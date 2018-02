Napi horoszkóp - 2018. február 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap nem alkalmas arra, hogy fontos döntéseket hozzon meg, ugyanis képtelen helyesen felmérni a következményeket. Ma könnyen szemet huny a buktatók felett, és még azt is szépnek, pozitívnak látja, amit máskor esetlegesen megkérdőjelezne. Ez még önmagában nem lenne baj, de egy rossz döntés számos akadályt rejthet most magában. Ha semmiképpen nem várhat a döntéssel, akkor legalább kérjen tanácsot valakitől, aki nem elfogult az ügyben.

Ez ma nem az Ön napja! Semmi sem úgy alakul, ahogyan eredetileg eltervezte. Ám ahelyett, hogy bosszankodna, fogadja el inkább azt a tényt, hogy nem lehet mindig kedvező a csillagállás, és időnként át kell adnia másnak az irányítást. Egyéb iránt meg telis tele van energiával, ezért ha jó csapatjátékosként gondolkozik, még a saját javára is fordíthatja a helyzetet. Ne feledje, mindig minden a megfelelő időben történik meg!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ezen a napon egyszerűen képtelen megtalálni a közös hangot a környezetével. Mindenen felhúzza magát, és mindent személyes sértésnek vesz, ami elhangzik szerettei szájából. Jobb lenne, ha ma inkább olyan elfoglaltságot keresne, amivel egyedül is boldogul, ugyanis arra van most a legnagyobb szüksége, hogy a háttérbe húzódjon, és elmélkedjen. Merüljön el a gondolataiban, és hagyja, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek.

Ma a sors úgy hozza, hogy Ön játssza a békebíró szerepét. No, nem mintha ne lenne meg hozzá a képessége, hogy megteremtse a nyugalmat, de azért jelentősen megnehezíti a napját ez a szerep. Ugyanis úgy érzi, hogy a környezetében mindenki egymásnak ugrik, még azok is, akik egyébként békében élnek egymással. Lesz dolga bőven, de minden esélye meg van rá, hogy nemcsak mások esetében tetszeleghet a békebíró szerepében, hanem a saját kapcsolatait is javíthatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végtelenül szétszórt és figyelmetlen ma, mely nemcsak Önnek okoz gondot, hanem a környezetének is. A legjobb, amit tehet, ha nem vállal el semmi olyan feladatot, ami komoly összpontosítást igényelhet, ezáltal kevesebb hibát vét. Törekedjen arra, hogy miután kiszellőztette a fejét, viszonylag korán nyugovóra tér. Vegyen egy forró fürdőt, kapcsolódjon ki és kerüljön minden olyan helyzetet, amely balesetveszélyes lehet.

Ma egy kicsit túlbecsüli az Önben rejlő energiákat. Teljes mértékben meg van győződve róla, hogy egyedül is képes lesz megbirkózni azzal a temérdek feladattal, amit eltervezett. Ugyanakkor nem számol a lehetséges akadályokkal, melyek felléphetnek, és a nap folyamán ezek bizony elkeserítik. A pontot az i-re az teszi fel, hogy olyan emberek sietnek a segítségére, akikre még soha nem számíthatott. Jobb, ha az estét azzal tölti, hogy végig gondolja a kapcsolatait.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A viharfelhők szépen lassan elvonulnak a feje felől, így ismét ura lehet önmagának. Ennek köszönhetően újra képes együttműködni, és képes a csapatjátékra, amire pedig nagy szükség van mostanában. Érezni is fogja, hogy jóval több energiája van, és a kedve is javulni látszik a nap folyamán. Most érti meg igazán, mennyire sokat számít a pozitív életszemlélet, ugyanis még sehol sem tartana, ha mindent rossz színben szemlélne.

Az egész napra érvényes intés: ha nem rágódik naphosszat a problémákon, akkor azok maguktól is megoldódnak. Nem kell mindig mindent kényszeresen megoldania, időnként sodródnia kellene az árral. Ha ezt végre megérti, akkor sokkal könnyebben átvészeli az olyan zűrös napokat, mint ez a mai! Ne ragadjon le egyetlen dolog mellett, hanem lépjen tovább könnyedén. Mindjárt más szemmel látja a történteket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nagyon jó hangulatban ébre, és ez átragad a környezetében élőkre is. Tele van energiával és tettvággyal, ugyanakkor azt is tudja, hogy az igazán nagy dolgok megvalósításához egymagában kevés lesz. Szerencsére bőven vannak olyanok, akikre ilyenkor számíthat, Önnek csak az a dolga, hogy ne fukarkodjon a köszönetnyilvánításokkal. Így, ha máskor is ilyen gyors eredményekre vágyik, számíthat a támogatókra.

Nehéz nap vár Önre, de szerencsére nem hagyja, hogy eluralkodjon Önön a pánik, igyekszik higgadt maradni. Tisztán látja, hogy nem kis akadály elhárításán kell ma dolgoznia, és tisztában van azzal is, hogy ez egyedül nem fog menni. Ha azonban végre félreteszi a büszkeségét, és hajlandó kérni, akkor megtapasztalhatja, hogy olyan emberek is a segítségére sietnek, akikről álmában sem gondolta volna. És ez még csak a kezdet!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Családi életének kék egén bizony viharfelhők gyűlnek, melyekhez bizony Önnek nagyon sok köze van. Az utóbbi időben ugyanis gyakran kért segítséget, ám amikor ezt viszonoznia kellett volna, szép csendben lapított. Nem arról van szó, hogy jóvátehetetlen hibát vétett ezzel, csupán el kell fogadnia, hogy néhány kellemetlen konfliktus mellett Önnek is nemet mondanak majd, ha a közeli jövőben szüksége lesz segítségre.

Kicsattanóan jó a kedve már kora reggel, és élvezi, hogy emberek között mozoghat. Ezért ösztönösen olyan feladatokat végez ma, melyhez vagy szükséges mások jelenléte, vagy egyszerűen csak csapatmunka. A lényeg az, hogy egyáltalán nem akar egyedül lenni, és sokkal szívesebben beszélget, mint máskor bármikor. Ugyanakkor remek hallgatóság is, ezért, ha valakinek gondja van, szívesen végig hallgatja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



