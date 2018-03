Napi horoszkóp - 2018. március 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ezen a napon kitűnő alkalmak nyílnak arra, hogy hozzá lásson régi tervei megvalósításához, esetleg újabb elképzelések kidolgozásához. Lendülete szinte határtalan, ami abban nyilvánul meg, hogy amibe belekezd, azt sikeresen be is fejezi. Új ismeretségek, váratlan találkozások várhatók, bármerre is megy. Népszerűsége rendkívüli, és valljuk be, élvezi is, hogy ennyire kívánatosnak ítélik meg a társaságát mindenhol.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Párkapcsolata felett sűrű viharfelhők gyülekeznek, de fontos, hogy minden helyzetben megőrizze a nyugalmát. Félő ugyanis, hogy elhamarkodott döntését később igencsak megbánja. Ne feledje, nem érdemes a dolgot a végén kezdeni, hagyjon csak időt az események kibontakozására. Foglalja el magát valamivel, jobb, ha nem is fordít komoly figyelmet a helyzetre, mert akkor legalább nem válik türelmetlenné, feszültté.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ezen a napon egykissé mellőzöttnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy környezete egyáltalán nem törődik Önnel. Ne magyarázkodjon, ne próbáljon meg előtérbe tolakodni, mert könnyen félreérthetik. Lehet, hogy valami pletyka kering Ön körül, ezért gondolja végig alaposan, hogy kiket bántott meg az utóbbi időben, vagy esetleg kinek tett olyan felelőtlen ígéretet, amiről nemes egyszerűséggel megfeledkezett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hallgasson a szeretteire, akik minden erejükkel megpróbálják lebeszélni egy kockázatos tervéről, legyen az valamiféle üzleti vállalkozás, vagy egy romantikusnak tűnő utazás, kirándulás. Ne feledje, semmi nem életbevágóan sürgős, holnap is ráér dönteni. Környezetét szabályosan ingerli mai szeszélyes viselkedése, ezért ne is csodálkozzon, ha magára magad. Jobb, ha egy kis semmittevéssel tölti ezt a napot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Igazán elemében érzi magát ezen a napon, ezért egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy megint csak Ön a társaság középpontja és kedvence. Nem győzi minden irányból bezsebelni az elismeréseket és a dicséreteket, sőt, estefelé még egy szép ajándékra is számíthat. Ennek köszönhetően nemcsak az előmenetelét illetően arat győzelmet, hanem a magánéletében is. Vigyázzon azonban, ne hagyja, hogy fejébe szálljon a dicsőség.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az lenne a legjobb, ha ezen a napon visszavonulót fújna, és messziről elkerülne mindent és mindenkit. Nem érdemes hozzáfognia most új tervek megvalósításához, ugyanis nem haladna semerre sem. Ugyanez vonatkozik az új ötletek kovácsolására is. A legjobb, amit tehet, ha édes semmittevéssel tölti a napját, és csak azokat a teendőket látja el a ház körül, amelyekre égetően nagy szükség van. Biztos lehet benne, hogy a többi megvárja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha tegnap nem bonyolódott felesleges vitákba, akkor igazán eredményes nap áll Ön előtt. Szabad a pálya, bármerre is indul. Igyekezzen azonban ma bepótolni az olyan mulasztásait, amik már nem igazán tűrnek halasztást, még akkor is, ha nem sok segítségre számíthat, mert a családjának hirtelen egészen másutt akad elfoglaltsága. Gondoljon arra, hogy legalább nem zavarják meg a munkájában, és hamarabb átadhatja magát a pihenésnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A mai programban valahogy képtelen dűlőre jutni a kedvesével, mert mindketten mást akarnak. Ettől függetlenül ne erőszakoskodjon, inkább hagyja, hogy minden úgy legyen, ahogy a párja akarja. Egyébként is olyan érzése van ma, mintha a kedves azt hinné, hogy nyert a lottón, mert olyan kívánságokkal áll elő, hogy még a pénztárcája is belesápad. Ha már minden kívánságát nem is teljesíti, legalább legyen olyan programban része, amit ő gondolt ki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma nagyon óvatosan közlekedjen, akár kocsival indul el otthonról, akár gyalog. Egyáltalán nem érdemes belevetnie magát az élet forgatagába, ezért ha teheti, inkább maradjon nyugton a családja körében. Közösen megvitathatják az otthonukkal, és a gyerekeikkel kapcsolatos elképzeléseiket. Legyen ma módfelett óvatos, bármibe is kezd. Ez a legfontosabb tanács, amivel a csillagok szolgálnak erre a napra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha a reggeli rosszhangulatán sikerül úrrá lennie, akkor viszonylag jó hangulatban telhet a napja. Ugyanakkor az óvatosság sosem árt. Ne csak arra figyeljen, hogy ne menjen át a piros lámpán, hanem arra is, hogy mit és mennyiért vásárol. Nem lenne túl kifizetődő most, ha ész nélküli költekezésbe kezdene. Töltse inkább a nap nagy részét az otthonában, és meg fogja látni, mennyi kellemes elfoglaltságot talál ott is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma egy kissé összekavarodnak az események Ön körül. Szinte semmi sem az elképzelései szerint történik. Nagyon úgy fest, hogy amit korábban elmulasztott megtenni, annak most látja igazán kárát. Vonatkozik ez akár a kocsijára, a meg nem javított mosógépre, vagy egy elfelejtett születésnapra, névnapra. Ne feledje, ha a helyzeteket megpróbálja higgadtan kezelni, akkor még a végén jól is kijöhet belőle.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szerencsés utazás vagy kirándulás vár Önre ezen a napon. Igaz, egy kissé magányosnak érzi magát a társaságban, de szerencsére akad valaki, akit könnyen a bizalmába fogadhat és megoszthatja vele a gondjait, elképzeléseit. Érdemes megfogadnia az illető tanácsait, ugyanis olyan dolgokra hívhatja fel a figyelmét, amelyre Ön még csak álmában sem gondolt volna. Ebből is látszik, hogy egy kívülálló időnként igencsak jó tanácsokkal szolgálhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp