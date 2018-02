Napi horoszkóp - 2018. február 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Először magában kell rendet raknia ahhoz, hogy utána a környezetében élőkkel is szót értethessen. Amíg azonban feszült, ideges, képes minden félremagyarázni és így nem is meglepő, ha elkerülik Önt. Egy rövidke szünet, amikor kiszellőzteti a fejét, csodát tehet a hangulatával. Próbáljon megnyugodni és nem csak a hátsó szándékot keresni egy-egy kritikában, hanem megfogadni az abban elhangzó tanácsokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van tervekkel, így igyekszik a külvilágot kizárni és csak az Önre váró feladatokra összpontosítani. Pedig érdemes lenne megosztani az elképzeléseket olyanokkal, akik már jártak azon az úton, amelyre Ön lépni kézül. Ott ugyanis nem elég az elméleti tudás, a gyakorlati tapasztalatok sokkal nagyobb segítségére lehetnek abban, hogy elkerülje a buktatókat. Akadályokra számítania kell, de nem mindegy, hogy miként áll hozzá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Folyamatosan a háta mögé néz és így nem is meglepő, ha megbotlik. Ott is a hátsó szándékot keresi, ahol valójában segíteni szeretnék Önt abban, hogy elkerülhesse az akadályokat. Lehet, emiatt egy hosszabb utat javasolnak, de ez nemjelenti azt, hogy később érne célba. Semmi oka, hogy ne bízzon meg azokban, akik már bebizonyították Önnek, hogy önzetlenül, valóban támogatni szeretnék Önt a törekvéseiben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen kísérletezik, ezért nem csak új célokat tűz ki maga elé, de az oda vezető utat is szeretné izgalmasabbá tenni. Így nem azt választja, amely ugyan hosszabb, de kevesebb akadály várna Önre, hanem keresi a kihívásokat is. Fontos, hogy ne kapkodjon, még ha meg is bánná a döntését, ugyanis már nem fordulhat vissza. Kitartó munkája azonban meghozza a gyümölcsét és számíthat a szép eredményekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha el is indul az új úton, ne égesse fel maga mögött a hidakat. Most még ugyan úgy érzi, nem kell visszafordulnia, de nem is látja az összes Önre váró akadályt. Fel kell készülnie a nehézségekre és ez jelentheti azt, hogy néha pár lépést hátrafelé kell megtennie, hogy újból lendületbe kerüljön. Fogadja el a felajánlott segítséget, bár ez egyúttal azt is eredményezi, hogy alkalmazkodnia kell másokhoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel unalmasnak érzi a kötelező feladatokat, ezért keresi a kihívásokat. Ügyeljen azonban arra, hogy az adott szavát ne szegje meg és a határidőket be kell tartania. Csak akkor kalandozzon, ha már minden olyan kérdést lezárt, amelyek másokra is befolyással lehetnek. Természetesen z esti órákban már valóban nem lehet akadálya annak, hogy felfedezzen olyan témákat, melyek korábban is felkeltették az érdeklődését.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár ezen a napon elkerülik a meglepetések, még nem kell azt gondolnia, hogy unalmasan telik az idő. Csak azon múlik, miképp éli meg, hogy minden a tervei szerint alakul. Hiszen így is elégedett és találhat izgalmakat a megszokásokban, csak el kell hitetnie magával, hogy lehet, érdekes úton jár és a kitűzött céljai is megérdemlik a lelkesedését. Így legalább egy kicsit pihentetheti a lelkét és a szellemét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyelőre erre a napra tervezzen, most még ez is komoly megterhelést jelent. Már érzi egy ideje, hogy nincs kimagasló formában, mostanra pedig a szervezete is jelzi, ideje lenne lassítani. N azon gondolkodjon, milyen szerekkel nyomhatná el a fájdalmat, sokkal inkább kell azt egy kis kikapcsolódással gyógyítani. Ha sikerül a lelkét rendbe rakni, nem csak a közérzete lesz jobb, de visszatér Önbe az erő, energia is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálják meg tisztázni a nézeteltérést, mindenki jobban járna ugyanis, ha félretennék a feladatokat, amíg nem nyugszanak le a kedélyek. Feszült hangulatban Ön is többet hibázik és hiába is remélne segítséget, csak falakba ütközne. Egy őszinte beszélgetés ezt azonban lebontaná és nyitottan közeledve egymáshoz nem csak támogatnák egymást, de akár mélyebb kapcsolatokat is kialakíthatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiába jár egy olyan úton, amit többször is megtett, elbizonytalanodik az akadályok láttán. A holtponton kellene csak átlendülnie, ehhez kérjen segítséget. Ne gondoljon arra, hogy így gyengének fog látszani, hiszen mindenkinek lehetnek olyan napjai, amikor nehezebben birkózik meg a nehézségekkel. Azonban aki ezt felismeri és felvállalja, sokkal erősebb, mint aki ezt álcázná, és így nem haladna előre a belső félelmei miatt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha érdekli egy téma, merüljön el benne, de ne csak elméleti tudást szerezzen. Keressen olyan embereket, akikkel beszélgethet az olvasottakról és már rendelkeznek nagyobb tapasztalattal is az adott kérdésről. Így szerezhet ugyanis valóban hasznosítható tudást, amely segítségére lehet a hétköznapokon. Ne csodálkozzon, ha néha ellentmondásosak az információk, hiszen az élet számos területén megfigyelhette már ezt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A kritikákat hallgassa végig türelmesen, hiszen azokat éppen azért fogalmazzák meg, hogy Önt segíthessék. Ne gondoljon arra, hogy az irigység mondatja a szavakat, hiszen akikkel kapcsolatba kerül, már bebizonyították nem is egyszer, hogy támogatják a mindennapi küzdelmeiben. Most is csak arra szeretnék felhívni a figyelmét, hogy az utóbbi napokban túlterhelte magát és bár még nem érzi, de fáradtnak látszik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp