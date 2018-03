Napi horoszkóp - 2018. március 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Másokban találja meg azt a hibát, ami tulajdonképpen Önben lakozik. Amikor ítélkezik, a saját szemüvegén át értékeli a helyzetet, így óhatatlanul is felszínre tör mindaz, ami Önben mélyen lappang. Ha ezt felismeri, máris megtalálja azokat a válaszokat, melyeket oly régóta keres. Hiszen éppen azért nem látta maga előtt a lehetőségeket, mert képtelen volt szabadulni az előítéletétől és az eddigi rossz tapasztalataitól.

Ne kapkodjon, mindig járja körbe a témát, mielőtt kialakítja a véleményét. Túl egyszerűnek tűnik ugyanis a helyzet, de a lényeg mélyebben keresendő. Ha valaki, Ön képes lehet megtalálni azokat a pontokat, amik miatt könnyű lenne letérni a helyes útról, de éppen azt felismerve lehet azon maradni is. Hallgasson a megérzéseire, amelyet a tapasztalatai táplálnak, hiszen nem egyszer találkozott már hasonló kérdéssel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha egy ajánlat feltűnően vonzónak tűnik, kezdjen gyanakodni. Az ellenségei ugyanis támadásba lendülnek, hiszen az elmúlt időszak eredményei ismét bebizonyították, a siker érdekében Ön fáradhatatlanul harcol és el is éri a céljait. Ez nekik veszélyt jelent, hiszen így azt érezhetik, veszélyezteti a helyzetüket. Bár Ön nem foglalkozik ilyen kérdésekkel, az irigy emberek mindig is ott vannak a környezetében és észrevétlenül hátráltatják.

A mosoly ugyan nem jelent mindenre megoldást, de megkönnyíti a helyzetét. Ne engedje, hogy a kétségbeesés eluralkodjon Önön még akkor sem, ha most még nem is találja a megoldást. Igyekezzen addig is maga mellé embereket toborozni azzal, hogy nyugodtságot, kiegyensúlyozottságot sugároz feléjük. Így építheti ki azt a bizalmat, amelyre szüksége lesz, mikor végre a tettek mezejére lép és ez nem megy majd támogatók nélkül.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem várna Önre erőt próbára tevő feladatok, olyan kötelezettségek, melyekkel nem szívesen foglalkozna. Éppen ezért nincs is oka annak az elkeseredettségnek, amit érez. Ha nem mások elvárásának szeretne megfelelni, hanem a saját útját járni, függetlenül attól, mit sugallnak Önnek a környezetében élők, már felszabadultabban várhatja a kihívásokat és az eredmények sem maradnak el. Hiszen nem ismer lehetetlent, ha valamit eltervez.

Ne véres küzdelemként tekintsen az Önre váró kihívásra, hanem egy lehetőségként, hogy ismét tanulhat valamit. Nem a cél elérése ugyanis az elsődleges feladata, hanem megtanulni, hogyan használja a birtokában lévő tudást, miként képes mozgósítani az energiáit. Ezeket ugyanis eddig méltánytalanul mellőzte a problémák megoldása során, de most végre begyakorolhatja és éles helyzetekben már könnyedén alkalmazhatja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A gondolatai csaponganak, nehezen összpontosít arra a feladatra, amivel éppen foglalkozik. Kerülje ezért a veszélyes helyzeteket, ahol egy apró figyelmetlenég is akár balesethez vezethet. Legyenek Ön körül olyan emberek, akik idejében figyelmeztethetik és ezt komolyan is veszi. Könnyelmű ugyanis, így elmehet a jelek mellett. Nem kell elkeserednie, de tudnia kell, ha továbbra is így hajszolja magát, nem lesz mindig ilyen szerencsés.

Bár nem szívesen mozog emberek között, bizonyos helyzetekben nem teheti meg, hogy félrevonul. Szükség lesz az önfegyelmére, hogy ilyenkor is megőrizhesse a nyugalmát. Ez lesz a kulcs ahhoz, hogy végül megtalálja azokat a megoldásokat, melyekre szüksége van ahhoz, hogy ismét önmagára találjon. A bizonytalansága és menekülési vágya ugyanis abból táplálkozik, hogy valamikor kicsúszott a lába alól a talaj.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne éljen vissza azzal, hogy a környezetében élők lesik minden kívánságát. Könnyen megtehetné, hogy csak karba tett kézzel ül és irányít. Bár most készséggel követnék az utasításait, észre sem véve, hogy kihasználja őket, a későbbiekben nem számíthatna ilyen mértékű segítségre. Ha azonban megmutatja, hogy nem tétlenkedik akkor sem, ha erre lehetősége van, hanem együtt harcol a sikerért, a jövőben is építhet erre a csapatra.

Nagy a feszültség Önkörül, ezért mielőtt bármibe is kezdene, először ezt próbálja meg elsimítani. Nehéz ugyanis úgy összpontosítania a feladatokra, ha időről-időre a nézeteltéréseket kellene tisztáznia. Ugyan most azt érzi, ezzel az energiáit pazarolja el, végül meglepődve tapasztalja, mennyit tanulhat abból, ahogyan a felmerült vitás kérdéseket kezelik a szerettei és milyen válaszok fogalmazódnak meg bennük.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg gyötrik a kétségek, nem lesz képes megfelelni az elvárásoknak. Nem is az zavarja, hogy a környezetében élők elégedetlenek a teljesítményével, sokkal inkább, hogy Ön is úgy érzi, ennél többre lenne képes. Gondolja át, vajon milyen akadályok állnak Ön előtt, amelyek nem engedik kibontakozni. Ha ezeket megtalálja, már könnyedén bonthatja el és haladhat tovább azon az úton, amelyet eddig úgy élvezett.

Még nem elég magabiztos ahhoz, hogy összetettebb kérdésekkel is foglalkozzon. Ezen a napon még lazítson, keressen kisebb kihívásokat, ahol nem kell meglepetésekre számítania. Így tovább lépked azon az úton, melyen elindult és egyre erősebbé tette. Ha újra megtalálja önmagát, már egy sokkal kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb harcosként várhatja az új feladatokat, amelyek a céljaihoz is közelebb viszik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



