Napi horoszkóp - 2018. március 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyugodt hangulatban ébred és ezt a környezetében élők is érzik. Keresik a társaságát, mert már a kisugárzása is segíthet abban, hogy a feszült hangulat oldódjon. Nehéz hét vár nem csak Önre, így fontos a jó kezdés, hiszen ez határozza meg a folytatást. Ne kapkodjon, tervezze meg a teendőket, legyen tekintettel azonban arra, nem csak a saját érdekeit kell szem előtt tartania, ha mások támogatására is számít.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nyugodt hangulatban ébred és ezt a környezetében élők is érzik. Keresik a társaságát, mert már a kisugárzása is segíthet abban, hogy a feszült hangulat oldódjon. Nehéz hét vár nem csak Önre, így fontos a jó kezdés, hiszen ez határozza meg a folytatást. Ne kapkodjon, tervezze meg a teendőket, legyen tekintettel azonban arra, nem csak a saját érdekeit kell szem előtt tartania, ha mások támogatására is számít.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma végre pontot tehet egy olyan ügy végére, amely régóta nyomasztotta. Időről-időre ugyan kézbevette, de sosem jutott el a megoldásig. Egy váratlan lehetőség azonban lehetővé tette, hogy megtalálja azt az utat, amely eddig rejtve volt Ön előtt. Így lényegesen egyszerűbben és gyorsabban haladhatott, elkerülhette azokat az akadályokat, melyek eddig meghátrálásra kényszerítették és már lassan fel is adta a reményt, hogy célba érhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen fogadja el, ha valami nem az elképzelései szerint alakul, ezért kerüli is az olyan helyzeteket, melyekre nincs befolyással. Így azonban jelentősen kisebb a mozgástere és bizonyos feladatait sem fogja tudni elvégezni. Át kell gondolnia, miért ilyen bizonytalan. Ha erre megtalálja a választ, már azt is fel tudja mérni, melyek azok a kockázatok, amiket felvállalhat, mert képes lesz rögtönözni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Remek hangulatban ébred és elhatározza, nem engedi ezt elrontani. Ha egy helyzet túl feszült, igyekszik abból minél gyorsabban szabadulni. Olyan feladatokat keres, ahol könnyedén érheti el a sikert. Nem kockáztat, így azonban nem is használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek ugyan küzdelmet jelentenek, de egyúttal olyan eredményeket is, amelyek sokat jelenthetnek a jövője szempontjából. Legyen kicsit bátrabb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A hangulata ingadozó, így a környezetében élők elkerülik. Nehéz ugyanis kitalálni, éppen mivel járhatnának a kedvében. Ha azonban olyat tesznek, amivel felbosszantják, nem menekülhetnek a haragja elől. Vonuljon önként félre, ezzel is megkímélve saját magát a felesleges vitáktól. Várnak Önre olyan feladatok, melyekkel egyedül is megbirkózhat és így az Önben tomboló energiákat hasznosan vezetheti le.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amíg nem adja fel, addig bízhat a sikerben. Éppen ezért ne engedje, hogy az elkeseredettség eluralkodjon Önön. Továbbra is tartsa a célokat szem előtt és igyekezzen a kudarcok felett minél gyorsabban átlépni. A tévedései is részei az egésznek, általuk gyarapíthatja a tudását és ismerheti meg azokat a módszereket, melyekkel végül megvalósíthatja az elképzeléseit. Nem ismer lehetetlent, ha valamit valóban akar.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Fontos, hogy megtalálja a közös hangot azokkal, akik segítségére számít. Félre kell tennie a korábbi nézeteltéréseket és átmenetileg békét kötni. Emiatt ugyan feszült, de hanem veszíti szem elől a céljait, képes lesz felülemelkedni önmagán. Végül nem marad elismerés nélkül a teljesítménye, hiszen az eredményeket azok is nagyra értékelik, akik nagy befolyással lehetnek a jövőjére. De ne ünnepeljen még, legyen türelemmel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Többen is keresik a társaságát, mert kisugárzása nyugtatóan hat rájuk. Sokszor nem is a tanácsaira van szükségük, csak arra a türelemre és megértésre, ahogyan Ön képes őket végighallgatni. Ha már megfogalmazzák a problémáikat, válaszokat is találnak a kérdéseikre. Ebben tud Ön segítségükre lenni azzal, hogy engedi őket kibontakozni, a gondolataikat hangosan rendezni, esetleg igyekszik megmutatni nekik az irányt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Tele van ötletekkel, de képtelen összpontosítani a kivitelezésük során. Keressen maga mellé segítséget, akik kézbe véve az irányítást végig viszik mindazt, amit elképzelt. Így Ön bátran csaponghat tovább gondolatban és állhat elő további tervekkel. Arra azonban ügyeljen, ne terhelje túl a környezetében élőket az elvárásaival, fogadja el, ha néha nemet mondanak és emiatt esetleg bizonyos álmait félre kell tennie átmenetileg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Nem tud hibázni, bármibe is kezd, a siker azonnal kézzel fogható. Nem csoda, ha a környezetében élők szívesen tartózkodnak a közelében, ajánlják fel a segítségüket. Fogadja ezt el, még ha nincs is rá szüksége, most egy olyan csapatot építhet maga köré, amely ütőképes lehet akkor, ha már nem ennyire szerencsés. Tekintse ezt egyfajta gyakorlatnak, hogy éles helyzetekben már tudja, ki mire lesz képes.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne engedje, hogy kihasználják. Nem csak olyanok kérnek Öntől segítséget, akiknek erre szüksége van. Ha valaki a könnyeb utat keresi és igyekszik kivonni magát amunkából, Önhöz fordul. Amíg nem mond nemet az ilyen jellegű megkeresésekre, képtelen lesz a saját feladatát is elvégezni. Ne kockáztassa az eddig elért sikereit azzal, hogy nem tartja be a határidőket, szétszórttá válik az egyéb tennivalói miatt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp