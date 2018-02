Napi horoszkóp - 2018. február 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap nem a halogatásé, még akkor sem, ha szíve szerint elodázna mindent, amit el kell végeznie. A hangulata tökéletes, telis tele van lendülettel és energiával ? ezt érdemes lenne kihasználni. Csak belekezdeni nehéz, hiszen a sikerélmények csak még inkább növelik Önben a tettvágyat, így szinte megállíthatatlan lesz. Ne essen át azonban a ló másik oldalára, és iktasson be időnként egy-egy kisebb szünetet, hogy átgondolhassa az eredményeit. Meglátja, a nap végén olyan kellemes fáradtság uralkodik majd el a testén, hogy öröm lesz ágyba bújni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már régóta tervezget bizonyos dolgokat, és ez a mai tökéletes nap lesz arra, hogy ezeket meg is tegye. Nem érdemes bezárkózni, és nem figyelembe venni a lehetőségeket, amik az útjába kerülnek, még akkor sem, ha úgy érzi, nem áll készen rájuk. Számíthat a szoros környezetére, hiszen ők mindig Ön mellett állnak, és ha akadályokba ütközne, átlendítik a nehézségeken. Ne feledje, ellenlábasai csak a dolgok nehézségeire hívják fel a figyelmét, az előnyökről mélyen hallgatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A célok kitűzése és a pontos tervezés mindig meghozza a sikert. Éppen ezért fordítson különös figyelmet arra, hogy elképzelései összhangban legyenek a konkrét terveivel. Aggodalomra semmi oka, mert ha a megvalósuláshoz mások közreműködése is szükséges, most könnyedén képes lesz irányítani őket, munkájukat összehangolni. Nem is lenne jó, ha most egymagában haladna, mert csak leragadna az apró részleteknél. Ezért a leginkább testhez álló feladat ma az, ha összefogja inkább a résztevékenységeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Itt az ideje kilépni a múlt börtönéből, és nyitottan tekinteni a jövő irányába. A csalódás soha nem kellemes, ugyanakkor nem érdemes sokáig rágódni rajta, mert felemészti minden energiáját és képtelen továbblépni. Sajnos a történteken nem változtat akkor sem, ha rágódik. Vonja le inkább a tanulságot, és igyekezzen mihamarabb továbblépni. Rengeteg feladat vár arra, hogy elvégezze, ezekre összpontosítson, így elterelheti a figyelmét és bebizonyíthatja magának, hogy az élet megy tovább.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Új ajtók nyílnak meg Ön előtt, ám legyen résen, ugyanis a mai napon meghozott döntések hosszú távon is hatással lesznek az életére. Ne hagyja, hogy elmenjenek Ön mellett a lehetőségek. Az emberek sem véletlenül kerülnek most az életébe, hiszen ők egészen más oldalról közelítenek meg bizonyos helyzeteket, ezért más megoldással szolgálhatnak, mint Ön. Remek alkalom nyílik arra, hogy a tettek mezejére lépjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen szó bármiről, a mai napon bízhat a sikerben. Akár rutin feladatokról van szó, melyeket már a kisujjából kiráz, akár új kihívásokról, melyek minden figyelmét igénylik, számíthat arra, hogy remekül veszi az akadályokat. Pontosan ezért lenne fontos, hogy olyan feladatokkal is foglalkozzon ma, amiket már régen halogat. Ha eddig nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy belevágjon, most igazán elmélyülhet a végrehajtásban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ezen a napon az emberi kapcsolatok ápolásán van a hangsúly. Nagyon sok feladatot végez ma el, mégsem ennek örül igazán, hanem annak, hogy van, akire számíthat a hosszas munkafolyamatok során. Még azokkal is megtalálja a közös hangot, akikkel eddig valamiért képtelenség volt kijönnie, mert közel sem voltak egy hullámhosszon. Sőt, azt is megérti végre, hogy gyakran elhamarkodottan, másoktól átvett nézőpontokra épített, ami persze nem volt helyes.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már korán reggel úgy ébred, hogy tele van energiával, lendülettel. Tisztában van vele, hogy a mai napon egy fontos döntést kell meghoznia, de elhatározza, hogy nem fog sokáig habozni. Mérd fel a lehetséges következményeket, a buktatókat, ugyanakkor légy tisztában a lehetőségeiddel és a saját képességeiddel. Mindettől függetlenül ne hagyja ki a tájékoztatásból a családját sem. Beszélje meg velük a döntését, hiszen ők is érintettek valamennyire az ügyben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap tökéletes arra, hogy új ismeretségeket kössön. Nem is lehetne ez másként, hiszen maximálisan nyitott, és egészséges kíváncsisággal fogadja az új dolgokat. Rendkívül felszabadult, jó a kedve, ezáltal remek beszélgető partnernek bizonyul. A komolyabb döntést igénylő kérdésekben azonban képtelen dűlőre jutni önmagával, ugyanis időről időre bekapcsol a vészcsengő, és nem lát mást, csak a hátrányokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Reggel úgy nyitja ki a szemét, hogy történjék bármi, régóta dédelgetett álmát bizony elkezdi valóra váltani. Jó ideje tervezgeti már, hogy milyen lépéseket igényel, de lássa csak be, eddig igencsak halogatta a kezdést. Most azonban Ön is érzi, hogy minden körülmény adott, és igazán itt az ideje, hogy végre a saját dolgaival is foglalkozzon. Ahogy annak is, hogy végre valami olyasmit tegyen, amely az Ön igényeinek megfelelő.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új hét, új lehetőségek, új lendület ? ez a mottója most! Igyekezzen azonban erőforrásait beosztani, ugyanis nem lenne jó, ha mindjárt a hét elején túlvállalná magát. Most aztán nem hiányzik a káosz. Egyszerre mindig csak egy feladatra összpontosítson, és ha azzal végzett, csak akkor fogjon neki másnak. Lépésről lépésre haladjon, és ne hagyja, hogy lendülete átcsapjon ámokfutásba, mert az semmiféle eredményre nem vezet, maximum arra, hogy a nap végén hullafáradtan esik be az ágyba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap tökéletesen alkalmas arra, hogy összeszedje végre minden bátorságát, és belevágjon abba, amit már régóta szeretne megvalósítani. Még akkor is vágjon bele, ha jelenleg nem érzi magát teljesen felkészültnek, ugyanis menet közben is képes lesz megoldani a felmerülő problémákat. Ha kellőképpen magabiztos, és határozott a fellépése, akkor mind az ellenlábasai, mind a segítői figyelmét magára vonhatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp