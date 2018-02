Napi horoszkóp - 2018. február 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár szeretett volna kimaradni, végül belekeveredik Ön is a vitába. Maradjon azonban tárgyilagos, ne engedje, hogy az indulatai átvegyék az irányítást. Érzi, hogy egy hosszabb beszélgetés során tisztázni tudnák a nézeteltérést, de erre most nincs lehetőségük. Próbálja meg átmenetileg lenyugtatni a kedélyeket, hogy időt nyerhessen. Így nem csak csökken a feszültség, de el is gondolkodhatnak arról, milyen felesleges is ez a veszekedés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mielőtt kialakítaná a saját véleményét, hallgassa meg az érintettekét is. Ön ugyanis eddig sikeresen kívülálló maradhatott, így még nem ragadták el az indulatok. Hideg fejjel gondolkodhat, és ez jelenti a megoldást. Így Ön valóban mérlegelheti a következményeket és úgy választhat utat, hogy ez a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza. Ha megnyugodtak a kedélyek, térjen vissza a saját feladataihoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem csak a saját álláspontja alapján próbál dönteni, szívesen hallgatja meg a környezetében élők véleményét is. Így talán egy teljesen már utat választ, mint ahogy reggel gondolta, de biztos abban, hogy ezzel komoly akadályokat kerülhet el. Célba érkezés után ne felejtse el megköszönni a javaslatokat, így a későbbiekben is számíthat a tanácsokra. Néha érdemes egy indulás előtt mégiscsak várni és átértékelni a helyzetet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha sikerül gyorsan végeznie a kötelezettségeivel, ne keressen újabb kihívásokat. Próbáljon meg inkább kicsit kiszakadni a taposómalomból és önmagára figyelni. Egy kellemes séta vagy akár valamilyen kulturális kikapcsolódás olyan energiákat mozgósíthat Önben, amelyek segítik majd a hét hátralévő részében, hogy sikeresen helytállhasson. Komoly feladatok várnak ugyanis még Önre, de nem érdemes kapkodnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne meneküljön a problémák elől, Ön is tudja, hogy azokat meg kell oldania. Azzal, hogy besepri a szőnyeg alá ugyan átmenetileg nyugalmat hozhat, de a legrosszabb pillanatban újból foglalkoznia kell majd azzal. Most van ideje, nem szorongatják határidők, így kapkodnia sem kell, alaposan átgondolhatja, merre induljon. Kérjen tanácsot, ha úgy érzi, egyedül nem boldogul, nem is olyan egyedi az esete, mint hinné.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Kissé szétszórt, ezért keressen maga mellé segítséget. Legyen ez egy olyan ember, akire hallgat, így nem veszi félvállról, ha figyelmezteti, készül letérni az útjáról. Túl nagy lendülettel hajszolja a sikert, így azonban könnyen megsértheti a környezetében élőket vagy foglalkozhat olyan feladatokkal is, amelyekre még nem elég felkészült. Türelmesebbnek kell lennie, ha nem szeretne csalódni önmagában. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy érzi, egyes kapcsolatai kezdenek kihűlni, kiüresedni. Mielőtt azon munkálkodna, hogyan menthetné meg ezeket, gondolja át, valóban érdemes-e energiát fektetni mindegyikbe. Talán nem ok nélkül távolodtak el egymástól, le kell zárnia Önnek is egy korszakot az életében és ehhez el kell engednie az embereket is. Ha azonban úgy látja, lehet még közös jövőjük, akkor keresse meg az érintettet és beszéljék át a problémákat. Heti horoszkóp





Bár remek formában van, mind fizikailag, mind szellemileg friss és kiegyensúlyozott. Ez az állapot azonban magától nem marad fent, tennie kell annak érdekében, hogy még kitartson és továbbra is ilyen lendületesen haladjon az útján. Ehhez bizony az is kell, hogy néha lassítson, akár meg is álljon és átgondolja, minek köszönheti a sikereket és mik vezettek ahhoz, ha kudarcot kell átélnie. Legyen ez a nap az elmélkedésé.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Bár az őszinteség fájdalmat tud okozni, de egyúttal nyugalmat is, hiszen így tisztán láthatják a problémákat. Ha már kimondta, adjon esélyt arra is, hogy megbeszéljék. Ne bánja, hogy nem hallgatott, még ha emiatt átmenetileg meg is romlik a kapcsolatuk. A másik fél is fel fogja ismerni, hogy mindkettőjük érdeke volt tiszta vizet önteni a pohárba, ha hosszú távon szeretnének még együttműködni.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bár most még nem érti, miért, de nem ok nélkül került ebbe a helyzetbe. Most elsősorban a megoldásokat keresse, ne is az okokat, azokkal ráér akkor foglalkozni, ha sikerül kijutnia és megnyugszik. Sok tapasztalatot gyűjt az út során és olyan emberekkel kerül közelebbi kapcsolatba, akiket eddig távolról csodált. Az új tudás birtokában pedig már könnyedén dolgozhatja fel a mai nap eseményeit.

BAK: (december 22 - január 20.)



Tele van lendülettel és ez nem marad észrevétlen a környezetében élők előtt sem. Ne engedje veszni ezt a napot, keressen olyan tevékenységeket, amelyekkel értéket teremthet vagy másoknak segíthet. Bár számos akadállyal kell megbirkóznia, most még ezeket is élvezi, és további energiákat mozgat meg Önben egy-egy kihívás. Nem meglepő, hogy egy kisebb csapat épül Ön köré, amelyet igyekezzen megtartani a jövőben is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Felszínre törnek az érzelmei, így kerülje az olyan helyzeteket, ahol ez hátrányos lehet egy döntés során. Mérlegeléskor ugyanis a következményeket is elsősorban ilyen szemüvegen át vizsgálja. Könnyelmű lehet, a pillanatnyi örömforrás érdekében akár még komolyabb anyagi ráfordításra is hajlandó lenne. Éppen ezért ne induljon egyedül olyan helyekre, ahol túl nagy lehet a kísértés, amire nem tudna nemet mondani.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp