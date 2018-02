Napi horoszkóp - 2018. február 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár sokat mozog emberek között, mégis önmagával van elfoglalva. Igyekszik legalább gondolatban félrevonulni, mert azt érzi, most leginkább arra van szüksége, hogy elcsendesedjen. Bár szép eredményeket ért el és elégedett a helyzetével, mégis keresi az új lehetőségeket. Szeretne elindulni egy olyan irányba, ami vonzónak tűnik, de egyúttal veszélyesnek is, ezért is halogatja már egy ideje.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kitűz maga elé ugyan célokat, de már induláskor érzi, hogy nem vette figyelembe a korlátait. El kell fogadnia, hogy egyelőre nem érhet célba, de az előkészületeket már megteheti annak érdekében, hogy a későbbiekben gyorsabban haladhasson. Őrizze meg a lelkesedését, hiszen leginkább ez teszi lehetővé, hogy foglalkozhat egy olyan üggyel, ami közel áll a szívéhez és így örömet okoz Önnek, hogy egyáltalán ez módjában áll.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába a tervek, végül rögtönöznie kell. Nem vette ugyanis számításba, hogy nem csak Önnek vannak elképzelései, de a családtagok is szeretnének a saját érdekeiknek érvényt szerezni. Az otthon békéje fontos Önnek, így inkább enged a kérésüknek és átalakítja a napi teendőit. Így a siker elsősorban nem eredményekben mérhető, hanem abban, hogy közelebb kerülnek egymáshoz és sikerül néhány nézeteltérést is tisztázni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor mások problémáira keresi a megoldást, egyúttal a saját magában megfogalmazódó kérdésekre is válasz után kutat. Felismerte, amit már oly sokan hangoztattak, hogy az Ön helyzete nem egyedi. Össze kell fognia azokkal, akik hasonló cipőben járnak, együtt eredményesebben kereshetik a kiutat. Nem kell magához ragadnia az irányítást, ha csak a többiekkel tart, úgy is halad előre, még ha lassabban is, mint szeretné.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje, hogy kihasználják. A környezetében élők ugyanis felismerik, tele van lendülettel és nem csak olyankor kérik a segítségét, amikor ez valóban indokolt lenne. Mielőtt elígérkezne, mérje fel a helyzetet, valóban Ön jelentheti a megoldást a problémára vagy csak így próbálják keresni az egyszerű utat. Mondjon bátran nemet, ha azt látja, pusztán azért számítanak Önre, mert így kibújhatnak a munka alól.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár élvezi, hogy ilyen népszerű, ez könnyen veszélyes is lehet. Hajlamos ugyanis megfeledkezni a kötelezettségeiről, azon ígéreteiről, melyeket még korábban tett. A mostani felkérések valóban izgalmasnak tűnnek és lehetővé tennék, hogy új úton induljon el, azonban a szavahihetőségét emiatt nem kockáztathatja. Mindenképpen gondolkodjon el azon, mit veszíthet, ha a most adódó kalandozásokat helyezi előtérbe.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Többen is keresztezik az útját, érdemes lenne ezen elgondolkodni. Lehet ez jel arra, hogy mégsem hozott helyes döntést induláskor. Próbálták szép szóval felhívni erre a figyelmét, de Ön ezt nem vette komolyan. Aggódnak azonban Önért, ezért fordultak ahhoz az eszközhöz, hogy gátolják. Meg kell értenie, hogy ezt az Ön iránt érzett szeretetük vezérli, ezért ne bosszankodjon. Tegye félre átmenetileg a terveit, amíg egyértelműbb képet kap arról, valóban érdemes-e harcolnia.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Hallgasson az ösztöneire, egyelőre úgy sincs jobb tanácsadója. Amikor döntés elé állítják, elbizonytalanodik még akkor is, ha határozott álláspontja van az adott kérdésről. Ön sem tudná megmagyarázni, miért érzi úgy, hogy kicsúszott a lába alól a talaj, de ha már így alakult, igyekezzen mihamarabb önmagára találni. Ehhez nyugalomra van szüksége, ami nem csak a gondolkodást, de egy kis pihenést is lehetővé tesz. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Húzódjon vissza, csak a háttérből szemlélje az eseményeket. Nem hiányzik Önnek most egy vita vagy olyan szócsata, amely során esetleg felszínre törhetnek az indulatai. Márpedig könnyen elveszítheti a fejét, mert kimerült, feszült. Nem is voltak tervei erre a napra, így nem okoz nehézséget csak sodródni az árral. Így egy kicsit lazíthat is, ez pedig egy kis szellemi felfrissüléssel is együtt jár. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Kimerülten, feszülten ébred. Ne rontsa el azonban szerettei hangulatát is, ha nem képes mindezt álcázni, vonuljon inkább félre. Keressen olyan feladatokat, melyek lehetővé teszik, hogy rendezze közben a gondolatait, nem igényelnek komolyabb összpontosítást. Szüksége is lesz erre, hiszen az elmúlt időszak számtalan eseményét kell újra átélnie ahhoz, hogy végre megérthesse, miért is jutottak a kudarcok osztályrészéül. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nyugalom és kiegyensúlyozottság jellemzi, ezért népszerűvé válik szerettei körében. Önhöz fordulnak tanácsért, de akkor is keresik, ha a szemben álló felek között kell igazságot tenni. Kimerítő munka ez, hiszen ilyenkor alaposan körbe kell járnia a témát, mielőtt döntene. Így azonban olyan témákkal is kapcsolatba kerül, amelyek már felkeltették az érdeklődését, de eddig nem volt módja elmélyülni bennük. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Tele van energiával, de ez ne mondható el a szeretteiről. Fogadja el, hogy vagy egyedül járja be az útját vagy újratervezi a napját. Nem kap ugyanis segítséget, hiába kérne. Ha úgy érzi, kihasználná az Önben tomboló erőt és megharcol az akadályokkal, legyen türelmes és csendes. A saját döntését valósítja meg, igyekezzen ezzel a legkisebb hullámot kavarni az otthonában, ahol végre béke van. Heti horoszkóp





