Napi horoszkóp - 2018. február 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne akarjon mindent tudni, érje be azokkal az információkkal, amelyek eljutnak Önhöz. Már ez sokkal több, mint amennyit fel tud dolgozni. Nem az okoz nehézséget, hogy rossz hírt kap, hanem a körülötte kialakult botrány. Maradjon ki ebből, foglalkozzon a saját életével. Így ugyanis nem romlanak meg kapcsolatok pusztán rosszmájú pletykákra hivatkozva és képes lesz úgy továbblépni, hogy a lelkiismerete is tiszta marad.

Nem szívesen tétlenkedik, ezért szinte keresi a kihívásokat. Mozgalmas órák várnak Önre, de így elterelheti a gondolatait a problémáiról, melyekkel viszont nem szeretne foglalkozni. Már tudja, hogy ezzel csak időt nyer, nem megoldást, mégis azt érzi, most nem lenne képes szembenézni azokkal a nehézségekkel, melyeket viszont az okozna. Sokkal kellemesebb teendőkbe temetkezik, ezzel is önbizalmat gyűjtve.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen óvatos, elég egy apró figyelmetlenség, hogy komolyabb következményekkel kelljen megbirkózni. Lehet ez egy aleset vagy könnyelmű ígéret, mindenesetre olyan helyzete hozza magát, amely napokra meghatározná a teendőit. Vállaljon inkább kevesebbet, hogy ne kelljen kapkodnia. Haladjon nyugodtan, megfontoltan, ha szükségét érzi, iktasson be egy kis szünetet, de legyen folyamatosan éber.

Tartsa kézben az irányítást, így az Ön elképzelései szerint alakulhat a nap. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak a saját érdekeit veszi száma, igyekszik a környezetében élők kedvét is keresni. Éppen ez segíti Önt abban, hogy végül minden terve megvalósuljon, hiszen nem egyedül kell megbirkóznia az akadályokkal. Egymás kezét fogva haladnak előre, folyamatosan támogatva, erősítve egymásban az önbizalmat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár kerülőúton, de eléri a célját. Amikor ráébred arra, hogy nem minden az elképzelései szerint alakul, még bosszankodik. Igyekszik azonban gyorsan felmérni, hogy az új körülmények között miként tudná mégis megvalósítani az elképzeléseit és vajon miért is kell módosítani a terveit. Felismeri, hogy most elsősorban tanulnia, tapasztalatokat gyűjtenie kell, nem a siker lesz a lényeg, hanem a tudás, amit megszerez.

Igyekszik elkerülni a feszült helyzeteket, nem engedi, hogy Önt is bevonják a vitákba. Szeretne egy nyugodt napot, ezért inkább félrevonul, csak ne kelljen igazságot tennie vagy véleményt alkotnia olyan kérdésekben, amely megosztja a környezetében élőket. Úgy gondolja, jár Önnek is a lehetőség, hogy a saját útját járja és kihagyják azokból a perpatvarokból, melyek szorosan nem is kapcsolódnak az életéhez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne vállalja túl magát, mérje fel először a korlátait. Ha azokon belül mozog, könnyedén veszi az akadályokat és még arra is marad energiája, hogy a szeretteire figyeljen. Szükségük lenne ugyanis a tanácsaira, olyan kérdések merülnek fel bennük, amelyekben Önnek komoly tapasztalata van. Élvezzenek a családtagok elsőbbséget, a feladatok várhatnak. Teremtsen meghitt hangulatot az otthonában, hogy könnyebben megnyílhassanak.

Ha azt tapasztalja, feszült Ön körül a légkör, először saját magában nézzen szét. Talán éppen az Önből áradó energiák okozzák ezt a hangulatot. Képtelen ugyanis megnyugodni, folyamatosan tennie kell valamit vagy kötözködik. Vonuljon félre, hogy másoknak ne rontsa el ezt a napját. Rendezze a gondolatait, elsősoran az elmúlt napok kudarcait kell feldolgoznia ahhoz, hogy ismét önmagára találhasson, és kellemes társ lehessen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne ítélkezzen elhamarkodottan, bár az első benyomás valóban fontos, de ez még nem teret lehetőséget arra, hogy meghozza az ítéletét. Új kapcsolatok alakulnak az életében, adjon egy esélyt mindegyiknek. Talán nem sikerül jól az első beszélgetés, de mégis ott motoszkál Önben a gondolata, érdemes lenne folytatni. Higgyen ezeknek a megérzéseknek és ne a különbségeket keresse Önök között, hanem a közös pontokat.

Ne csak a saját elképzeléseit tartsa szem előtt, igyekezzen azokat összeegyeztetni a szeretteiével. Könnyebben talál közös pontokat, mint hinné, csak akarnia kell. Szívesen tartózkodna ugyanis a közelükben, szeretné ismét meghitté varázsolni az otthon hangulatát. Ehhez azonban elégedett emberek kellenek, akik érzik, számíthatnak Önre és egymásra, nem egymás ellen, hanem egymásért harcolnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Feszült, ilyenkor elég egy apró szikra, hogy felszínre törjenek az indulatai. Igyekezzen kiszámíthatóan viselkedni, ha emberek között szeretne mozogni. Beszéljen inkább a problémáiról, hogy megérthessék Önt. Ha ugyanis nem mondja el, mi játszódik le Önben, joggal feltételezhetik a szerettei, hogy minden rendben. Márpedig azt Ön is tudja, hogy elvesztette önmagát és segítségre lesz szüksége, hogy újra megtalálja.

Bár szívesen vonulna félre, a szerettei próbálnak segíteni Önnek abban, hogy megtalálja a válaszokat. Ne utasítsa el őket, még ha úgy is érzi, csak hátráltatják. Adjon nekik egy lehetőséget, ossza meg velük a gondolatait. Meglepődve fogja tapasztalni, mennyi bölcsesség lakozik bennük, csak eddig nem volt alkalmuk kibontakozni. Legyen ez tanulság, hogy a befordulás, elmenekülés nem mindig az egyszerűbb út.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



