Napi horoszkóp - 2018. február 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érzékenyen reagál a kritikákra. Emiatt lassan elfogynak Ön mellől az emberek. Hiszen már elég egy szó, hogy feszülté váljon, és ok nélkül vagdalkozzon. Egyedül kell így az akadályokkal megbirkóznia. Az esti órákban érdemes lenne átgondolnia, miért ennyire elégedetlen a helyzetével, hiszen elsősorban emiatt volt nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. A belő bizonytalansága miatt másokat büntetett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan feladatok okoznak nehézséget, amelyeket máskor könnyedén old meg. Viszont keresi az ismeretlen kihívásokat és azokban remekül helytáll. Az összpontosítás nem az erősége, ezért kalandoznak el a gondolatai, amikor úgy érzi, magabiztosan halad előre. Ezért észre sem veszi, ha ilyenkor hibázik. Ne legyen ilyen könnyelmű, hiszen hiába a szép eredmények, ha közben a kötelezettségeit nem teljesíti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)

Kikérik a véleményét, mert éles látásával gyorsan veszi észre a probléma gyökerét. Használja ezt ki és gondolkodjon el a saját gondjain is. Most válaszokat találhat olyan kérdésekre is, amelyekre eddig hiába kereste a megoldásokat. Fontolja meg, vajon az út, amelyen jár, valóban elvezeti-e a céljaihoz vagy érdemes lenne változtatni. Ha új irányt kell kitűzni, ne okoz majd nehézséget a váltás. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)

Bizonyos megszokások hátráltatják. Ezekkel kellene ahhoz szakítania, hogy végre látványos fejlődést mutathasson fel. Nem könnyű, hiszen évekig hitt abban, hogy a helyes úton jár, de mára világossá vált az Ön számára is, amit oly sokan hangoztattak a környezetében. Legyen erős és bízzon magában, akkor képes lesz komolyabb áldozatok nélkül meghozni a döntést. Ha pedig az megszületik, már nem állíthatja meg senki. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kisugárzásának köszönhetően maga mellé állíthatja az embereket. Ne éljen ezzel vissza, ezért csak olyan ügyekkel foglalkozzon, melyekkel egyedül valóban képtelen lenne megbirkózni. Így nem kelti azt az érzést, hogy kihasználja a környezetében élőket és a későbbiekben is számíthat a segítségükre. Haladjanak együtt, de tartsa kézben az irányítást, hogy azon az úton menjenek végig, amit Ön jelöl ki. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Magabiztos, határozott. Ezért is keresik oly gyakran a társaságát. A kötelezettségeit letudva álljon készen arra is, hogy másokat kell kísérnie az útján. Van Önben elég energia ahhoz, hogy egyszerre akár több ügyet is kézben tartson, és hibázás nélkül levezényelhesse a folyamatokat. Kerülje azonban a feszültségeket, mert ezek érzékenyen érintenék és letérítenék arról az útról, amelyet most talált magának. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ne úgy tekintsen a problémára, mint megoldhatatlan, hanem egy kihívás, amellyel ha megbirkózik, nagyot fejlődhet bizonyos kérdésekben. Bár most még úgy érzi, ez egy felesleges kitérő, de ne feledje, semmi nem történik véletlenül. Járjon nyitott szemmel, olyan emberek közelébe kerülhet, akikkel korábban már próbált kapcsolatot teremteni, de nem volt lehetősége. Most itt a remek alkalom, hogy megmutathassa magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Legyen magabiztos, ugyanakkor alázatos is. Ha nem veszi komolyan a feladatot, meglepődéssel tapasztalhatja, hogy az sokkal összetettebb, mint hitte volna. Amennyiben alaposan felkészül, lépésről lépésre halad, könnyedén érhet célba. Fontos tanulsága az esetnek, hogy nem adhat a látszatra, azért, mert valami egyszerűnek tűnik, még nem állhat hozzá könnyelműen. Mert gyakran a részletekben rejlik a lényeg. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Hiába vannak remek ötletei, ha a kötelezettségei nem teszik lehetővé, hogy azokat megvalósítsa. Éppen ezért is kell még jobban összpontosítania, hogy azokkal végezhessen és felszabaduljon a teher alól. Nagy könnyebbséget jelent ugyanis, ha már nem kell megfelelnie mások elvárásainak és a saját útját járhatja. Ekkor ismét kézbe veheti azokat az ügyeket, amelyek oly fontosan Önnek és szívügyének tekinti a kivitelezésüket. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Az egyik percben még tele van lendülettel, energiával, a következőben már tenne félre mindent, hogy megkezdje a hétvégét. Nehéz így követni Önt és ennek köszönheti, hogy végül magára marad. Ne keresse a kihívásokat, foglalkozzon csak azokkal a kötelezettségeivel, ahol várják már Öntől az eredményeket. Ha a végére jár a folyamatban lévő ügyeinek, már minden lelkiismeret-furdalás nélkül tekintheti befejezettnek a napot. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szüksége lesz az önfegyelemre, ha ne szeretne magára maradni. Nehezen fogadja ugyanis, ha nem értenek Önnel egyet, de azt is látja, ha ragaszkodik a saját véleményéhez, nem kap segítséget. Ha úgy érzi, mégis Önnek van igaza, nyugodtan, érvekkel próbálja ezt alátámasztani, ne hagyja, hogy az indulatai felszínre törjenek. A türelem végül meghozza azt az eredményt, amely már Önnek tetsző és elfogadható. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)

Ha végzett az aktuális kötelezettségeivel, ne új kihívásokat keressen, vegye kézbe a fiók mélyén lapuló elintézetlen feladatokat. Bár továbbra sem érzi közel magához ezeket a kérdéseket, Ön is tisztában van azzal, hogy előbb-utóbb meg kell oldania. Gondoljon arra, ilyen felszabadultságot jelent majd, ha nem nyomasztják ezek a terhek és végre nyugodtan kereshet újabb célokat, nem kell számonkérésre számítania. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc