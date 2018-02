Napi horoszkóp - 2018. február 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár az útja során számos akadállyal kell megbirkóznia, ez most mégsem juttatja ezébe, hogy akár fel is adhatná. Még elszántabbá válik, amikor a környezetében élők is kételkedni kezdenek a sikerben. Szeretné nekik is bebizonyítani, hogy alaposan felkészült az adott kérdésből és így nem ismer lehetetlent. A nap végén elégedett fáradtságot érez, ugyan nem bánta meg, de legközelebb megfontoltabb lesz.

Egyedül nem érheti el a céljait, de nem habozik segítséget kérni. Pontosan fogalmazza meg a kérdéseit és így világossá válik mindenki szemében, hogy alaposan felkészült, de valóban szüksége van gyakorlati tanácsokra is az elméleti tudása mellé. Ennek a megfontoltságnak is köszönheti, hogy nem marad magára és valóban érdemes Ön mellé állni, hiszen nem kapkodva, kockáztatva indult el az úton.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Könnyedén találja meg a közös hangot azokkal, akikre szüksége van tervei megvalósításához. Ha azonban valaki kételkedik a sikerben, számítania kell arra, hogy nem lesz kedves vele. Így aztán gyorsan tisztul is a kép, kikkel fog együttműködni és kik lesznek azok, akik átmenetileg eltávolodnak Öntől. Érdemes lenne azonban türelmesebbnek lennie, hiszen ugyan a jelenlegi céljait elérheti így, de hosszabb távon ez még káros lehet.

Nem sikerült kipihennie magát, így már a reggeli órákban is feszült és ez a nap folyamán csak tovább romlik. Nem meglepő, hogy a környezetében élők igyekeznek elkerülni Önt, hiszen ilyenkor nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. Ellentmondást nem tűrően halad az útján, miközben folyamatosan hibázik. Ha erre valaki felhívja a figyelmét, ő lesz a bűnbak. Tudja le a kötelezettségeit minél gyorsabban és otthonában már csak lazítson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár elsősorban önmagára figyel, vegye észre, ha a környezetében valaki segítségre szorul. Olyan kérdésben kell ugyanis tanácsot adni, amelyben Ön nagy tapasztalattal rendelkezik, és így egy híd épülhet Önök közé. Eddig is próbálta keresni a kapcsolatot az adott személlyel, de nem talált módot arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz Most itt az alkalom, hogy végre kialakulhasson Önök között egy kapocs, amely hasznos lesz minden félnek.

Szépen halad a tervei szerint, de valami hiányérzet fogalmazódik meg Önben. Mintha valamiről megfeledkezett volna. Emiatt egyre figyelmetlenebbé válik, és így könnyen becsúsznak a hibák. Iktasson be több szünetet, még ha nem is hosszúakat, hogy ilyenkor kiszellőztethesse a fejét. Rendeznie kell a gondolatait, ha nem szeretne végérvényesen letérni az útjáról és valami helyrehozhatatlant elkövetni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem tud kiállni magáért, ezért inkább az irányítást is átadja és sodródik csak az árral. Nem is olyan nagy baj ez, szükség van olyan napokra, amikor kevesebb a felelősség és egy kicsit lazíthat. Így sem tétlenkedik, hiszen mások vezetése mellett képes pontosan dolgozni és hiba nélkül elvégezni, amire felkérik. Közben a környezetében élőket is megfigyelheti, így új oldalaikat fedezheti fel.

Azt eddig is érezte, hogy nagy felelősség nehezedik a vállára, de képes volt ezzel együtt is teljesíteni. Most azonban megretten a gondolattól, hogy mások sorsa nagyban függ a döntéseitől és hirtelen elbizonytalanodik. Hallgasson azokra, akik biztatják és folyamatosan megerősítik abban, hogy a helyes úton jár. Ne kapkodjon, maradjon továbbra is megfontolt, hiszen éppen ennek köszönheti a bizalmat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen hoz meg döntéseket, ezért kerülje az olyan helyezeteket, ahol ezt elvárják Öntől. Keressen elsősorban olyan feladatokat, amelyek megoldását már jól ismeri és lehetőséget adnak a félrevonulásra. Így észrevétlenül merülhet el a gondolataiban és megfejtheti a bizonytalanság okát is. Talán egy fel ne dolgozott kudarc vagy egy csalódás hagyott olyan mély sebet, amely miatt még mindig keresi önmagát.

Amikor fáradt, sokkal könnyelműbben hagyják el bizonyos szavak a száját. Most is hajlamos lehet megbántani azokat, akik nem értenek Önnel egyet. Pedig csak figyelmeztetni próbálják, hogy letér az útjáról és könnyen sikertelenül zárja a napot, ha nem összpontosít. Igyekezzen meghallgatni ezeket a kritikákat, hiszen így elkerülheti a nagyobb csalódást. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, otthonában már lazíthat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg Ön nem tudja, miért ilyen feszült, nem lesz egyszerű a környezetében élők helyzete sem. Próbálnák nyugtatni, de süket fülekre találnak. Vonuljon félre és összpontosítson egyelőre a kötelezettségeire. Amíg azokkal nem végez, nem fog tudni megoldást találni a helyzetére. Márpedig ez nem csak az Ön érdekét szolgálná, hiszen így azok sem számíthatnak Önre, akiket irányítania kellene.

Legyen terve erre a napra, mert hajlamos lehet könnyelmű ígéreteket tenni, melyekről gyorsan meg is feledkezne. Ha azonban szem előtt tartja, mennyi kötelezettség vár még Önre, nyugodt szívvel mond nemet a megkeresésekre, hiszen alapos indokkal utasítja azokat vissza. Tartsa a céljait szem előtt, így nem tér le az útjáról még akkor sem, ha találna egyszerűbb, könnyebb megoldásokat ígérő feladatokat

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



