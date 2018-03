Napi horoszkóp - 2018. március 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.15

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van lendülettel, így ismét kézbe veszi az elmaradásait. Szeretné végre lezárni azokat az ügyeket, amelyek miatt nem mer újakba kezdeni. Ön is érzi, hogy lassan kicsúszna a kezéből az irányítás, ha túl sok feladattal foglalkozna. Igyekszik úgy összehangolni a folyamatokat, hogy ne csússzon ki a határidőkből se, de közben letehesse a terheket a válláról. A jutalom se marad el, felszabadultan várhatja a hét hátralévő részét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nyitott és elfogadó, ilyenkor érdemes új kapcsolatokat kiépíteni. Engedje, hogy közelebb kerüljenek Önhöz azok, akik keresik a társaságát. Hamar észreveszi, ha valakinek hátsó szándékai lennének, így ilyenkor idejében léphet, elkerülve a kihasználását. Nehezen mond ugyanis nemet, ezért könnyen túlterhelheti magát olyan feladatokkal, melyek Önt nem viszik közelebb a céljaihoz, a környezetében élők viszont nem szívesen foglalkoznának vele.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Könnyedén veszi azokat az akadályokat, melyek útját állják. Érdemes ezért komolyabb kihívásokat is vállalni, ezzel is próbára téve a kitartását, elszántságát. Ha ugyanis kitűzi maga elé a célt, nem ismer lehetetlent és addig harcol, amíg megtalálja az oda vezető utat is. Nem csoda, ha egy kisebb csapat épül Ön köré, hiszen sikeres és szívesen osztozkodik is abban az örömben, amit a jól végzett munka jelent.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Megnyugodott, így már tud beszélni a felmerült kényes kérdésről. Kellett ehhez pár nap, hiszen érezte, hogy nehéz lesz megtalálni a megfelelő szavakat, kialakítani a közös állápontot. Mostanra azonban letisztult a kép, így van már elképzelése, mennyit kell engednie és a másik fél mit fog kérni. Így pedig már érdemes lesz leülni és átbeszélni a folytatást és rendezni a sorokat. Hiszen egy értékes kapcsolat a tét.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mozogjon emberek között, mert könnyedén találja meg velük a közös hangot és így nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal. Szüksége is lesz a segítségre, mert egy-egy kudarc után hamar feladná. Hiányzik Önől ugyanis a kitartás már napok óta azt érzi, kicsúszott a lába alól a talaj. Ilyenkor minden egyes hibát ennek bizonyítékaként lát és elkeseredésében hajlamos valóban feladni a céljait.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kitartó és türelmes. Hasznára lesz ez, hiszen olyan akadályok merülnek fel, melyekre nem tudott felkészülni. Ilyenkor szüksége lesz a megfontoltágra, hogy másik utat keressen a céljaihoz. Nem szívesen adná fel a céljait csak azért, mert nem az elképzelései szerint alakultak a folyamatok. Ha már a tervezés során hibázott, most nem szeretne. Lépésről-lépésre haladjon, ne kapkodjon, ez meghozza az eredményeket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Kézben tartja az irányítást, de nagy árat fizet ezért. Nincs megállás, folyamatosan összpontosítania kell, hogy valóban minden folyamatot átláthasson és lépni tudjon, ha akadályok merülnek fel. Becsülje meg azokat, akik kitartanak Ön mellett, ugyanis a hangulat igen feszült és a tempó, amit diktál, feszes. Legyen megértő, ha valaki mégsem vállalja ezt, hiszen ez komoly erőpróba mindenki számára.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Szívesen marad a háttérben, úgy érzi, nincs elég ereje, hogy az érdekeit érvényre juttassa. Ez persze nem jelenti azt, hogy karba tett kézzel csak szemlélődik. Mások céljait teszi magáévá é beállva a sorba, Ön is harcol a sikerért. Elfogadja, hogy irányítják és csak saját magáért, a teljesítményéért kell vállalnia a felelősséget. Ez nagy könnyebbség és így kicsit lazíthat. Ráadásul olyan tapasztalatokkal is gazdagodhat, melyeket másként nem gyűjthetett volna be.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Nem várt akadályok bukkannak fel, de segítség is érkezik a megfelelő pillanatban. Éppen ezért ne keseredjen el, hogy a tervezés során nem sikerült mindenre felkészülni, a szerencse támogatja ezen a napon. Mindezt annak is köszönheti, hogy a kitűzött céljaival azonosulni tudnak a környezetében élők és így szívesen támogatják. Legyen ezért hálás, hiszen nélkülük gyorsan feladta volna az álmait és a kudarcokról maradt volna emlékezetes ez a nap.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ne ragaszkodjon az elképzeléseihez, ha használható iránymutatást kap. Olyan úton jár ugyanis, amely még ismeretlen, nincs elég tapasztalata. A környezetében élők azonban pontosan látják, hogyan kerülhetné el az akadályokat, használja ki a lehetőséget, hogy így gyorsabban haladhat. Bár továbbra is csak saját magára számíthat, de kellemes érzés, hogy a háttérben óvó szemek követik a tevékenységét.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne kapkodjon, még ha úgy is érzi, nem a tervei szerint alakulnak a folyamatok. Legyen türelme, várja meg, hogy a körülmények rendeződjenek, és így ismét visszatérhet az adottügyhöz. Addig keressen olyan feladatokat, melyekkel képes megbirkózni és nem igényelnek komolyabb energiabefektetést. Az így elért sikerek egyúttal megerősítik az önbizalmát és még bátrabban térhet vissza az eredeti kérdéshez.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Tele van ötletekkel, már csak olyan embereket kell keresnie, akik segítségére lehetnek a megvalósításban. Ne legyen türelmetlen, ha kezdetben kikosarazzák, a terve ugyanis váratlanul éri őket. Adjon nekik időt, hogy átgondolhassák, milyen eredmények várhatóak és ők is megtalálják azokat az előnyöket, amelyek az Ön számára ár egyértelműek. Egy összetartó csapat alakul ki, akik képesek lesznek megbirkózni az akadályokkal.

