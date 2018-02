Napi horoszkóp - 2018. február 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne akarja megváltani a világot, végezze el a legfontosabb feladatokat és utána lazítson. Engedjen szerettei kérésének, ha programokat javasolnak, vegyen részt benne. Szüksége van arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a megszokott világából és ez remek lehetőség lesz. Bár kezdetben bizonytalanul érzi magát, végül sikerül feloldódnia és jól érezheti magát. Már csak a társaság miatt is megteheti, hogy felszabadultan szórakozik.

Ne hozzon döntéseket ezen a napon, mert azok nélkülöznének minden logikát. Az érzelmek átveszik az uralmat Ön felett, így nem is gondolná végig a következményeket, követné a szívét. Bizonyos kérdéseken azonban ennek nincs helye, különösen akkor, ha hosszabb távra vállal kötelezettséget. Legyen Ön mellett mindig valaki, akire hallgat, ha figyelmezteti, most inkább válaszok nélkül kell távoznia a helyszínről.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szellemi téren kimagasló teljesítményt nyújthat, de fizikailag nem bírja a terhelést. Az ötleteit ossza meg másokkal, de hanem kap segítséget a kivitelezéshez, inkább tegye félre. A testének szüksége van a pihenésre, ezt már a héten többször is jelezte. Eddig egy legyintéssel vagy néhány szem gyógyszerrel elintézte a felmerülő fájdalmakat, most tegyen ennél többet magáért és tudjon lazítani vagy éppen semmit nem csinálni.

Bár tele van energiával, ne vállalja túl magát. Egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon, így érezni fogja, mikor éri el a teljesítőképessége határát. Nincs most szükség arra, hogy feszegesse azokat, hiszen nincs olyan folyamatban lévő ügye, amelyet ne napolhatna el, ha már fogytán az ereje. Elégedjen meg az elért eredményekkel, ne azt nézze, mit nem cinált meg, legyen büszke arra, amit igen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szerencsére nem hagyott sok elintéznivalót erre a napra, így gyorsan végez a feladataival. Így bőven lesz ideje, hogy a szeretteivel közös programot szervezzen, és együtt kikapcsolódjanak. Szükségük is van erre, hiszen a rohanó hétköznapokon eltávolodtak egymástól, de így módjuk lesz beszélgetni, tisztázni az elnyomott feszültségeket. Otthonába ismét béke költözik, a viharfelhők elvonulnak, már csak arra kell figyelni, hogy ne térjenek vissza.

Még csak a tervezési folyamat zajlik, így egyelőre ne ossza meg az elképzeléseit másokkal. Először Önnek kell felmérni, hol lesznek akadályok, amelyek majd megnehezítik az előrehaladást. Azt már tudja, hogy egyedül nem érdemes elindulnia, de akkor kérjen segítséget, amikor már pontosan tudja vázolni, mikor lesz szükségük komolyabb összpontosításra és mikor lazíthatnak, mert a folyamatok haladnak maguktól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne minden maga mögött hagyni és egy kicsit kimenekülni a világból. Bizonyos kötelezettségeket azonban el kell végeznie, utána azonban szabadon rendelkezhet az idejével. Mozduljon ki a négy fal közül, hiszen ha valóan szeretné rendezni a gondolatait, szüksége lesz friss levegőre és magányra. Így nem csak szellemileg újulhat meg, de egy kis séta a testének is jól fog esni, átmozgatja berozsdásodott ízületeit.

Szívesen mozog emberek között, ezért elsősorban olyan programokat keres, ahol ezt megteheti. Új kapcsolatokat épít, de mindig szem előtt tartja, hogy ne nyílhat meg azonnal idegenek előtt. Igyekszik felmérni a másik felet és utána úgy terelni a beszélgetésüket, hogy az elsősorban az Ön érdekeit szolgálja. Bár nap végén még azt érzi, ügyesen tudta fenntartani a falakat maga körül, a későbbiekben ráébred, bizony akad, aki megérintette a szívét.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen találja meg a közös hangot azokkal, akikre számított. Túl erőszakosan kívánja érvényre juttatni az akaratát és emiatt elfordulnak Öntől. Amíg nem tud kérni, csak követelni, nem is számíthat megértésre. Bár Önnek fontos lenne megvalósítani a terveit, el kell fogadnia, ők ezzel nem azonosulnak. Bár az Ön kedvéért vállalták volna az utat, de ha ezt elvárásként támasztja, nem csoda, ha ellenállása ütközik.

Talál egy olyan témát, amellyel szívesen foglalkozik, és úgy érzi, végre megvalósíthatja önmagát. A lelkesedése érthető, de ne kezdjen kapkodni. Először igyekezzen minél mélyeben elmerülni benne és megszerezni az elméleti tudást. Utána keressen olyan embereket, akik társai lehetnek az úton és gyakorlati tapasztalataikkal segíthetik Önt, hogy valóban elérhesse mindazt, amit eltervezett az induláskor.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Van, amikor csak arra van szükség, hogy meghallgassák. Most sem várna tanácsokat, de szeretné megosztani a problémáit valakivel. Olyan személyt keressen, aki már bebizonyította Önnek, nem szokása okoskodni és rendelkezik kellő türelemmel ahhoz, hogy kivárja, Ön leásson magában a megfelelő mélyégig. Nem lesz ugyanis egyszerű szavakba öntenie a gondolatait, mert ehhez sebeket kell feltépnie.

Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, hogy végre egy kicsit önmagára is figyelhessen. Ha úgy érzi, elég volt a kötöttségekből, mozduljon ki otthonról. Már egy kis séta is jótékony hatással lehet a szellemi frissességére, de a testére is. Ha közben nem zavarják és rendezni tudja a gondolatait, megnyugodva és tele tervekkel zárja a hetet. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy ismétismét tud lelkesedni, célokért harcolni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



