Napi horoszkóp - 2018. március 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.03.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ezen a napon túlságosan lefoglalják az ügyintézéssel kapcsolatos teendők, ám mindeközben megfeledkezik a kedveséről, aki mellőzöttsége miatt joggal duzzog. Vagy tán azért, mert nemcsak róla feledkezett meg, hanem a születésnapjáról, vagy bármely más jeles eseményről is? Igyekezzen pótolni a mulasztásokat, sőt, vonja be őt a megvalósítandó terveibe. Meglátja, hasznos segítséget kap tőle a nehezebb feladatokban.

Ha valamilyen tárgyalásba, vásárlásba bocsátkozik a mai napon, semmiképpen ne hagyja eltántorítani magát az elképzeléseitől. Éreztetnie kell az üzleti partnerével, hogy nem lehet Önt baleknek nézni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy felemelje a hangját, vagy heveskedjen, hiszen az csak ártana az ügy végső kimenetelének. A határozott higgadtsággal és megfontoltsággal sokkal többre megy, mintha erősködne.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A munkahelyén, vagy a baráti társaságában Önre terelődik a szó, és egy régebbi történet kapcsán bizony elhangzanak kevésbé hízelgő vélemények is. Bármennyire is nehezére esik, mulasson együtt a többiekkel, és mutasson higgadtságot, ugyanis ha méregbe gurul, még nevetségesebbé válhat. Ha azt látják, hogy fel sem veszi az egészet, akkor minden bizonnyal olyan hamar elszáll a dolog, ahogy jöttn.

Az elmúlt napokban történtek még mindig zavarják, de gondoljon nyugodtan arra, hogy minden csoda három napig tart, és tegye túl magát a dolgon. A tanulságot azonban érdemes levonni, és elhatározni, hogy ezentúl még akkor is tapintatos lesz, ha tudja jól, hogy Önnek van igaza. A délutáni órákban jó alkalma nyílik a széptevésre, könnyen meghódíthatja bárkinek a szívét, de hosszabb távú kapcsolatra ne számítson most.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lendületben egyáltalán nincs hiány, és még saját magán is elcsodálkozik, hogy milyen jól halad minden, amibe belekezdett. Ráadásul kellemes hírekre is számíthat, és még az is meglehet, hogy egykorábbi ötletéért, munkájáért most pénzt kap. Ezen a napon minden lehetősége meg lesz arra, hogy erejével, ügyességével elkápráztassa a környezetét. Vigyázzon azonban, mert a túlzások mindig megbosszulják magukat.

A csillagok arra hívják fel a figyelmét, hogy törődjön többet a partnerével. Egy kapcsolatnak sem használ, ha mindig csak magára gondol. Most ne foglalkozzon azzal, hogy mi lesz például tíz év múlva, és kerüljön minden olyan alkalmat, ami a tisztességtelenség látszatát vetheti Önre. Ezen a napon nem tanácsos szerződéseket kötni, vagy jogi vitákba bonyolódni. Ahogy nézze meg jól azt is, hogy nem parkol-e tiltott helyen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Apróbb bosszúságokkal kezdődhet a napja. Régóta megoldatlan ügyek kerülnek előtérbe, próbálja mihamarabb lerendezni őket. Sziszifuszi munka, az egyszer biztos, de higgye el, megéri, mert csak egyszer kell pontot tenni a végére. Fordítson nagyobb figyelmet a gyermekeire, mert ebben az időszakban meggondolatlanságra lehetnek hajlamosak. Az őszinte beszélgetés szinte minden problémára gyógyír lehet.

Rendkívül borongós hangulatban ébred, és bár ez a nap folyamán jelentősen alább hagy, mégsem érdemes távlati tervekkel foglalkoznia. Ezek kimenetele ugyanis felettébb kétséges lehet. Ráadásul egy üzleti ügyben igent vagy nemet kell mondania, és a halogatás bizony csak további bonyodalmakhoz vezet. Vigyázzon, ne sértsen meg senkit meggondolatlan kijelentéseivel, inkább finoman próbáljon meg érvelni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma akarva-akaratlanul is, de magához kell ragadnia a kezdeményezést, mert környezete kíváncsian lesi a szavait. Legyen velük felettébb türelmes, és méltányolja azon igyekezetüket, hogy nem döntenek Ön helyett, hanem megvárják, hogyan ítélkezik. Az egyedülálló Nyilas ezen a napon a házasság gondolatával foglalkozzon, és ha a tervből mégsem lesz semmi, akkor legalább egy szép szerelmi élménnyel lesz gazdagabb.

Több meglepetés is érheti ezen a napon. A legfontosabb azonban az, hogy semmi esetre se veszítse el a fejét, hanem próbáljon meg inkább higgadtan cselekedni. Ha nem így tesz, akkor bizony családi bonyodalmakra kell számítania. Nem árt továbbá számba venni, hogy mennyi pénze volt, amikor reggel elindult otthonról, és mennyivel érkezett haza. Úgy tűnik, mintha kissé túllépné a keretet, ugyanis több ízben is elcsábul.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ezen a napon vissza kell vonnia néhány korábbi ígéretét, ugyanis a feladatok és a tennivalók kissé keresztezik egymást. Itt az ideje, hogy rendet tegyen egyrészt a fejében, másrészt maga körül. Nem árt, ha átnézi a korábbi szerződéseket, és megválaszolja végre azokat az üzeneteket, amelyeket napok óta elolvasott már, de még nem volt érkezése reagálni rájuk. Este váratlan kalandra nyílik lehetősége, és nem valószínű, hogy elszalasztja az alkalmat.

Ezen a napon nem érdemes apró-cseprő ügyekkel foglalkoznia, hiszen ezek maguktól is megoldódnak. Tervei közül válassza ki azt, amelyet a legfontosabbnak ítél, és ennek megvalósítására fordítsa minden erejét. Amibe ma belekezd, az nem hozza ugyan meg az azonnali eredményt, ettől függetlenül ne legyen türelmetlen. A ma elvetett mag ugyanis egyszer bőséges termést fog hozni Önnek. Este romantikus elfoglaltság ígérkezik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



