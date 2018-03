Napi horoszkóp - 2018. március 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, mintha ólomlábakon járna, és emiatt szinte képtelen lépést tartani az eseményekkel. Környezete azonban mintha megtáltosodott volna, és mindenki Önt sürgeti. Ne feledje, ha enged a noszogatásnak és nem a saját szerint halad, akkor hibát hibára halmozhat, annak pedig senki sem örülne. Ha úgtempója y látja jónak, akkor bátran mondjon nemet az unszolásokra, és ezt a vasárnapot igenis töltse pihenéssel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tervei megvalósításában váratlan akadályok merülnek fel, ráadásul a bajok gyökere sokkal mélyebbre nyúlik, semmint gondolta volna. Ez vonatkozhat az érzelemvilágára is. Úgy fest, mintha egy kissé összekuszálódtak volna az ügyei. Most az a legfontosabb, hogy meggondoltan kezelje a helyzetet, és óvatosan próbáljon meg rendet rakni maga körül. Ez a rendrakás természetesen az elméjére is vonatkozik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha eszébe jut, mennyi elintézetlen ügye van, joggal érezhet lelkiismeret furdalást. Persze könnyen talál mentséget, hiszen annyi minden történt az elmúlt napokban, hetekben. Ám azt is tudja nagyon jól, hogy most már nem szabad tovább halogatnia a dolgot, és kár lenne másokat a figyelmetlenségével megsérteni. Tegyen rendet a fejében, határozza meg a prioritásokat, és lépjen a tettek mezejére!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Valamiért úgy érzi, hogy kedvesével mintha elhidegültek volna egymástól az utóbbi időben. Ezen nem is csodálkozhat, hiszen mindketten túl vannak terhelve mind érzelmileg, mind mentálisan. Nehéz helyzet ez, és egyiküknek sem érdemes magyarázkodnia, hiszen az csak olaj lenne a tűzre. A legjobb megoldás az lenne, ha szerveznének ma délutánra valami olyan programot, elfoglaltságot, amelyet mind a ketten egyformán szeretnek, és újra élnék kapcsolatuk korai éveit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ezen a napon kitűnő ötletek pattannak ki a fejéből. Ne feledje azonban, hogy ma nem tud, és nem is érdemes hozzá látni a megvalósításukhoz, ezért írja le őket egytől egyig, nehogy később a feledés homályába vesszenek. Az esti órák érdekes szerelmikalanddal kecsegtetik. Félő azonban, hogy elhamarkodja a dolgot, és a másik felet elriasztja a viselkedése. Számoljon tízig, mielőtt reagál, vagy válaszol bármire is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Rendkívül szép nap virrad Önre. Szokatlanul nyugodt és előrelátó, ezért érdemes távlati terveken gondolkodnia. Arról nem beszélve, hogy ezek megvalósítását támogatják a csillagok is. Intézze úgy, hogy tennivalóival legkésőbb délre végezzen, hogy átadhassa magát a gondtalan pihenésnek, amikor is gondolatai szabadon szárnyalhatnak. A délután csendesnek és nyugalmasnak ígérkezik, így pihenése zavartalan lesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kissé nyugtalan nap előtt áll, ezért semmi esetre se indulatoskodjon, és ne keveredjen meddő vitákba, mert ok nélkül megbánthatja a családját, vagy a barátait. Keressen inkább enyhülést és nyugalmat egy jó könyv, vagy egy mondanivalókkal teli film társaságában, és elmélkedjen el rajta. Partnere kedvességgel és figyelmességgel halmozza el, ha látja, hogy nem keres még a kákán is csomót. Ellenkező esetben azonban ne várjon megértést tőle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Remekül kezdődik ez a nap, és amibe ma belekezd, azt siker koronázza. Sziporkázik a jobbnál jobb ötletektől, és ezzel teljesen elbűvöli környezetét. Kedvese tanácsot kér Öntől valamilyen gondjával kapcsolatban. Igyekezzen helyesen mérlegelni a helyzetet, és a tanácsaiban mindenképpen legyen tapintatos, nehogy a másik kellemetlenül érezze magát. Ez ugyanis váratlan, de annál hevesebb veszekedés forrása lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nyugodt, kiegyensúlyozott, ilyenkor szinte mágnesként vonzza a környezetében élőket. Ne meneküljön, legyen részese az életüknek. Ön lehet az, aki megválaszolja a kérdéseiket, tanácsokkal szolgálhat és akár még abban is a segítségükre lesz, hogy közelebb kerüljenek a céljaikhoz. Képes önmagát a háttérbe szorítani anélkül, hogy ez feszültséget okozna, úgy érezné, hogy elnyomják, nem figyelnek Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen résen ezen a napon, és ne engedjen már kora reggel az első ötletének. Számoljon el előbb tízig, és ha már lehiggadt, akkor fogjon hozzá elképzelése megvalósításához. Feltéve, ha még mindig érdemesnek tartja. Meg fogja látni, hogy érdemes volt várni, ugyanis ami abban a pillanatban nem sikerült volna, az később úgy megy, mint a karikacsapás. Este egy csodálatos élménnyel gyarapíthatja eddigi sikereinek listáját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ez a nap nem alkalmas arra, hogy átrendezze az otthonát, de arra sem, hogy eladó nyaralót, vagy házat nézzen. Ha otthonában bármiféle rendezkedésbe kezd, félő, hogy kisebb baleset éri, ha pedig háznézőbe megy, könnyen becsaphatják. Ha teheti, inkább pihenjen, és legyen mérsékelt az asztali örömök élvezetében. Ha kellőképpen kipiheni magát, akkor nagyobb lendülettel kezdheti a hetet, és nehezebb lesz felbosszantani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Igencsak érdekes nap áll Ön előtt. Váratlan találkozásokra, látogatókra számíthat, akiknek társaságában remekül érzi magát, hiszen mindeközben sok érdekes dologról szerezhet tudomást. Ha ma anyagi helyzetének javításán gondolkodik, feleslegesen tölti az idejét. A körülmények egyébként nem olyan kilátástalanok, mint gondolja, ám ehhez az szükséges, hogy a meggondolatlanságot jó időre felejtse el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp