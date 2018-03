Napi horoszkóp - 2018. március 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Önön múlik, milyen is lesz a napja. Remek lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, csak az a kérdés, hogyan tud ezekkel élni. Nem kell mindegyiket kihasználni, csak jól választania és végül a döntését végig vinni. Már ezzel is mindent elkövet annak érdekében, hogy sikeresnek vallhassa magát és elégedett lehessen a teljesítményével. A családja mindenben támogatja, így még attól sem kell tartania, hogy emiatt az otthon légköre megromlik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Álljon elő bármilyen meglepő ötlettel, kisugárzásának köszönhetően mindenhez megtalálja a megfelelő partnereket. Éppen azok a személyek lesznek Ön körül, akikre szüksége lehet a sikerekhez. Élvezze ezt a helyzetet és valósítsa meg azokat az elképzeléseket, amelyeket magában már oly régóta dédelgetett, csak a megfelelő alkalomra várt eddig. Kiváló hangulat és szép eredmények mellett remekcsapat is épül Ön köré.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne fogja vissza magát, engedje szabadjára a gondolatait. Bátran tervezgessen, még ha nem is lép a tettek mezejére, már az is energiát ad Önnek, hogy korlátok nélkül csaponghat az ötletek között. Ha pedig mégis elcsábítaná egy álom, keressen segítséget maga mellé és merjen kockáztatni. Cselekedjen, és a bátorsága meghozza a gyümölcsét, még az akadályokat is könnyedén győzi le a lelkesedésével és a kitartásával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bátran vonuljon félre, hogy rendezhesse gondolatait. Az elmúlt napok rohanásában megfeledkezett a valóban fontos kérdésekről és engedte, hogy a napi zűrzavar magával ragadja. Most azonban lehetősége lesz nem csak azt mérlegelni, valóban jó döntés volt-e sodródni az árral, de hogyan kerülheti el, hogy legközelebb is így járjon. Felemésztette ugyanis az erejét, hogy képtelen volt visszavenni magához az irányítást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akik jól ismerik, már kerülik is, ahogy meglátják. Az arcára van írva, le sem tagadhatná, hogy kicsúszott a lába alól a talaj és ilyenkor bizony képes bárki nyakába zúdítani az összes Önben tomboló feszültséget. Legyen annyira figyelmes, hogy félrevonul, hiszen egyedüllétre van szüksége ahhoz, hogy ismét önmagára találhasson. Sokkal hamarabb sikerül rendeznie a gondolatait, ha Ön is szeretné mihamarabb a sikert és a boldogságot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az újévi nagy fogadalmakat ugyan elkezdte, de mára már van olyan, amit feladott. Gondolja át még egyszer, hiszen vannakközöttük olyanok, amelyek hosszú távon szolgálnák az érdekeit, még ha ez most kellemetlenséggel is jár. Ilyen lehet például, hogy egészségesebben táplálkozik, kevesebbet idegeskedik és képes kezelni a belső feszültséget. Olvasson utána, milyen módszerek lehetnének ebben a segítségére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az egész heti izgalmak, feszültség alaposan kimerítette. Ne érezzen lelkiismeret-furdalást, ha engedélyez magának egy olyan napot, amikor félreteszi a feladatokat, kötelezettségeket és inkáb önmagára figyel. Olyan tevékenységeket keressen, amelyek nem csak kikapcsolják és elterelik a figyelmét a problémáiról, de akár még hosszabb távon is a segítségére lehetnek abban, hogy elkerülhesse a hasonló állapotot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha elfogadja, hogy most még nem foglalkozhat az álmaival, de később a körülmények is sokkal kedvezőbbek lesznek, nem éli meg csalódásként ezt a napot. Ne harcoljon az ellen, amin úgysem tud változtatni. Keressen átmenetileg más elfoglaltságot, amit szintén élvezhet, bízhat eredményekben, melyeket fontosnak érez. Ezek táplálják ugyanis az önbizalmát, amely bizonyos kudarcok után még nem állt helyre teljesen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje, hogy egy váratlan esemény miatt elragadják az indulatai. Nyugodjon meg minél gyorsabban, ebben segítségére lehet, ha visszatér az eredeti terveihez. Így elterelheti a figyelmét a felkavaró kérdésről és mire ismét lesz egy szusszanásnyi ideje, már ráébred arra, felesleges is lett volna idegeskednie, mert az egész egy félreértésen alapult, ami menet közben meg is oldódott szinte magától. De legalábbis a közreműködése nélkül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bizonytalan, így nehezen dönt bizonyos kérdésekben. Viszont gyorsan alkot ítéletet olyan helyzetekben, amikor alaposabb utánajárásra lenne szüksége. Vonuljon inkáb félre és keresse annak okát, vajon miért is nem érzi a lába alatt a talajt. Nem érték nagy csalódások, amik ilyen állapotot szoktak okozni Önnek. Talán a kimerültség mondatja azt Önnel, hogy hiába harcol, mégsem halad előre, mintha egy mókuskereket hajtana. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Járja a saját útját, ne engedje, hogy kihasználják. Bár éppen azok az emberek veszik körbe, akikért bármire hajlandó lenne, de ez még nem ok arra, hogy önmagát teljesen háttérbe szorítva, csak szerettei érdekeit tartsa szem előtt. Így ugyanis észre sem veszi, meddig mehet el anélkül, hogy a korlátait ne lépje át, ne tegye kockára akár az egészségét is akár. Szeretne mindenkinek megfelelni, csak egy valakiről feledkezik meg, saját magáról. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kerülje el az olyan helyzeteket, ahol ki kellene állnia saját magáért, az érdekeiért. Nehezen juttatná érvényre az akaratát, ha ellenállásba ütközne. Bár meg van róla győződve, Önnek van igaza, de nem bírja a feszültséget, ahhoz viszont túl fáradtnak érzi magát. Nem is a bizonytalanság miatt, ez már a fáradtság. Kimerült a mindennapi csatározásokban, hogy folyamatosan bizonyítania kell. Adjon magának kimenőt erre a napra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp