban értékessé válik az idő, hiszen élményekkel gazdagodnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp