Napi horoszkóp - 2018. március 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nem a tervei szerint alakul a napja, fontos, hogy ne veszítse el a fejét még akkor sem, ha nem látja maga előtt, merre is tart. Az irányítás továbbra is az Ön kezében van, így visszatalálhat az útjára, ha megőrzi a higgadtságát. A kitérők csak újabb bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy helyesek voltak az eredeti elképzelései, hiszen hiába akadályozták az előre jutásban, végül mégiscsak megvalósította a célkitűzéseit.

Hallgasson a megérzéseire, ha már úgyis sejti, hogy képtelen lesz hideg fejjel dönteni. Kérhet ugyan tanácsot a környezetében élőktől, ahhoz, hogy azzal azonosulni is tudjon, belső meggyőződésből kellene fakadnia. Márpedig így Önnek kell eljutnia az elhatározáshoz, nem másokat követve, kizárólag a belső hangjait. A kétségek sosem fognak megszűnni az út során, de végül az elért sikerek minden kérdésére megadják a választ.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A sikerekből táplálkozik, így szüksége van azokra. Olyan feladatokat keressen, ahol nem kell tartania váratlan akadályoktól, az esetleges kudarcoktól. Így szinte repül az idő és alig várja az újabb kihívásokat. Legyen azonban megfontolt, iktasson be szüneteket, ne terhelje túl magát még az egyszerűbb teendőkkel se. Ilyenkor szellőztesse ki a fejét és gondolja át azt is, mit szeretne elnyomni magában ezzel a hajtással.

Ne keressen addig új feladatokat, amíg ennyi ügye van folyamatban. Lassan már Ön sem látja át a folyamatokat, ha újabbakat is beindít, végképp kicsúszik a kezéből az irányítás. Türelmetlen, hiszen tele van tervekkel, de nem jutna közelebb a céljaihoz, ha most csak kapkodna. El kell fogadnia, hogy először a korábban tett ígéreteit kell betartania, így viszont a későbbiekben számíthat a környezetében élők segítségére.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne vegye magára mások problémáit is, legyen elég a sajátja. Éppen ezért ne is foglalkozzon azzal, amiket hall magáról. Elindult egy információ, amely már teljesen más tartalommal jutott vissza Önhöz. Szerencsére nem származhat már nagyobb hátránya ebből, így inkább összpontosítson a feladataira, ne a védekezésre. Minden csoda három napig tart, így ez is szép lassan elül, ne táplálja azzal, hogy Ön is beszáll a pletykálkodásba.

Az Ön remek hangulata átragad a környezetében élőkre is. Nem csoda, ha egyre többen keresik a társaságát, hiszen nem csak megoldásokkal szolgál a problémáikra, de már a jelenlétével is megnyugtatja őket. Így lassabban halad a feladataival, de látva a segítsége eredményét, most ezt sem bánja. Ez a nap elsősorban a kapcsolatok építéséről marad emlékezetes, nem a kimagasló eredményekről, hangos sikerekről.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nem érez magában elég erőt, engedje ki a kezéből az irányítást és álljon be a sorba. Csapatjátékosként is nyújthat kimagasló teljesítményt és lehet része hangos sikerekben. Nem is annyira az elismerés hiányzik ilyenkor, mint az a tudat, hogy mindig látja maga előtt, merre tart. Ilyenkor ugyanis sodródva az árral, néha szem elől téveszti a célt és csak az adott feladatra összpontosít. De ha ennyire futja az erejéből, legyen ezzel elégedett.

Ha nem tud nemet mondani, hamar szétaprózza az erejét. Vonuljon inkább félre, hogy kevesebbet legyen szem előtt. Így elkerülhet az olyan megkereséseket, ahol nem is igazán a tudására vagy tapasztalatára lenne szükség, csak szeretnék kihasználni az engedékenységét. Ön is érzi, hogy hosszú távon nem járható az az út, amikor mindenkinek próbálna megfelelni és ezért nem szab határokat, meddig terhelheti le magát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elsősorban olyan feladatokat keressen, amelyeket élvezhet is. Kimerült és ilyenkor elég egy akadály ahhoz, hogy mindent feladjon. Ha azonban bele tud kapaszkodni abba, hogy szívesen foglalkozik egy adottkérdéssel, kepés lehet azt végig vinni. A sikerek lassan feltöltik az energia raktárait, így a hét hátralévő részében már bátrabban keresheti a kihívásokat. Ma még azonban inkább lazítson és haladjon kényelmes tempóban előre.

Hamar elveszíti a türelmét, de ugyanilyen gyorsan meg is tud nyugodni. Ehhez azonban szüksége lesz arra, hogy mindig legyenek célok Ön előtt, amikért érdemes ismét higgadtan gondolkodni. Ne akarjon nagy ugrásokkal haladni, most be kell érnie apró lépésekkel, de azokat mindig úgy teszi meg, hogy látja az eredményét is. A rövidebb szünetek pedig lehetővé teszik, hogy újra és újra erőre kapjon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érdemes lenne tisztáznia az elmúlt napok nézeteltéréseit, mert végre megnyugodott és hajlandó mások szemével is látni a problémát. Márpedig ez elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy megtalálják a közös hangot. A beszélgetés során már tudja úgy terelni a szót, hogy végül az Ön véleménye is elhangozzon és akár még érvényre is jusson. De ehhez nyugodtnak kell maradnia és továbbra is érvelnie kell, nem hadakozni.

Igyekszik kerülni a feszült helyzeteket, mivel érzi, hogy most túl fáradt lenne ahhoz, hogy vitába szálljon az igazáért. Félrevonul a feladataival és próbálja elterelni a figyelmét a külvilágról. Az ugyanis csak tovább rontaná a hangulatát és még kevésbé jönnének a sikerek. Márpedig valamibe kapaszkodni szeretne, ha talpon akar maradni, hiszen egyre inkább úgy gondolja, összejátszottak Ön ellen, és ez sok energiáját felemésztette már.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



