Napi horoszkóp - 2018. február 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Megváltoztak a körülmények és ezt el kell fogadnia. Ez azzal jár, hogy a terveit is át kell alakítania. A célok maradnak, de más úton kell elindulnia. Ha már lendületbe kerül, nem is bánja, mert így olyan témákkal is megismerkedhet, melyekkel szemezett már egy ideje, de nem volt módja megismerkedni azokkal. Így viszont nem is jelent majd kitérőt, hogy elmélyüljön azokban, de közben halad is előre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiába a tervek, számítania kell meglepetésekre is. Nem tudott alaposan felkészülni, ennek köszönheti, hogy bizonyos akadályok nehézséget jelentenek. Merítsen erőt a korábbi sikereiből, ha ezekre emlékezik, talán még a megoldásra is rátalál. Hiszen nem először jár ezen az úton, így van tapasztalata abban, hogyan kell ezeket a kérdéseket rendezni. Ha pedig megvalósította a célkitűzéseit, pihenjen meg kicsit, szüksége van arra is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába próbálja elnyomni, az érzelmei akkor is a felszínre törnek. Olyan körökben mozog szerencsére, ahol nem is kell ezeket titkolnia. Ne hozzon meg azonban olyan döntéseket, amelyeknél ez hátrányos lehet. Szerettei hálásak azért, hogy ezt az arcát is megmutatja nekik. És bár Ön még mindig bizonytalan emiatt, hiszen nem szívesen tárulkozik ennyire ki, mégis igyekezzen felszabadultan érezni magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Teremtse meg a lehetőségét olyan beszélgetéseknek, melyek során tisztázhatják a korábbi nézeteltéréseket. Végre mindenki nyugodt és nyitott, így türelemmel hallgatják végig egymást. Világossá válik, hogy csak erre volt szükség, de a nagy rohanásban mindenki csak a saját vélt igazát hangoztatta. Békében és szeretetben állnak fel az asztaltól, hiszen sikerült az elmérgesedett helyzetet megoldani.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sikerült lezárnia folyamatban lévő ügyeket, így már bátrabban kereshet új célokat. Sokat tanult az út során, ezt használja fel, amikor az irányt kijelöli. Így nyer ugyanis értelmet az a küzdelem, amely során számos kudarc érte, de nem adta fel. Most ugyanazon akadályokon könnyedén léphet tovább és ez egyúttal azt is jelenti, hogy messzebbre juthat. Lelkesedése átragad a szeretteire is, így számíthat segítségükre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A feszültségét ne a szerettein vezesse le, még ha ők is okozták ezt a helyzetet. Törekedjen arra, hogy mihamarabb megtalálják a megoldást és utána inkább mozduljanak ki a négy fal közül. A friss levegő nem csak azért esik jól, mert közben megpihenhet, de ha kiszellőzteti a fejét, a mérge is gyorsabban elszáll. A hibások érzik, hogy rosszul döntöttek, nem kell Önnek is rájuk olvasni azt, hogy ez mennyi többletmunkát jelentett Önnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne bosszankodjon, hogy nem úgy alakul a napja, ahogyan azt eltervezte. Keresse a lehetőségeket ezen az úton, hiszen már korábban is megtapasztalhatta, minden okkal történik Önnel. Talán egy új ember, esetleg ismeret az, ami most indokolttá teszi ezt a kitérőt. Persze mindezt csak úgy veheti észre, ha megőrzi a nyugalmát és nyitott a világra. Célba érkezve már Ön is elégedett azzal, amiben része lehetett. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ez a nap az elmélkedésé lehet, teremtse meg hozzá a körülményeket. Vonuljon félre, ne engedje, hogy megzavarják. Rendeznie kell nem csak a gondolatait, de a kapcsolatokat is. Számos emberben csalódott az elmúlt hetekben és oka van annak, hogy ez megtörténhetett Önnel, hiszen olyan sokáig sikerült jól megválasztania a bizalmasait, de mostanában mintha túl könnyen engedné közel magához az embereket. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Tele van ötletekkel és ehhez társul a lendülete is. Nem meglepő, hogy képtelenség Önnel lépést tartani. Ha valaki mégis megpróbálná, lassítson a kedvéért, hiszen csapatban dolgozni mégiscsak jobb. Az együtt elért sikerek pedig közelebb hozzák Önöket. Így legalább ugyanis tisztázzák azokat a nézeteltéréseket is, amelyek eddig éket vertek Önök közé. Nem találták a közös hangot, de most ez az ügy jó ürügy lett erre. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ezért inkább félrevonul. Nem is olyan nagy baj ez, hiszen tele van feszültéggel és így nem a szerettein vezeti azt le. Érdemes lenne a múlt eseményeit feleleveníteni, hiszen valahol ott talál magyarázatot arra, miért érzi úgy, hogy kicsúszott a lába alól a talaj. Pedig ha elemzi a helyzetét, rá kell ébrednie arra, hogy mindene megvan, amire valóban szüksége van. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Igyekszik még csírájában elfojtani a vitákat, nem szeretné ugyanis, hogy az otthona békéjét megzavarják a nézeteltérések. Amíg nem törnek felszínre az indulatok, addig van is esélyük nyugodtan megbeszélni a kérdést és választ találni a felmerülő kérdésekre. Legyen türelmes, mert ennek során újabb, már elfeledett témák is felmerülhetnek, de ha egyszer már elkezdték, járjanak a végére. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Várják a szokásos feladatai, de most ennél több energiát érez magában. Ha már új célokat keres, egyeztessen erről a szeretteivel is. Talán ők szolgálnak olyan ötletekkel, amelyek érdekesnek ígérkeznek és ők is szívesen részt vállalnának a megvalósításukban. Mindenki kedvében nem járhat, de azt elérheti, hogy nem bántja meg azokat, akiknek végül nemet mond. Hiszen lesz még alkalma az ő segítségükre is sietni. Heti horoszkóp





