Napi horoszkóp - 2018. február 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túl sok információ jut a birtokába, át kell gondolnia a hallottakat, mielőtt ítélkezne. Ne csak a véleményeket mérlegelje, vegye figyelembe azt is, kitől származnak. Már ez is segítheti Önt ugyanis abban, hogy a nem valós adatokat számításon kívül hagyja, hiszen vannak olyan személyek, akik eddig sem segítették, így valószínűleg most sem ilyen szándékkal próbálták Önt terelgetni egy bizonyos útra.

Túl sok ígéret ment füstbe az elmúlt időszakban ahhoz, hogy most merjen hinni abban, amit felajánlanak Önnek. Továbbra is kitart amellett, hogy a saját útját járja inkább, még ha így magára is marad. Ez talán nem okoz újabb csalódást, hiszen nem ébrednek Önben hiú remények, hogy most esetleg segítséget kap. Ha már döntött, induljon el határozottan, ezzel is megmutatva, hogy elég erős a harchoz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, használja ezt ki arra, hogy másoknak is segít, nem csak saját magára figyel. Legyen nyitott a környezetében élők problémáira, és ha olyannal találkozik, amelyet Ön már sikeresen megoldott, adjon tanácsot. Maga mellé állíthatja így azokat, akik a későbbiekben ezt viszonozhatják és így bátrabban tűzhet ki célokat maga elé. De már az érzés is erőt ad Önnek, hogy mások számíthattak Önre.

Nehezen hoz döntéseket, ezért kerülje el az olyan helyzeteket, ahol ezt elvárnák Öntől. A saját útját járva is kényszerülhet választásra, de így a következmények csak Önre vonatkoznak. Ez megkönnyíti a folyamatot, de így is folyamatosan kétségek gyötrik. A belső bizonytalanságát csak úgy győzheti le, ha indulás után már nem néz vissza, arra összpontosít, amit kitűzött maga elé. Mielőbb térjen haza, hogy ez a feszültség lekerüljön a válláról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Új ajánlatokat kap, de bizonytalan, vajon érdemes-e változtatnia. Vannak olyanok, melyeket elfogadva becsukódnak bizonyos ajtók, így nem lesz visszaút. Úgy érzi, még nem áll készen arra, hogy meghozzon egy ennyire komoly döntést, ezért próbál időt nyerni. Beszélje meg a szeretteivel is a következményeket, hiszen ők is érintettek lesznek akár a maradásban, akár abban, ha Önre újabb, nehezebb kihívások várnak.

Felszínre törnek az érzései, így még nehezebben hoz meg olyan döntéseket, ahol ezeknek nincs helye. Igyekezzen időt nyerni, hogy tisztázhassa magában, miért is bizonytalanodott el annyira, hogy háttérbe szorítja a józan gondolkodását. Hiszen akkor kerül ilyen helyzetbe, amikor nem látja maga előtt a céljait és ezért teret enged a belső hangoknak, amelyek ilyenkor természetesen más útra terelnék.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már induláskor is sejtette, hogy elmarad a célba érkezés, mégsem tudott ellenállni a kísértésnek. Most már egyre biztosabb abban, hogy csak elpazarolja az energiáit, mégsem képes feladni. Legyen erős és ismerje be, kudarcot vallott. Így is sokat tanulhatott az esetből, azt nem mondhatja, hogy csak időpocsékolás volt ezen az úton járni. Levonva a tapasztalatokat új kihívásokat kereshet, de már sokkal felkészültebben.

Gyülekeznek a viharfelhők, de még Ön sem tudja, hogyan kellene kezelni a problémát. Tartsa figyelemmel a folyamatokat, de közben foglalkozzon a kötelezettségeivel. Amint világossá válik, hogy közbe tud avatkozni a béke érdekében, készen fog állni arra, hogy valóban segítségére lehessen a szemben álló feleknek. Első lépésként azonban azt kell elérnie, hogy mindannyian törekedjenek a nyugalom elérésére.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem alakul túl szerencsésen ez a nap, de nincs oka bosszankodni. A legfontosabb feladataival sikerül végeznie, viszont az új kihívásokkal nem birkózik meg. Ez már a hétvégi hangulat előjele, hiszen nehezen összpontosít, és így gyakrabban hibázik. Inkább tegye le a lantot és kapcsolódjon ki, ne okozzon magának még több csalódást. A jövő héten újult erővel nézhet szembe az akadályokkal és akkor már könnyebben talál rá a megoldásokra.

Nehezen indul a napja, érzi, hogy az energia raktárai kimerültek. Igyekszik azonban a kötelezettségeit elvégezni, de ez nehezebben és lassabban megy, mint máskor. Ne kapkodjon, haladjon nyugodtan és határozottan, így a végére érhet azon teendőinek, amelyeket nem halaszthat el. Már ez is elégedettséggel töltheti el, hiszen így nem nyomasztja az a teher, hogy másokat akadályozott az előre jutásban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyedüllétre van szüksége, képtelen ugyanis alkalmazkodni a környezetében élőkhöz. Igyekszik a feladataira összpontosítani, de már ez is több energiát vesz igénybe, mint máskor. Egyre jobban érzi, hogy a téli fáradtság eluralkodik Önön, ezért a hétvégére már ne tervezzen be teendőket. Élményeket kell gyűjtenie, amelyek aztán lendületet adhatnak a folytatáshoz, hiszen a tavasz még várat magára.

Nem hagyja nyugodni egy gondolat, csak éppen az nem fogalmazódik meg Önben, mi is az. Márpedig így nehéz lesz válaszokat találni a kétségeire. Tudja le a kötelezettségeit és utána vonuljon félre, hogy nyugodtan kielemezhesse az elmúlt időszakot. Ott kell ugyanis keresgélni, hiszen egy feldolgozatlan csalódás miatt csúszott ki a lába alól a talaj. Amint erre rálel, ismét visszatér Önbe az élet és a lelkesedés.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



