Napi horoszkóp - 2018. március 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne ítélkezzen elhamarkodottan, először járja körbe alaposan a témát. Gyűjtsön be minden információt, éppen emiatt az alaposság miatt lesz végül hiteles a véleménye. Ezzel nem csak az elismerést vívja ki a környezetében élők körében, de az Ön számára is világossá válnak olyan összefüggések, melyek a saját helyzetét is más megvilágításba helyezi. Maradjon végig tárgyilagos és független, hogy valóban érdekek nélkül dönthessen.

Ne csak beszéljen és véleményt nyilvánítson, tudjon hallgatni is, ha a helyzet ezt kívánja meg. Lesznek ugyanis olyan kérdések a nap folyamán, amelyek megoldódnak az Ön közbeavatkozása nélkül is, így az energiáit felhasználhatja hasznosabban is, minthogy a környezetében élőkkel foglalkozik. Ezzel nem csak Ön halad gyorsabban a céljai felé, de kivívja az elismerést azzal, hogy képes a háttérben maradni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van tervekkel és az ehhez szükséges energia sem hiányzik Önből. Összeállít egy feszes napirendet, amelyet nehéz lesz tartani, ha nem elég türelmes. Nem kapkodni kell, hanem lépésről lépésre haladni, és néha megállni, hogy kiszellőztesse a fejét. Ilyenkor gyorsan összegezi a tapasztalatokat és ennek birtokában tudja folytatni, amit megkezdett. Kitartása és lelkesedése irigylésre méltó, de ne sodorja el ezzel a környezetében élőket.

Már akkor tisztázzák a nézeteltérést, amikor az első jelek mutatkoznak. Ne engedje, hogy a helyzet elmérgesedjen a helyzet, mert onnan már nehezebb lesz visszafordítani a folyamatot. Nem tátong Önök között olyan nagy véleménykülönbség, amilyen látszik első ránézésre, amint ezt felismeri, könnyedén talál megoldásokat arra, hogy azokat át is hidalhassák úgy, hogy az mindenki számára elfogadható és felvállalható legyen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az érzelmei kavarognak és ez a teljesítményére is rányomja a bélyegét. Nehezen összpontosít, különösen akkor veszíti el a türelmét, ha nem várt akadályok bukkannak fel. Pedig találkozott már ilyen kérdésekkel és könnyedén találna válaszokat, ha félretenné a belső bizonytalanságát és az adott helyzetre összpontosítana. Ne a menekülési utakat keresse, tartsa a céljait szem előtt és gyorsan önmagára lelhet.

Ne hozzon döntéseket hirtelen felindulásból, először nyugodjon meg. Bár a helyzet tarthatatlan, a kapkodás nem jelenthet megoldást. Mérlegelnie kell a következményeket, hogy a megfelelő utat választhassa. Kicsinek tűnik ugyan a különbség a lehetőségek között, hosszú távon azonban jelentősen befolyásolhatja a későbbi lépéseit. Megbirkózik ezzel, ha nem veszíti el önmagát, nem engedi, hogy befolyásolják.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képes másokra is átragasztani nyugalmát, kiegyensúlyozottságát, ezzel éri el azt, hogy keresik a társaságát. Sokszor nem is valódi válaszokat szeretnének Öntől kapni, csak a kisugárzásában fürdeni. Figyeljen a környezetében élőkre és támogassa őket, ha emiatt egy kicsit elhanyagolja is a kötelezettségeit, az érzés, hogy adhat, feledteti Önnel az emiatt várható nehézségeket. Fárasztó, mégis boldog nap ez a mai.

Ne tartsa magában az ötleteit, nyitott fülekre talál. Nem egyedül kell így az akadályokkal megbirkóznia és egy remek csapatot is építhet maga köré. Bár azt gondolta, nehezen lesz képes az elképzeléseit másokkal is elfogadtatnia, az alapossága és a magabiztossága meggyőzően hat azokra, akik kétkedtek volna a sikerben. Használja ki a lehetőségét annak, hogy gyorsabban és könnyedébben valósíthatja meg a céljait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen mozog emberek között, könnyedén találja meg a hangot azokkal, akik nyitottak az Ön álláspontjára. Rövid beszélgetés alatt méri fel, kikkel tudnak együttműködni és így gyorsan felépít maga köré egy ütőképes csapatot. Így már nem veszélyezteti semmi a kitűzött céljait, hiszen lesz segítsége az olyan akadályok leküzdéséhez is, amelyeket eddig elháríthatatlannak tartott. Legyen azonban türelmes és higgadt, ha néha mégis lassítania kell.

Ne keresse az emberek társaságát, inkább vonuljon félre. Túl feszült ahhoz, hogy képes legyen a saját érdekeit háttérbe szorítani és ez számos vitához vezetne. Talál olyan feladatokat, melyekkel könnyedén birkózik meg egyedül is és ezáltal rátalálhat arra az útra is, amely végén végül megnyugszik. Szüksége van erre a kitérőre ahhoz, hogy hosszabb távon is talpon maradhasson, meg kell értenie, nem hajszolhatja mindig a sikert.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lassítson és tekintsen egy kicsit vissza is. Na, nem azért, mintha megváltoztathatná a múltat, de ott válaszokat kaphat olyan kérdésekre, melyek most foglalkoztatják. Nem véletlenül került ugyanis a jelenlegi helyzetébe, ez várható volt. Ön azonban a nagy rohanásban mindezt nem vette észre és emiatt most azt érzi, nem az elképzelései szerint alakultak a folyamatok. Amint ezt felismeri, ismét folytathatja a megkezdett útját, immár sokkal magabiztosabban.

Ön is tudja, hogy a tervei jelenleg nem kivitelezhetőek, mégis feszült emiatt. Terelje el a figyelmét most arról, amit nem tehet meg és használja ki a kínálkozó lehetőségeket. Élje meg ezt úgy, mint előzetes tapasztalatszerzés, amely a későbbiekben még hasznára lesz. Ha nyitott szemmel jár, meg fogja érteni, miért kell most még türelmesnek lennie és elfogadni, nem mindig mehet a saját feje után.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



