Napi horoszkóp - 2018. február 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne számítson nyugodt napra, ismeri a mondást, ha valami elromolhat, az bizony el is fog. Valahogy ezt érzi, miközben próbálna haladni az útján. Ott is felbukkannak akadályok, ahol nem is sejtette, hogy bármi is lassíthatná. A legfontosabb, hogy megőrizze a nyugalmát, mert ha idegessé válik, végképp kicsúszik a kezéből az irányítás. Biztassa azzal magát, minden véget ér egyszer, az ilyen szerencsétlenségek sorozata is.

Ne zárkózzon be, adjon esélyt a környezetében élőknek, hogy segíthessenek Önnek. Egyedül is megoldhatná ugyan a problémát, de kellemes társaságban kevésbé lesz fájdalmas. Tudja, hogy olyan lépések várnak Önre, amelyek komoly és végérvényes következményekkel járnak, amely mindig felkavarja lelkileg. Éppen ezért engedje, hogy fogják a kezét és a megfelelő pillanatban támogathassák, mielőtt összeomolna.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Öntsön tiszta vizet a pohárba, csak így szabadulhat meg az Önt nyomasztó feszültségtől. Túl régóta próbálja a béke érdekében elnyomni magában a véleményét, de ezzel csak saját magának okozott problémát. Itt az ideje, hogy kiálljon magáért, és ha emiatt el is válnak az útjaik, biztos abban, hogy ez átmeneti állapot lesz. Amint kimondta, ami a szívét nyomta, ismét képes teljes figyelmét a feladatainak szentelni.

Feszült, ilyenkor könnyen megbánt embereket. Nem gondol arra, hogy a szavai élesek lehetnek, és emiatt megsértheti azt, aki hallja. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol a véleményét kérhetik. Inkább olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekkel egyedül is megbirkózhat, így lehetősége van félrevonulni. Nagy segítség ez Önnek, hiszen így, a saját útját járva gyorsabban talál önmagára és nyugszik meg.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne tűzzön ki maga elé olyan célokat, melyekről tudja, hogy jelenleg elérhetetlenek. Hiába érzi ugyanis azt, hogy tele van energiával, ez gyorsan elillan, ha kudarcok érik. Képtelen lesz harcolni, gyors sikerekre vágyik, nem küzdelemre. A mai eredmények azonban megerősítik az önbizalmát, így lassan elkezdhet tervezni, de ne legyenek szoros határidők, haladjon inkább lassabban, de idegeskedjen kevesebbet.

Ne csak a saját igényeit vegye figyelembe, sokat tanulhat, ha másokat is elkísér az útján. Elsősorban a céljaikat figyelje, és amelyikkel azonosulni tud, ott legyen társ a megvalósításban. A tapasztalatokat, amelyeket szerez, a későbbiekben még hasznosíthatja és éppen akkor, amikor nem is számít arra, hogy szüksége lehet egy jó ötletre, gyors megoldásra. Ilyenkor ötlenek fel Önben a mai nap eseményei.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne elvárásokat támasszon, ha segítségre van szüksége, kérje azt. Sokkal szívesebben sorakoznak fel Ön mögé, ha azt látják, Ön is megértette, egyedül nem fog megoldásokat találni. Ilyenkor ugyanis könnyebb Önnel megtalálni a közös hangot, nyitott a javaslatokra és nem söpri le azokat az asztalról csak azért, mert új utakra terelné. Hajlandó másokat követni, nem ragaszkodik ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást.

Vegye észre az apró szépségeket, gesztusokat is, ne csak a nagy hangazavart, színkavalkádot. Éppen azok a szinte eltörpülő mozzanatok viszik ugyanis Önt közelebb a céljaihoz, nem a nagy ugrások. Legyen türelmes, ne kapkodjon, mert az csak melegágya lehet a hibázásnak. Ismerje el a környezetében élők teljesítményét is, ha azt szeretné, hogy a későbbiekben is számíthasson a támogatásukra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A napját nem zavarják meg váratlan események, mégis elégedetlen. Végezze el a feladatait, ezalatt összpontosítson arra, amit csinál, de utána vonuljon félre a gondolataival. Meg kell ugyanis találnia az okát annak, miért szeretne változtatni a jelenlegi helyzetén. Csak úgy találja meg ugyanis a megfelelő utat, ha azt is felméri, hova szeretne eljutni. Csak kalandvágyból ne induljon el, ugyanis az újabb kudarcok alapja lehet.

Maradjon nyugodt, még ha a környezetében folyamatosak is a viták. Fontos, összpontosítást igénylő feladatok megoldása vár Önre, nem teheti meg, hogy hibázzon. Így se lesz nagyon lehetősége lazítani, ha valóban mindennel végezni szeretne, amit eltervezett. Kizárhatja a külvilágot, ha félrevonul és minden figyelmét arra fordítja, amivel foglalkozik. Legyen türelmes és fegyelmezett, így végig mehet az útján.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne csak felszínesen járjon utána a problémának, keresse meg a valódi okokat. Ehhez ugyan mélyebbre kell leásnia, mint gondolta, de csak így önthetnek tiszta vizet a pohárba és kerülhetik el, hogy újra szóba kerüljenek ezek a kérdések. Tegye félre azokat a feladatokat, amelyeknél nem szorongatják határidők és szánja rá a szükséges időt, még ha ezt most sajnálja is, hosszú távon kifizetődik.

Remek szervezőkészségének köszönhetően átveszi a vezető szerepét. Remek ötletekkel áll elő és az akadályok láttán sem gondolkodik el azon, hogy fel kellene adniuk. Ezt a lelkesedését képes átadni azoknak, akik azonosulnak a célokkal és így végül az eredmények sem maradnak el. Akik most kitartottak, a későbbiekben is szívesen állnak Ön mellé, de ne feledkezzen meg arról, hogy ezt kérnie kell, nem elvárásként támasztani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



