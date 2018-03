Napi horoszkóp - 2018. március 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Érzékeny és ingerlékeny. Elsősorban emiatt kerülik el a környezetében élők. Hiszen hiába keresnék Önnel a közös hangot, folyamatosan akadályokba ütköznek. Olyan feladatokkal töltse a napját, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, nem szorul mások segítségére. Ezzel egyúttal a figyelmét is elterelheti azokról a problémákról, melyekre egyelőre hiába keresne megoldást, lehetőség híján nem találna.

Kösse le a felesleges energiáit feladatokkal, ne mások megsértésével. Túl nagy ugyanis Önben a feszültség, így könnyen szaladnak ki a száján olyan szavak, melyekkel sebeket ejthet a környezetében élők lelkén. Türelmetlen, elvárásokat támaszt, melyeknek még Ön se lenne képes megfelelni. Vonuljon inkább félre, ha magára van utalva, erősebb összpontosításra lesz szüksége és így már nem marad ereje a kötekedésekre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem csak a környezetében élők hibáztathatók azzal, hogy ez a helyzet kialakult. Ön azonban igyekszik a felelősséget hárítani, de így nem jut közelebb a megoldáshoz. Ahhoz ugyanis első lépésként fel kell ismernie, Ön mivel járult hozzá és azt hogyan tehetné semmissé. Amint ezt megteszi, már sokkal gyorsabban haladhatnak és az akadályok szinte maguktól omlanak le, az útjukon zavartalanul haladhatnak tovább.

Nem szívesen marad magára, nem szeretne ugyanis szembenézni a problémáival. Most még ugyan megoldást jelenthet ez a menekülés, de Ön is tudja, hogy ez nem jelentheti a végső célt. Az ugyanis nem más, mint tisztázni a nézeteltérést, amely miatt ilyen feszült a hangulat és így végül ismét együtt haladni az úton. Azon, amelyet közösen terveztek meg és oly nagy lelkesedéssel tűztek ki maguk elé a céljaik érdekében.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az Ön nyugalma jelenti a megoldást a környezetében uralkodó feszültségre. Hiába ülnek le ugyanis a szemben álló felek egy asztalhoz, képtelenek megtalálni a közös hangot. Szükségük lesz valakire, aki megmutatja azokat a pontokat, amelyekben egyezik a véleményük és ennek mentén végül kialakíthatnak egy közös álláspontot. Bár átmenetileg így is megromolhat a viszonyuk, az Ön támogatásával nem távolodnak el egymástól.

Néha megfeledkezik arról, hogy a környezetében élőktől csak azt kapja vissza, amit Ön nyújt nekik. Így bennük keresi a feszültsége okát, miközben önmagában veszítette el a hitét és a nyugalmát. Önnek kell megerősödnie ahhoz, hogy képes legyen folytatni az útját és a kitűzött céljait megvalósítani. Amint helyreáll az önbizalma, már a segítség is megérkezik és támogatják a küzdelmében, amely nem lesz egyszerű.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van energiával, ilyenkor nem ismer lehetetlent. Ezt azonban ne támaszthatja elvárásként a környezetében élőkkel szemben, pusztán kérheti a segítségüket. Csak így nyerhet támogatókat az ügye mellé, akik kitartanak majd akkor is Ön mellett, ha már fogy az ereje és valóban szüksége lesz arra, hogy átlendítsék az esetleges holtpontokon. Ahogy halad előre, úgy lesz ugyanis egyre lelkesebb, de egyúttal fáradtabb is.

Bár Ön felszabadult és lelkes, a környezetében élők között nehezen talál hasonló hangulatban lévő embereket. Inkább keressen olyan célokat, amelyeken közösen dolgozhatnak, még ha úgy is érzi, ennél többre is képes lenne. Legyen támasza azoknak, akik erre rászorulnak. Ez egy befektetés, hiszen nem marad észrevétlen a szemükben, hogy képes a saját érdekeit is háttérbe helyezni miattuk. Számíthat ennek viszonzására.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ápolja a kapcsolatait, ne engedje leszakadni azokat, akik átmenetileg nehezebb időszakot élnek meg. Könnyebb lenne átnézni rajtuk és a saját útját járnia, de Ön is tudja, hogy emiatt a későbbiekben lelkiismeret-furdalása lesz. Mások segítése nem áldozat, ha megérti, miért is jó adni és nem csak arra várni, Ön mit kaphat. Meg fog lepődni, amikor mindezt majd visszakapja éppen akkor, mikor nem is számít rá.

Ne veszítse el a józan gondolkodását, még ha a helyzet első ránézésre reménytelennek is tűnik. Képes lesz megtalálni a kivezető utat, ha hideg fejjel felidézi a korábban szerzett tapasztalatait és ezeket összefésüli az elméleti tudásával. Ehhez azonban higgadtságra és türelemre lesz szüksége, így ne engedje, hogy a kialakultpánikhangulat Önre is átragadjon. A kezébe kerül az irányítás, de meg tud birkózni ezzel a kihívással is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A változáshoz változtatni kell. Nem ülhet ölbe tett kézzel várva azt, hogy valaki majd elindítja egy másik úton. Önnek is tennie kell annak érdekében, hogy kilábaljon abból a helyzetből, amelyet elsősorban saját magának köszönhet. Amint ezt felismeri és már nem másokat okol, sokkal gyorsabban és céltudatosabban haladhat, maga mögött hagyva az önsajnálatot és az emiatt érzett feszültséget.

Végre foglalkozhat egy olyan témával, amely régóta foglalkoztatja, de nem tudta beilleszteni az életébe. Most adódott egy lehetőség, amely által a kötelezettségeivel nem marad el, de közben kalandozhat a saját elképzelései szerint. Ügyeljen azonban arra, hogy ne hanyagolja el a feladatait, még ha azok most mások kezébe is kerülnek. Élvezze az új kihívásokat, figyeljen és tanuljon, értékes tapasztalatokkal gazdagodik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



