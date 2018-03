Napi horoszkóp - 2018. március 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Uralkodnia kell az érzelmein, mielőtt végképp összezavarja a folyamatokat. Kicsúszott a kezéből az irányítás, mert elvesztette a hideg fejét és kapkodni kezdett. Törekednie kell a kiegyensúlyozott, egyenletes teljesítményre, nem csaponghat. Csak így számíthat arra ugyanis, hogy segítséget kap az akadályok leküzdéséhez és nem bántja meg a környezetében élőket. Kerülje a nagyobb társaságot, csak közeli ismerősökkel vegye körbe magát.

Ne másokat okoljon, első lépésként önmagában keresse a megoldást. Csak úgy kap ugyanis segítséget, ha már Ön is tudja, mire van szüksége. Addig ugyanis minden tanácsot használhatatlannak érez, és csak tovább növeli Önben a feszültséget. Nyugodjon meg, hogy hideg fejjel mérhesse fel a helyzetét és ennek megfelelően tervezhesse meg a továbbiakat. Bízzon azokban, akik most Ön mellé felsorakoznak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért inkább vonuljon félre. Bár próbál alkalmazkodni másokhoz, ezt csak addig teszi, amíg nem veszélyezteti a saját céljait, érdekeit. Ha azonban nem hajlandó egyezséget keresni, csak a saját elképzeléseit tartja szem előtt, nem is reménykedhet abban, hogy sikeres lehet az útkeresése nagyobb társaságban. Lássa a lehetőséget a kapott ötletekben is.

Nem szívesen alkalmazkodik másokhoz, ezért próbálja elsősorban a saját útját járni. Ez azonban gyakran keresztezi a környezetében élőket és ilyenkor bizony szükség lesz arra, hogy az ő érdekeiket is figyelembe vegye. Emiatt ne váljon feszültté, sokat tanulhat abból, amit ilyenkor tapasztal. Ez a tudása pedig a későbbiekben még hasznára lehet, ha most nem kapkod, hanem figyelmes és nyitott, magáévá teszi a hallottakat, látottakat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne erőltesse magát azokra, akiknél ellenállásba ütközik. El kell fogadnia, hogy nem mindenki akar Önnel tartani, akivel előzetesen tervezett. Képes lesz azonban a maroknyi csapatával is sikereket elérni, ha az adott lehetőségeket kihasználja és ennek megfelelően tűzi ki a célokat. Bár lassabban halad, de végül eljut oda, ahova tartott. Többet tanul így, hiszen olyan feladatokkal is meg kell birkóznia, melyeket eddig mások oldottak meg Ön helyett.

Nehezen indul a napja, de akad segítség, aki átlendíti ezen a holtponton. Ha nem is érzi használhatónak a tanácsokat, tegye azokat magáévá és kövesse a hallottakat. Bízzon azokban, akik most támogatják, hiszen ők jól ismerik Önt és valóban önzetlenül kívánják Önnek megmutatni, nincs oka elkeseredni. Valóban számos kudarc érte az elmúlt napokban és emiatt kilátástalannak érezheti a helyzetét, de mindig létezik kiút, csak hinni kell ebben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képtelen egy helyben ülni, tele van energiával és ezt szeretné kihasználni. Ne sodorja el azonban azokat, akik most nem tartanak Önnel, akár még arra is intik, lassítson. Nem hátráltatni szeretnék, pusztán aggódnak amiatt, a nagy lelkesedése végül komoly következményekkel járhat. Hajlamos lehet ugyanis ilyenkor túlterhelni magát, akár az egészségét is kockára teszi a túlzott sikerüldözésével.

Bár úgy érzi, a tervei nem elég kidolgozottak, ossza meg azt azokkal, akik segítségére számít. Ha már most bevonja őket a folyamatokba, könnyebben teszik magukévá és még nagyobb lelkesedéssel segíthetik a megvalósításban. Állhatnak elő olyan ötletekkel, melyek akár még az utat is lerövidítik, leegyszerűsítik és Önben ez nem is merült fel lehetőségként. Ettől még az irányítás az Ön kezében marad, emiatt nem kell aggódnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mozogjon emberek között, legyen nyitott új kapcsolatokra. Olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik változást hozhatnak az életében. Érzi, hogy erre szüksége is lenne, csak eddig nem találta azt az utat, amely érdekesnek és elfogadhatónak tűnne. Most azonban megnyílnak Ön előtt bizonyos lehetőségek, melyek nem csak erre hoznak megoldást, de egyúttal izgalmas kirándulás is lehet, amely energiákkal tölti fel.

Nem kell egyedül megbirkóznia az akadályokkal és már ez a tudat is olyan energiákat szabadít fel Önben, melyek által sokkal nyugodtabbá és céltudatosabbá válik. Éljen a lehetőséggel, hogy gyorsabban halad, mint tervezte és vegye kézbe az elmaradásait is. Az eddig nyitott kérdésekre könnyedén talál válaszokat, amelyek tulajdonképpen eddig is a szeme előtt hevertek, de túlzott feszültsége miatt nem vette észre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne zárkózzon be a saját világába, engedje, hogy segítsenek Önnek. Bár úgy érzi, ez egy olyan helyzet, amelyet egyedül kellene megoldania, de közben az ereje fogytán van. Hallgasson azokra, akik jártak már ezen az úton és így rendelkeznek kellő tapasztalattal, hogy láthassák a lehetőségeket. Önt ugyanis elvakítja az elkeseredettség, és emiatt képtelen is megtenni az első lépéseket. Fogadja el a támogatást, nincs vesztenivalója.

Ha hirtelen felbukkan egy régi ismerős, tekintsen erre úgy, mint vissza nem térő lehetőség arra, hogy változtasson. Bár most még nehezen találnak egymásra, eddig megtett útjaik különbözőek, de éppen ebben rejlik a közös jövőjük. Rá fognak lelni azokra a pontokra, melyek mentén ismét közeledhetnek egymáshoz és végül olyan tervek fogalmazódnak meg Önökben, melyek egy új világba vezetik el mindkettőjüket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



