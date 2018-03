Napi horoszkóp - 2018. március 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyelőre ne kapkodjon, ugyanis hiába siettetné a folyamatokat, azoknak időre van szüksége, hogy beérjenek. Legyen türelmes és foglalkozzon más feladatokkal, így a várakozás nem tűnik olyan hosszúnak. A környezetében élők is izgatottan várják az eredményeket, hiszen ez egy olyan cél, amely mindenki érdekét szolgálja. Éppen ezért is voltak alaposak, nincs okuk amiatt aggódni, hogy valahol hibáztak.

Mivel nem elégedett a helyzetével, igyekszik erről elterelni a figyelmét. A pótcselekvések, amikbe menekül, azonban csak még tovább rontják a hangulatát. Most nem arra van szüksége, hogy csináljon valamit, hanem át kell gondolnia alaposan, hol kell változtatnia. Ezt pedig csak úgy teheti meg, ha megnyugszik és félrevonul. Éppen ezért tudja le a kötelezettségeit, hogy utána már csak ezekre a kérdésekre kelljen keresnie a válaszokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen hoz meg döntéseket, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ezt várnák el Öntől. Bátran vonuljon félre a teendőivel, a rutin feladatok nem okoznak komolyabb nehézséget. Itt ugyanis a meglévő tapasztalatai segítségével haladhat előre és az elért eredmények végül az önbizalmát is helyreállítják. Erre lesz most szüksége, hiszen így ismét magabiztossá válhat, és már fel tudja mérni a kockázatot is, amelyet még érdemes felvállalnia.

Nehezen megy az összpontosítás, kissé szétszórt. Írható ez a fáradtság számlájára is, de mindenképpen megoldást kell találnia rá, ha szeretné elkerülni a nagyobb hibákat. Első lépésként egyszerűbb feladatokkal foglalkozzon, hogy az elért eredményekből meríthessen erőt a folytatáshoz. Ne keressen azonban kihívásokat, elégedjen meg azokkal, amelyek egyébként is keresztezik az útját, ezek is alaposan feladják a leckét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne menjen bele olyan vitákba, ahol könnyen elveszítheti a türelmét. Kerülnie kell a feszült helyzeteket, ha nem szeretné megbántani a környezetében élőket. Hajlamos lehet ugyanis túl élesen fogalmazni, amivel sebet ejthet a másik félen. És hiába lenne igaza, azt nehéz lesz elfogadtatni valakivel, akit éppen most sértett meg szavaival. Egyedül elvégezhető feladatokkal végül újra önmagára találhat, aki megőrzi a nyugalmát.

Új tervek fogalmazódnak meg Önben, de érzi, hogy ezek megvalósításával még várnia kell. Mégis hatalmas lendületet ad Önnek az, hogy már célokat lát maga előtt. Igyekezzen a folyamatban lévőügyei közül minél többet lezárni, hogy azok már ne akadályozhassák a későbbi folyamatokat. Kezdje meg az előkészületeket is, elsősorban azt gondolja át, kikkel lesz érdemes együtt dolgozni, kik lehetnek a segítségére.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Foghatja a körülményekre, de inkább a megoldások felkutatásába fektesse az energiáit. Való igaz, ami elromolhatott, az el is romlott, de valahol az induláskor is számított arra, hogy nem fog minden az elképzelései szerint alakulni. Ha sikerül megértenie, miért alakultak így a folyamatok, akkor sokat tanulhat az esetből. Legközelebb már felkészültebben kezd olyan feladatokba, amelyeknél ilyen bizonytalan a végkimenetel.

Amíg tisztában van a korlátaival, képes lesz beosztani az erejét és elkerülni a csalódásokat. Ne vállalja túl magát, mert váratlan akadályok hamar arra kényszerítenék, hogy fel kelljen adnia az elképzeléseit. Most azonban sikerekre van szüksége ahhoz, hogy az önbizalma helyreálljon és ismét olyan energikusan nézzen szembe a kihívásokkal, amelyet megszoktak Öntől. Újra önmagára kell találnia ahhoz, hogy elégedett legyen a teljesítményével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha megosztja a terveit a környezetében élőkkel, segítséget kaphat a megvalósításukhoz. Bár egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal, mégis érdemes lenne elfogadni a támogatást, így kevesebb energiával érheti el az eredményeket. Az esti órákban szüksége lesz még az erejére, ezért igyekezzen azt jól beosztani. Ennek egyik megoldása lehet, ha nem magányosan vívja a napi harcokat, hanem karöltve azokkal, akik azonosulnak a céljaival.

Ne okozzon magának nagyobb feszültséget, mint amennyi egyéként is körbe veszi. A problémákat igyekezzen minél gyorsabban megoldani, ne azon bosszankodjon, miért alakultak ki. A múlton már hiába rágódna, ezért inkább előre tekintsen. Lesz még módja kielemezni a jelenlegi helyzetét, de majd akkor tegye ezt, amikor lenyugodott és nem az indulatok irányítják a gondolatait. Addig ugyanis nem kap válaszokat a kérdésekre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne kapkodjon, ha valamibe belekezd, azt vigye is végig. Ha mindig feladja az akadályok láttán, nem csoda, hogy elmaradnak az eredmények. Ön is tudja, hogy a sikerért meg kell dolgozni, azok nem fognak az ölébe hullani. Éppen ezért felesleges állandóan új kihívásokat keresni, miközben félreteszi azokat, ahol már megtett pár lépést, csak épp nem az elképzelései szerint alakultak a folyamatok. Legyen kitartóbb és türelmes.

Ne hozzon meg úgy döntést, hogy arról nem egyeztett előzetesen valakivel. Hajlamos lehet ugyanis könnyelműsködni, túl nagy kockázatot vállalni. Keresi azokat a kihívásokat, ahol próbára teheti magát, de rosszul méri fel a képességeit, lehetőségeit. Hallgasson azokra, aki erre hívják fel a figyelmét és azt kérik Öntől, lassítson, legyen türelmesebb. Ne nagy ugrásokban gondolkodjon, elégedjen meg az apró lépésekkel.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



